[tenki yohō] calor sofocante y tormentas

Tarde inestable: tormentas eléctricas locales amenazan en Kantō, Tōkai y Kansai

📍Tōkyō | 26 de Agosto de 2025

Hoy martes Japón experimentará un contraste climático marcado: mientras gran parte del país estará bajo un calor sofocante con riesgo de tormentas, el norte se verá afectado por lluvias intensas debido al paso de un frente atmosférico.

Regiones

🗾 Hokkaidō

Situación: La influencia del frente provocará lluvias frecuentes, especialmente en el norte (道北 Dōhoku).

Riesgos: En la región de Sōya (宗谷) se prevén lluvias fuertes y persistentes con riesgo de inundaciones locales y deslizamientos.

Otras zonas: En el centro y sur (道央・道南), especialmente en la costa del mar de Japón, la lluvia podría intensificarse durante la noche.

Temperatura: A pesar de la lluvia, la entrada de aire cálido y húmedo mantendrá un ambiente bochornoso y pesado.



🍶 Tohoku (東北)

Pacífico: El sol regresará y con él el calor. Varias ciudades volverán a superar los 30 °C, lo que marca un repunte en las temperaturas.

Mar de Japón: Desde la mañana se esperan cielos despejados y un calor similar al de ayer.

Tarde – noche: Aumenta la nubosidad; en el norte habrá lluvias ocasionales, lo que puede coincidir con el regreso a casa.

Recomendación: Llevar paraguas por posibles chubascos al final del día.

🗼 Kantō – Tōkai – Kansai (東日本・西日本)

Cobertura: Seguirán bajo la influencia del anticiclón del Pacífico.

Clima: El sol será intenso y las máximas alcanzarán o superarán los 35 °C en varias ciudades → se esperan 猛暑日 (mōshobi, días de calor extremo).

Riesgos: Golpe de calor (熱中症 necchūshō): hidratación constante y uso de aire acondicionado son indispensables. Tormentas vespertinas: El aire húmedo y caliente volverá la atmósfera inestable. Desde la mañana se formarán nubes convectivas en áreas puntuales, y por la tarde podrían extenderse en forma de aguaceros con rayos (ゲリラ雷雨 gerira raiu).

Consejo: Si sales, lleva paraguas plegable y ten precaución en actividades al aire libre.

📌 Síntesis nacional

Norte (Hokkaidō): lluvias intensas y riesgo de desastres.

Noreste (Tohoku): retorno del calor en la costa pacífica, lluvias tardías en el norte.

Centro y Oeste (Kantō, Tōkai, Kansai): calor extremo + riesgo de tormentas eléctricas.

⚠️ Recomendaciones prácticas

🥤 Beber agua con regularidad, incluso sin sentir sed.

🧴 Usar sombrilla o gorra y descansar en lugares frescos.

⛈️ Consultar radar de lluvias antes de salir en la tarde.

🧳 Preparar paraguas en todo el este y oeste de Japón, especialmente si vuelves a casa tarde.

©NoticiasNippon