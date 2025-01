[kinenbi] Karēraisu no hi

TOKIO.- Hoy miércoles 22 de enero se celebra el “Karēraisu no Hi” o simplemente el “Kare no hi” en el archipiélago nipón.

Este día tiene un trasfondo cultural y gastronómico que resalta la importancia del curry como un plato emblemático y ampliamente consumido en la vida cotidiana japonesa.

Origen

En 1982 (Showa 57), para conmemorar el 35º aniversario de la fundación del sistema de almuerzos escolares en Japón, la Asociación Nacional de Nutricionistas Escolares organizó una jornada especial llamada “Prueba de Menús Escolares”, donde se sirvió karēraisu (arroz con curry) como parte del almuerzo escolar en todo el país.

Este evento involucró a aproximadamente 8 millones de estudiantes de primaria y secundaria en Japón.

El evento también buscaba impulsar la aceptación del arroz como parte de los almuerzos escolares, el cual se había introducido oficialmente en 1976.

Este esfuerzo consolidó al karēraisu como un plato fundamental en la dieta japonesa, convirtiéndose en una comida popular entre los niños y, más tarde, en toda la población.

Además, la Asociación Nacional de Industrias de Curry de Japón (全日本カレー工業協同組合) estableció oficialmente esta fecha como el “Día del Curry”.

Su propósito era promover aún más el consumo de curry como un símbolo de la gastronomía japonesa, contribuyendo a una vida saludable y rica en diversidad culinaria.

Karēraisu : Un plato con historia

El karēraisu , conocido simplemente como “kare ” en Japón, es un platillo que combina curry especiado con arroz blanco.

Su origen puede rastrearse hasta la India, aunque llegó a Japón a través de Inglaterra durante la era Meiji.

En Inglaterra, se conocía como “Curry and Rice” o “Curried Rice”, y fue adaptado al gusto japonés para convertirse en un plato único.

Hitos en la historia del curry en Japón:

•1860 (Era Manen): El curry es mencionado por primera vez en Japón en el libro “Zotei Ka-Ei Tsugo” de Fukuzawa Yukichi, donde aparece como “Curry コルリ”.

•1926: La empresa House Foods, en Osaka, lanza el primer “roux” de curry instantáneo bajo el nombre “Home Curry Powder”, que simplificó la preparación del plato.

•1927: El restaurante Shinjuku Nakamuraya, en Tokio, introduce el “auténtico curry indio” a 80 yenes por porción, un precio 10 veces más alto que el curry estándar de la época. A pesar de su costo, llegó a vender hasta 300 platos al día.

Importancia cultural

El karēraisu es considerado una de las comidas más populares en Japón, al mismo nivel que el ramen.

Se le llama con frecuencia “el plato nacional de Japón”, y es un favorito en los menús escolares.

Su simplicidad, versatilidad y sabor lo han convertido en un ícono gastronómico que trasciende generaciones.

Eventos del Día del Curry

Cada 22 de enero, se celebran diversas actividades para conmemorar el Día del Curry, que incluyen:

•Campañas promocionales: Organizadas por fabricantes de curry, como sorteos y descuentos.

•Clases de cocina: Para enseñar a las personas a preparar diferentes tipos de curry.

•Menús especiales en restaurantes: Con variedades de curry, desde el tradicional japonés hasta el auténtico curry indio.

Conclusión

El karēraisu no hi no solo celebra la popularidad de este platillo, sino también su papel en la historia culinaria de Japón y su conexión con la vida cotidiana, desde los almuerzos escolares hasta las mesas familiares.

Es un recordatorio de cómo un plato extranjero se transformó y arraigó profundamente en la cultura japonesa, simbolizando la riqueza y la adaptación culinaria del país.

EL DATO

En 2016, el karēraisu no hi fue reconocido y registrado por la Asociación Japonesa de Aniversarios.

©NoticiasNippon