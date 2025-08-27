[kinenbi] Gerāto No Hi

El gelato une Italia, Hollywood y Japón en una fecha de sabor y cultura compartida.

📍Tōkyō | 27 de agosto de 2025

Hoy miércoles se celebra el Gerāto No Hi – ジェラートの日 (Día del gelato) en el archipiélago nipón.

Es una conmemoración creada por la Nihon jerāto kyōkai – 日本ジェラート協会 (Asociación Japonesa de Gelato), cuya sede se encuentra en Higashi-Ikebukuro en Tokio.

Este día tiene como objetivo acercar el gelato, el famoso helado italiano, a más personas en Japón y difundir su encanto.

La elección de esta fecha no es arbitraria: el 27 de agosto de 1953 se estrenó en Estados Unidos la icónica película Rōma no Kyūjitsu ー ローマの休日 (Vacaciones en Roma).

En este filme, Audrey Hepburn, en su papel de la princesa Ann, protagoniza una memorable escena en la que disfruta de un gelato en las escalinatas de la Plaza de España en Roma.

Esta imagen consolidó al gelato como un símbolo cultural, generando interés internacional por este postre y haciendo de él un deseo obligado para los turistas que visitan la ciudad.

Historia y características del gelato

El gelato, cuyo nombre proviene del italiano y significa «congelado«, es un postre originario de Florencia.

A diferencia del helado común, el gelato contiene menos grasa láctea, entre un 4% y 8%, mientras que el helado convencional tiene más del 8%.

Esto le da una textura más ligera y menos calorías. Además, el gelato contiene menos aire (aproximadamente un 35% menos que el helado regular), lo que resulta en una textura más densa y cremosa, permitiendo que los sabores de los ingredientes se destaquen con mayor intensidad.

Diferencias

El gelato y el helado se diferencian principalmente por la proporción de grasa y aire. Mientras que el helado convencional es más cremoso debido a su mayor cantidad de aire y grasa, el gelato ofrece una experiencia más concentrada en sabor y menos grasosa, lo que lo convierte en una opción popular entre quienes buscan un postre delicioso pero menos calórico.

Además, los ingredientes suelen ser más frescos, y el gelato se sirve a una temperatura ligeramente más alta que el helado, lo que potencia aún más sus sabores.

En resumen, el Día del Gelato no solo celebra la historia y tradición de este postre italiano, sino que también busca hacer que más personas lo descubran y lo aprecien, especialmente en Japón, donde su popularidad ha crecido en los últimos años.

El Día del Gelato fue registrado oficialmente por la Asociación Japonesa de Aniversarios.

