[gaikokujin] peruano admitió los cargos

📍Tōkyō | 26 de agosto de 2025

El 18 de mayo de 2025, un episodio de alto riesgo sacudió la autopista Shin-Meishin a la altura de Kameyama en la prefectura de Mie. Un automóvil conducido por Rossi Cruz John Elias 「ロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス」 (35 años, nacionalidad peruana, desempleado) ingresó en sentido contrario (gyakusō「逆走」 ) y circuló a baja velocidad —unos 15 km/h— bloqueando el paso de otros vehículos.

Esa imprudencia terminó desencadenando un choque múltiple en cadena (tamatotsuki jiko「玉突き事故」 ) que involucró incluso a un camión de gran tonelaje (大型貨物車).

El saldo: seis personas heridas, con periodos de recuperación que van de una semana a dos meses.

Lejos de detenerse y auxiliar a las víctimas, el conductor abandonó el lugar sin prestar ayuda (kyūgo gimu ihan「救護義務違反」 ), lo que agravó aún más la situación.





⚖️ El inicio del juicio en Tsu

Hoy martes 26 de agosto, el acusado se presentó en el Tribunal de Distrito de Tsu , ante el juez Yukawa Ryo .

Cuando la fiscalía leyó los cargos por violación de la Ley de Castigo por Conducción Peligrosa con Resultados de Lesión (自動車運転処罰法違反) y abandono de víctimas, el acusado declaró simplemente:

Zenbu tadashīdesu「全部正しいです」 (“Todo es correcto”)

Con esa frase, reconoció de manera directa y sin resistencia su responsabilidad penal.

⚖️ Marco legal y posibles consecuencias

El delito de Kiken unten chishō – 「危険運転致傷」 (lesiones por conducción peligrosa) está penado en Japón con hasta 15 años de prisión.

A eso se suma el cargo por abandono del lugar y omisión de auxilio, que puede extender la condena.

Además:

La revocación de licencia de por vida es casi segura.

Al ser extranjero, tras cumplir sentencia podría enfrentar expulsión de Japón (強制送還 / kyōsei sōkan).

🌏 Un caso con eco social

Aunque los accidentes por gyakusō 「逆走」(Conducción en reversa) son un problema recurrente en Japón —muchos protagonizados por personas de edad avanzada que se desorientan en las entradas de autopistas—, este caso atrajo la atención pública porque:

El responsable no era un anciano , sino un hombre joven y extranjero.

La combinación de conducción temeraria + fuga refuerza la imagen de un acto consciente, no un simple error.

En comunidades extranjeras en Japón, el caso genera temor de que este tipo de hechos fortalezca prejuicios y aumente la presión policial y migratoria sobre los residentes no japoneses.

🚗 Seguridad vial bajo la lupa

La NEXCO (East/West/Central) y la policía de tráfico japonesa han invertido en sistemas de sensores y carteles luminosos para detectar vehículos en gyakusō 「逆走」(Conducción en reversa) , pero aún ocurren incidentes cada año.

Este caso reaviva el debate: ¿es suficiente la infraestructura de seguridad actual o hacen falta controles más estrictos y campañas dirigidas también a conductores extranjeros que quizá desconocen bien las normas de autopista en Japón?

