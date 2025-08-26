[Jaika Afurika hōmutaun] Gobierno desmiente confusión

Japón aclara que el programa no es migratorio ni incluye visas especiales

📍Tōkyō | 26 de agosto de 2025

El jefe de gabinete Hayashi Yoshimasa se presentó ante la prensa para aclarar un tema que generó confusión tanto en Japón como en el extranjero: el programa de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) que designó a cuatro ciudades japonesas como “ホームタウン (hōmutaun, hometown o ciudad de referencia)” para países africanos.

El alto funcionario fue categórico: “No estamos promoviendo la aceptación de inmigrantes ni creando un sistema especial de visas”, señaló.

Esta declaración responde a interpretaciones erróneas que comenzaron a circular después del anuncio, especialmente tras la reacción de Nigeria, que había difundido la idea de que Japón estaba diseñando un “régimen especial de visados” en el marco del programa.

Rectificación diplomática a Nigeria

Hayashi explicó que el gobierno japonés ya se comunicó oficialmente con Nigeria para pedir la corrección de esa información. Tokio dejó claro que se trata de intercambio académico y de capacitación, no de migración laboral ni de residencia.

El portavoz subrayó que los estudiantes e internos que participen en este esquema vendrán por tiempo limitado a través de los programas de formación de JICA y que, una vez concluida su estancia, regresarán a sus países de origen.

Esta aclaración es importante porque Nigeria había interpretado el anuncio como un paso hacia la flexibilización de políticas migratorias japonesas, un tema muy sensible en la sociedad nipona.

¿Qué es el programa “hōmutaun (ホームタウン)” de JICA?

El proyecto busca estrechar lazos entre comunidades japonesas y países africanos a través de ciudades anfitrionas que actúan como “hogares de referencia”.

Objetivo : fortalecer la cooperación local mediante pasantías, programas de capacitación e intercambios culturales y técnicos .

Ciudades participantes : cuatro municipios en Japón fueron seleccionados como socios de países africanos, generando nuevas oportunidades de contacto directo entre comunidades.

Duración de las estancias: siempre limitada y temporal, en el marco de becas y proyectos de desarrollo humano.

El propio Hayashi recalcó que el gobierno y JICA explicarán “con detalle y paciencia” los alcances de este esquema, para evitar que se lo malinterprete como un canal migratorio.

Comunicado de JICA

En relación con la reciente designación por parte de JICA de ciertas ciudades japonesas como “Ciudades Hermanas JICA-África” para países socios en África —anuncio realizado en la 9.ª Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD 9)— varios medios de comunicación y declaraciones de un gobierno africano, incluyendo coberturas de “The Tanzania Times”, “Premium Times (Nigeria)”, “Business Insider Africa” y “BBC News Pidgin”, han difundido informaciones inexactas y potencialmente engañosas.

El programa “JICA Africa Hometown” tiene como objetivo fortalecer aún más las relaciones que cada municipio japonés ha construido con países africanos, contribuyendo tanto a enfrentar los desafíos en África como a revitalizar las comunidades locales en Japón.

En un evento celebrado el jueves 21 de agosto, JICA designó oficialmente a las siguientes ciudades como “Ciudades Hermanas JICA-África” para promover los intercambios con sus países socios: Ciudad de Imabari (Prefectura de Ehime) con Mozambique Ciudad de Kisarazu (Prefectura de Chiba) con Nigeria Ciudad de Sanjo (Prefectura de Niigata) con Ghana Ciudad de Nagai (Prefectura de Yamagata) con Tanzania A través del apoyo a eventos de colaboración, JICA continuará facilitando y fortaleciendo los intercambios internacionales de cada ciudad.

Sin embargo, ciertos periódicos locales y el citado gobierno africano han publicado reportajes que podrían dar la falsa impresión de que, bajo este programa, la Ciudad de Nagai en Yamagata pasaría a formar parte de Tanzania, o que se promovería la aceptación de inmigración o la emisión de visados especiales para viajes entre Japón y los respectivos países, lo cual es totalmente incorrecto.

Actualmente, JICA está instando a los medios locales implicados y al gobierno africano a corregir de manera inmediata las inexactitudes contenidas en esas coberturas.

Un tema sensible en Japón

La aclaración del gobierno no es menor. En Japón, la cuestión migratoria es políticamente delicada:

Aunque la población envejece y se reducen las manos de obra, gran parte de la sociedad muestra reticencia hacia la inmigración masiva.

El país ha creado mecanismos como el programa de trabajadores técnicos extranjeros o los visados de habilidades específicas , pero siempre con la condición de que sean temporales.

En este contexto, cualquier mención de “visas especiales” ligadas a África puede generar malestar en la opinión pública y tensiones diplomáticas si se interpreta mal.

Significado geopolítico

Más allá de la confusión, el programa refleja un movimiento estratégico de Japón hacia África. Tokio busca reforzar vínculos con el continente, tanto para apoyar su desarrollo como para garantizar asociaciones en sectores clave:

Recursos naturales y energía .

Cooperación educativa y tecnológica .

Presencia geopolítica frente a China, que ha expandido su influencia en África en las últimas dos décadas.

📌 En resumen:

El programa de “ホームタウン” no abre la puerta a la inmigración africana en Japón ni a un nuevo régimen de visados. Es una herramienta de cooperación internacional y diplomacia ciudadana, que busca acercar pueblos, pero bajo un marco de estancias temporales, formación y regreso a los países de origen.

ACTUALIZACIÓN (20:33 horas)

El gobierno de Nigeria dio marcha atrás y este 26 de agosto eliminó de la página web de la Presidencia un comunicado difundido el día 22, en el que aseguraba que Japón había decidido crear un sistema especial de visados destinado a jóvenes nigerianos con alta capacitación profesional.

La decisión de retirar el texto responde a una solicitud formal de corrección presentada por el gobierno japonés. Tokio aclaró que no existe ningún plan para instaurar visados especiales dirigidos exclusivamente a ciudadanos de Nigeria, desmintiendo así la interpretación que se había difundido en Abuja.

El episodio refleja cómo un malentendido diplomático puede amplificarse rápidamente a través de canales oficiales. Japón mantiene programas de intercambio y capacitación con países africanos a través de la JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón), pero estos no implican beneficios migratorios permanentes. Por lo general, los participantes son internos o becarios con estancias limitadas, quienes deben regresar a su país al concluir su formación.

Con esta rectificación, ambos gobiernos buscan cerrar el malentendido antes de que genere expectativas infundadas entre jóvenes nigerianos o tensiones en la relación bilateral. Japón subraya que seguirá promoviendo la cooperación técnica y el fortalecimiento de capacidades, pero dentro de los marcos ya existentes.

