[kinenbi] Reinbōburijji kaitsū

Tokio celebra 32 años del Rainbow Bridge, ícono urbano y turístico de la bahía.

📍Tōkyō, 26 de agosto de 2025

Hoy martes, Tokio recuerda la inauguración de uno de sus símbolos más icónicos de modernidad y paisaje urbano: el Rainbow Bridge (レインボーブリッジ, Puente Arcoíris), abierto al tráfico en 1993.

Han pasado ya más de tres décadas desde que esta imponente obra de ingeniería comenzó a unir el distrito de Shibaura en Minato con la futurista isla artificial de Odaiba, marcando un antes y un después en la forma en que los tokiotas se conectan con su bahía.

🏗️ Una obra que transformó Tokio

El proyecto empezó en 1987 y tardó seis años en completarse. Con una longitud de 798 metros, un ancho de 49 metros, torres de 126 metros de altura y un tablero que se eleva 50 metros sobre el mar, el Rainbow Bridge se convirtió en el puente colgante más grande del este de Japón en su momento.

Su nombre oficial es Tokyo Port Connector Bridge (東京港連絡橋, Tōkyō-kō Renraku-bashi), pero el nombre popular Rainbow Bridge, que significa “Puente Arcoíris”, fue elegido mediante concurso público. Esta decisión no solo dio identidad a la infraestructura, sino que la convirtió en un símbolo cercano para los ciudadanos.

🚗🚉 Un puente de dos niveles, símbolo de movilidad

El diseño es único porque combina múltiples funciones en una sola estructura:

Nivel superior: autopista urbana de peaje (Shutokō 11-gō Daiba-sen, 首都高速11号台場線).

Nivel inferior: carretera gratuita portuaria, paseos peatonales y la línea de tren ligero Yurikamome (ゆりかもめ), que atraviesa el puente ofreciendo vistas espectaculares de la bahía.

Este doble uso lo convirtió rápidamente en un eje vital de movilidad y, al mismo tiempo, en una experiencia turística.

🌆 Paisaje y vida urbana

El Rainbow Bridge es mucho más que una vía de tránsito:

Permite contemplar desde sus pasarelas panorámicas el Tokyo Tower (東京タワー) , los rascacielos de Shinjuku y el mar.

Ha sido catalogado en 2003 dentro de los “100 paisajes de la bahía de Tokio” (東京湾100選) por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte.

Se consolidó como destino de fin de semana para parejas, familias y amantes de la fotografía, especialmente al atardecer y durante la iluminación nocturna.

💡 Luces con mensaje

El puente recibe iluminación cada noche, pero en ocasiones especiales se viste de colores simbólicos:

Arcoíris en su aniversario o celebraciones nacionales.

Rosa para la campaña de concienciación contra el cáncer de mama (Pink Ribbon Day, 1 de octubre).

Azul para el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre).

Este juego de luces refuerza su papel como un puente no solo físico, sino también cultural y social.

🎬 El Rainbow Bridge en la cultura popular

El puente se ha convertido en escenario recurrente en el cine, la televisión, el manga y el anime. Su fama alcanzó un punto máximo en 2003 con la película “Odoru Daisōsasen THE MOVIE 2: Rainbow Bridge o Fusaseyo!” (踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！).

En ella, Oda Yuji, en su papel de Aoshima Shunsaku (青島俊作), pronunció la frase icónica:

👉 “¡No podemos cerrar el Rainbow Bridge!” (レインボーブリッジ封鎖できません！).

Aunque nunca se filmó realmente en el puente por restricciones de seguridad, la película convirtió a la estructura en parte del imaginario popular japonés.

📌 En contexto

El aniversario de la apertura del Rainbow Bridge nos recuerda que la infraestructura urbana también puede ser símbolo cultural y punto de encuentro emocional. Más que unir dos orillas, este puente conecta generaciones: desde los ingenieros que lo construyeron hasta los jóvenes que lo atraviesan en el Yurikamome, mirando las luces de Tokio reflejadas en el mar.

➡️ Hoy, 26 de agosto, no solo se conmemora un puente, sino la capacidad de Tokio para transformar ingeniería en identidad urbana y en ícono cultural.

©NoticiasNippon