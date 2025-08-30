[gaikokujin] ¿tope a residentes extranjeros?

🇯🇵 Japón abre debate sobre poner tope a residentes extranjeros ante aumento y presión política

📍Tokio, 30 de agosto de 2025

Un informe del gobierno japonés publicado ayer viernes plantea la necesidad de una revisión fundamental de la política hacia los extranjeros residentes y sugiere debatir la posibilidad de imponer un tope (cap) a su número en el país.

El documento, presentado por el ministro de Justicia Suzuki Keisuke advierte que hasta ahora Japón carece de una política unificada sobre la presencia de extranjeros.

“No ha habido discusión sobre el impacto en la sociedad, el potencial de fricción ni sobre la gestión cuantitativa de residentes extranjeros”, señala el texto.

📊 Contexto y cifras

En 2024, el número de extranjeros en Japón alcanzó 3.8 millones de personas, un aumento del 10.5% respecto al año anterior.

Representan aproximadamente el 3% de la población total.

Actualmente, existe un tope de 820,000 trabajadores cualificados fijado para los cinco años iniciados en abril de 2024.

En 2027 entrará en vigor una nueva visa para internos técnicos, también con límites numéricos.

El informe plantea que, en situaciones de incremento extremo, podría aplicarse un límite temporal a otras categorías de residencia, si se percibe que la presencia extranjera genera “fricciones sociales que superan niveles tolerables”.

🗳️ Impacto político

El tema migratorio se volvió candente tras las elecciones a la Cámara Alta en julio, en las que un partido opositor anti-inmigración ganó apoyo significativo, contribuyendo a que la coalición gobernante perdiera la mayoría.

El gobierno ya ha comenzado a endurecer algunas políticas:

Esta semana anunció requisitos más estrictos para visas de negocios y gestión, aumentando el capital mínimo a 30 millones de yenes y exigiendo empleo de al menos un trabajador japonés.

También se creó un organismo interinstitucional para responder a problemas asociados con extranjeros, como delitos y sobrecarga turística (overtourism).

🔎 Un dilema para Japón

Japón ha mantenido históricamente una política migratoria restrictiva para preservar su homogeneidad social, pero la crisis demográfica –con población envejecida y en disminución– ha obligado a abrir la puerta a más trabajadores extranjeros.

La propuesta de debatir un límite numérico refleja la tensión entre necesidad económica y resistencia social y política.

🌍 En perspectiva

Mientras países europeos y Estados Unidos han debatido sobre límites migratorios con poblaciones extranjeras de hasta 10–15%, Japón discute estos temas con apenas 3% de residentes foráneos, aunque en rápido crecimiento.

