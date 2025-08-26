[tenki yohō] calor sofocante y tormentas

Tarde inestable: tormentas eléctricas locales amenazan en Kantō, Tōkai y Kansai
📍Tōkyō | 26 de Agosto de 2025
Hoy martes Japón experimentará un contraste climático marcado: mientras gran parte del país estará bajo un calor sofocante con riesgo de tormentas, el norte se verá afectado por lluvias intensas debido al paso de un frente atmosférico.
Regiones
🗾 Hokkaidō
- Situación: La influencia del frente provocará lluvias frecuentes, especialmente en el norte (道北 Dōhoku).
- Riesgos: En la región de Sōya (宗谷) se prevén lluvias fuertes y persistentes con riesgo de inundaciones locales y deslizamientos.
- Otras zonas: En el centro y sur (道央・道南), especialmente en la costa del mar de Japón, la lluvia podría intensificarse durante la noche.
- Temperatura: A pesar de la lluvia, la entrada de aire cálido y húmedo mantendrá un ambiente bochornoso y pesado.
🍶 Tohoku (東北)
- Pacífico: El sol regresará y con él el calor. Varias ciudades volverán a superar los 30 °C, lo que marca un repunte en las temperaturas.
- Mar de Japón: Desde la mañana se esperan cielos despejados y un calor similar al de ayer.
- Tarde – noche: Aumenta la nubosidad; en el norte habrá lluvias ocasionales, lo que puede coincidir con el regreso a casa.
- Recomendación: Llevar paraguas por posibles chubascos al final del día.
🗼 Kantō – Tōkai – Kansai (東日本・西日本)
- Cobertura: Seguirán bajo la influencia del anticiclón del Pacífico.
- Clima: El sol será intenso y las máximas alcanzarán o superarán los 35 °C en varias ciudades → se esperan 猛暑日 (mōshobi, días de calor extremo).
- Riesgos:
- Golpe de calor (熱中症 necchūshō): hidratación constante y uso de aire acondicionado son indispensables.
- Tormentas vespertinas: El aire húmedo y caliente volverá la atmósfera inestable. Desde la mañana se formarán nubes convectivas en áreas puntuales, y por la tarde podrían extenderse en forma de aguaceros con rayos (ゲリラ雷雨 gerira raiu).
- Consejo: Si sales, lleva paraguas plegable y ten precaución en actividades al aire libre.
📌 Síntesis nacional
- Norte (Hokkaidō): lluvias intensas y riesgo de desastres.
- Noreste (Tohoku): retorno del calor en la costa pacífica, lluvias tardías en el norte.
- Centro y Oeste (Kantō, Tōkai, Kansai): calor extremo + riesgo de tormentas eléctricas.
⚠️ Recomendaciones prácticas
- 🥤 Beber agua con regularidad, incluso sin sentir sed.
- 🧴 Usar sombrilla o gorra y descansar en lugares frescos.
- ⛈️ Consultar radar de lluvias antes de salir en la tarde.
- 🧳 Preparar paraguas en todo el este y oeste de Japón, especialmente si vuelves a casa tarde.
