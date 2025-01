[kinenbi] Korāgen no hi

TOKIO.- Hoy domingo 26 de enero se celebra el Korāgen no hi [コラーゲンの日] en el archipiélago nipón.

En esta fecha, en el año 1960 (era Shōwa 35), el investigador japonés Nishihara Tomio, de la empresa Nippon Leather Co., Ltd. (actualmente Nippi Inc.), logró la solubilización del colágeno y patentó este avance innovador.

Este descubrimiento sentó las bases para un amplio rango de aplicaciones del colágeno en cosméticos, alimentos y otros productos.

La fecha fue establecida oficialmente por Nippi Collagen Cosmetics, una subsidiaria de Nippi Inc., que actualmente lidera el mercado japonés en productos relacionados con colágeno

El colágeno y la solubilización

El colágeno es una proteína esencial en el cuerpo humano que se encuentra en la piel, los huesos y otros tejidos conectivos.

Sin embargo, en su estado natural, el colágeno es insoluble en agua, lo que dificultaba su uso práctico en productos comerciales antes de este descubrimiento.

La solubilización es el proceso de hacer que una sustancia insoluble se disuelva en un líquido de manera homogénea, generalmente mediante el uso de agentes como surfactantes o enzimas.

En este caso, Nishihara empleó una técnica innovadora que utilizaba enzimas proteolíticas (capaces de descomponer proteínas) para transformar el colágeno en una forma soluble.

Este logro permitió que el colágeno pudiera ser incorporado en productos de manera transparente y uniforme, abriendo las puertas a una amplia gama de aplicaciones:

Cosméticos : Cremas, lociones, sueros y otros productos que prometen mejorar la elasticidad y firmeza de la piel.

: Cremas, lociones, sueros y otros productos que prometen mejorar la elasticidad y firmeza de la piel. Alimentos : Suplementos en polvo, bebidas y gelatinas para promover la salud articular y cutánea.

: Suplementos en polvo, bebidas y gelatinas para promover la salud articular y cutánea. Medicina: Materiales regenerativos y biomédicos gracias a sus propiedades cicatrizantes y estructurales.

Impacto del descubrimiento

El avance de Nishihara revolucionó la industria de los cosméticos y los alimentos en Japón y en el mundo.

A partir de su solubilización, el colágeno dejó de ser una sustancia limitada en su uso y se convirtió en un ingrediente clave para productos que enfatizan el bienestar y la belleza.

Nippi Inc. sigue siendo líder en innovación en esta área, manteniendo su posición como el principal proveedor en Japón.

El Día del Colágeno es, por tanto, un recordatorio de cómo la ciencia puede transformar la vida cotidiana, ofreciendo soluciones prácticas y mejorando la calidad de vida a través de avances tecnológicos.

EL DATO

El Día del Colágeno está reconocido y registrado por la Asociación General de Días Conmemorativos de Japón.

©NoticiasNippon