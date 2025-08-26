Noticias Nippon

[tenki yohō] calor sofocante y tormentas

Tarde inestable: tormentas eléctricas locales amenazan en Kantō, Tōkai y Kansai

📍Tōkyō  |  26 de Agosto de 2025

 

Hoy martes Japón experimentará un contraste climático marcado: mientras gran parte del país estará bajo un calor sofocante con riesgo de tormentas, el norte se verá afectado por lluvias intensas debido al paso de un frente atmosférico.

 

Regiones

 

🗾 Hokkaidō

  • Situación: La influencia del frente provocará lluvias frecuentes, especialmente en el norte (道北 Dōhoku).
  • Riesgos: En la región de Sōya (宗谷) se prevén lluvias fuertes y persistentes con riesgo de inundaciones locales y deslizamientos.
  • Otras zonas: En el centro y sur (道央・道南), especialmente en la costa del mar de Japón, la lluvia podría intensificarse durante la noche.
  • Temperatura: A pesar de la lluvia, la entrada de aire cálido y húmedo mantendrá un ambiente bochornoso y pesado.

 


🍶 Tohoku (東北)

  • Pacífico: El sol regresará y con él el calor. Varias ciudades volverán a superar los 30 °C, lo que marca un repunte en las temperaturas.
  • Mar de Japón: Desde la mañana se esperan cielos despejados y un calor similar al de ayer.
  • Tarde – noche: Aumenta la nubosidad; en el norte habrá lluvias ocasionales, lo que puede coincidir con el regreso a casa.
  • Recomendación: Llevar paraguas por posibles chubascos al final del día.

 

 

🗼 Kantō – Tōkai – Kansai (東日本・西日本)

  • Cobertura: Seguirán bajo la influencia del anticiclón del Pacífico.
  • Clima: El sol será intenso y las máximas alcanzarán o superarán los 35 °C en varias ciudades → se esperan 猛暑日 (mōshobi, días de calor extremo).
  • Riesgos:
    • Golpe de calor (熱中症 necchūshō): hidratación constante y uso de aire acondicionado son indispensables.
    • Tormentas vespertinas: El aire húmedo y caliente volverá la atmósfera inestable. Desde la mañana se formarán nubes convectivas en áreas puntuales, y por la tarde podrían extenderse en forma de aguaceros con rayos (ゲリラ雷雨 gerira raiu).
  • Consejo: Si sales, lleva paraguas plegable y ten precaución en actividades al aire libre.

 

 

📌 Síntesis nacional

  • Norte (Hokkaidō): lluvias intensas y riesgo de desastres.
  • Noreste (Tohoku): retorno del calor en la costa pacífica, lluvias tardías en el norte.
  • Centro y Oeste (Kantō, Tōkai, Kansai): calor extremo + riesgo de tormentas eléctricas.

 

⚠️ Recomendaciones prácticas

  • 🥤 Beber agua con regularidad, incluso sin sentir sed.
  • 🧴 Usar sombrilla o gorra y descansar en lugares frescos.
  • ⛈️ Consultar radar de lluvias antes de salir en la tarde.
  • 🧳 Preparar paraguas en todo el este y oeste de Japón, especialmente si vuelves a casa tarde.

 

©NoticiasNippon

 

