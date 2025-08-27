[tenki yohō] doble desafío climático

Japón enfrenta un doble golpe climático: lluvias récord en el norte y calor histórico en el centro y sur

📍Tōkyō | 27 de Agosto de 2025

Hoy miércoles, gran parte del archipiélago japonés estará bajo la influencia de un frente frío que se desplaza de norte a sur, asociado a una baja presión en el mar de Japón.

Esto traerá lluvias intensas en el norte y oeste, mientras que el Pacífico central y sur seguirá sufriendo un calor extremo y récords de temperaturas. La combinación de lluvias torrenciales y calor histórico obliga a redoblar las precauciones tanto por inundaciones y deslizamientos como por golpes de calor (熱中症, necchūshō).

🗾 Pronóstico por regiones (地方)

🌲 Hokkaidō (北海道)

Clima: Lluvias muy intensas desde la madrugada, con posibilidad de líneas de precipitación estacionaria (線状降水帯, senjō kōsuitai) en zonas de Kamikawa, Rumoi, Ishikari y Sorachi.

Riesgos: Inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra. En Toyotomi (豊富町), ya se superaron los 175.5 mm en 24h, récord histórico.

Recomendación: Evitar laderas y ríos. Pasar la noche en lugares elevados y seguros.

🍎 Tōhoku (東北)

Norte (Aomori, Iwate, Akita): Lluvias muy fuertes en la mañana, con riesgo de tormentas eléctricas.

Sur (Miyagi, Yamagata, Fukushima): Cielos parcialmente despejados por la mañana, pero con lluvias intensas desde el mediodía.

Temperaturas: En Sendai se espera 36 °C, un inusual 猛暑日 (mōshobi, día de calor extremo) para la región.

🏯 Kantō (関東)

Clima: Mañana soleada y bochornosa, con máximas de 36 °C en Tokio, Yokohama y Saitama. Desde la tarde, aumento de nubes con chubascos y tormentas aisladas.

Récord histórico: Si Tokio supera los 35 °C, encadenará 10 días consecutivos de猛暑日, rompiendo el récord anterior de 2022 y fijando un nuevo máximo histórico de calor sostenido.

Riesgos: Alta probabilidad de golpes de calor y cortes de energía por el uso intensivo de aires acondicionados.

🗻 Chūbu (中部)

Clima: En el Pacífico (Shizuoka, Aichi, Gifu) habrá sol hasta la tarde, seguido de chubascos violentos.

Temperaturas: Nagoya podría alcanzar 37 °C, y hacia el fin de semana se espera un repunte a 39 °C, muy cerca de los 40 °C.

Alerta: Tormentas eléctricas en zonas montañosas de Nagano y Yamanashi.

🎭 Kansai (関西)

Clima: Osaka y Kioto con cielo parcialmente despejado hasta el mediodía. Desde la tarde, riesgo de tormentas cortas pero intensas.

Temperaturas: Osaka 35 °C, Nara y Wakayama cerca de 36 °C.

Recomendación: Evitar actividades físicas al aire libre en horas de máximo calor (11h–16h).

🏝️ Chūgoku (中国) & Shikoku (四国)

Clima: En San’in (Tottori, Shimane) lluvias intermitentes desde la mañana. En San’yō y Shikoku, sol parcial hasta el mediodía con tormentas por la tarde.

Temperaturas: Kochi y Tokushima rozando los 36 °C.

🌋 Kyūshū (九州)

Norte (Fukuoka, Saga, Nagasaki): Lluvias desde primeras horas, intermitentes y localmente intensas.

Sur (Kagoshima, Miyazaki): Soleado por la mañana, con lluvias esporádicas por la tarde.

Riesgo: Posibles crecidas en ríos pequeños y zonas bajas.

🏖️ Okinawa (沖縄)

Clima: Mayormente soleado con brisas marinas. Sin embargo, posibilidad de chubascos cortos (nijikazame).

Temperatura: 32 °C, con sensación térmica cercana a los 36 °C por la humedad.

⚠️ Alertas principales de hoy

Lluvias extremas en Hokkaidō y Tōhoku norte → riesgo de deslizamientos e inundaciones repentinas. Netchūshō en 22 prefecturas → más del 60% de las estaciones AMeDAS en Kantō registrarán más de 35 °C. Récord histórico en Tokio: hoy podría quedar registrado como el día que rompió todas las marcas de calor sostenido en la capital.

🔎 Contexto humano y social

Vida cotidiana: Muchas familias en Tokio y Nagoya están dejando el aire acondicionado encendido toda la noche, lo que eleva la factura eléctrica y afecta el sueño.

Salud pública: El Ministerio de Asuntos Internos recuerda que este verano ya van casi 60,000 hospitalizaciones por golpes de calor en Japón.

Impacto económico: Supermercados reportan un aumento en la venta de bebidas isotónicas, hielo y aparatos de refrigeración.

Turismo: Varios festivales de verano han reducido su programación diurna, trasladando eventos a la noche para proteger a los asistentes.

📝 Conclusión

Japón vive hoy un doble desafío climático: en el norte, las lluvias récord que ponen en riesgo la seguridad de comunidades enteras; en el centro y sur, un calor histórico que sigue rompiendo marcas. La recomendación es refugiarse en lugares frescos y seguros, monitorear las alertas oficiales y planear los traslados con precaución.

🌧️ Hokkaidō: lluvias récord e inundaciones.

⚡ Norte: riesgo de deslizamientos graves.

🔥 Tokio: décimo día de猛暑日.

🌡️ Centro: calor extremo rompe marcas.

🚨 22 prefecturas en alerta por calor.

🌊 Oeste: lluvias y crecidas repentinas.

☀️ Okinawa: sol, humedad y chubascos.

