[tenki yohō] doble desafío climático

Japón enfrenta un doble golpe climático: lluvias récord en el norte y calor histórico en el centro y sur
📍Tōkyō | 27 de Agosto de 2025
Hoy miércoles, gran parte del archipiélago japonés estará bajo la influencia de un frente frío que se desplaza de norte a sur, asociado a una baja presión en el mar de Japón.
Esto traerá lluvias intensas en el norte y oeste, mientras que el Pacífico central y sur seguirá sufriendo un calor extremo y récords de temperaturas. La combinación de lluvias torrenciales y calor histórico obliga a redoblar las precauciones tanto por inundaciones y deslizamientos como por golpes de calor (熱中症, necchūshō).
🗾 Pronóstico por regiones (地方)
🌲 Hokkaidō (北海道)
- Clima: Lluvias muy intensas desde la madrugada, con posibilidad de líneas de precipitación estacionaria (線状降水帯, senjō kōsuitai) en zonas de Kamikawa, Rumoi, Ishikari y Sorachi.
- Riesgos: Inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra. En Toyotomi (豊富町), ya se superaron los 175.5 mm en 24h, récord histórico.
- Recomendación: Evitar laderas y ríos. Pasar la noche en lugares elevados y seguros.
🍎 Tōhoku (東北)
- Norte (Aomori, Iwate, Akita): Lluvias muy fuertes en la mañana, con riesgo de tormentas eléctricas.
- Sur (Miyagi, Yamagata, Fukushima): Cielos parcialmente despejados por la mañana, pero con lluvias intensas desde el mediodía.
- Temperaturas: En Sendai se espera 36 °C, un inusual 猛暑日 (mōshobi, día de calor extremo) para la región.
🏯 Kantō (関東)
- Clima: Mañana soleada y bochornosa, con máximas de 36 °C en Tokio, Yokohama y Saitama. Desde la tarde, aumento de nubes con chubascos y tormentas aisladas.
- Récord histórico: Si Tokio supera los 35 °C, encadenará 10 días consecutivos de猛暑日, rompiendo el récord anterior de 2022 y fijando un nuevo máximo histórico de calor sostenido.
- Riesgos: Alta probabilidad de golpes de calor y cortes de energía por el uso intensivo de aires acondicionados.
🗻 Chūbu (中部)
- Clima: En el Pacífico (Shizuoka, Aichi, Gifu) habrá sol hasta la tarde, seguido de chubascos violentos.
- Temperaturas: Nagoya podría alcanzar 37 °C, y hacia el fin de semana se espera un repunte a 39 °C, muy cerca de los 40 °C.
- Alerta: Tormentas eléctricas en zonas montañosas de Nagano y Yamanashi.
🎭 Kansai (関西)
- Clima: Osaka y Kioto con cielo parcialmente despejado hasta el mediodía. Desde la tarde, riesgo de tormentas cortas pero intensas.
- Temperaturas: Osaka 35 °C, Nara y Wakayama cerca de 36 °C.
- Recomendación: Evitar actividades físicas al aire libre en horas de máximo calor (11h–16h).
🏝️ Chūgoku (中国) & Shikoku (四国)
- Clima: En San’in (Tottori, Shimane) lluvias intermitentes desde la mañana. En San’yō y Shikoku, sol parcial hasta el mediodía con tormentas por la tarde.
- Temperaturas: Kochi y Tokushima rozando los 36 °C.
🌋 Kyūshū (九州)
- Norte (Fukuoka, Saga, Nagasaki): Lluvias desde primeras horas, intermitentes y localmente intensas.
- Sur (Kagoshima, Miyazaki): Soleado por la mañana, con lluvias esporádicas por la tarde.
- Riesgo: Posibles crecidas en ríos pequeños y zonas bajas.
🏖️ Okinawa (沖縄)
- Clima: Mayormente soleado con brisas marinas. Sin embargo, posibilidad de chubascos cortos (nijikazame).
- Temperatura: 32 °C, con sensación térmica cercana a los 36 °C por la humedad.
⚠️ Alertas principales de hoy
- Lluvias extremas en Hokkaidō y Tōhoku norte → riesgo de deslizamientos e inundaciones repentinas.
- Netchūshō en 22 prefecturas → más del 60% de las estaciones AMeDAS en Kantō registrarán más de 35 °C.
- Récord histórico en Tokio: hoy podría quedar registrado como el día que rompió todas las marcas de calor sostenido en la capital.
🔎 Contexto humano y social
- Vida cotidiana: Muchas familias en Tokio y Nagoya están dejando el aire acondicionado encendido toda la noche, lo que eleva la factura eléctrica y afecta el sueño.
- Salud pública: El Ministerio de Asuntos Internos recuerda que este verano ya van casi 60,000 hospitalizaciones por golpes de calor en Japón.
- Impacto económico: Supermercados reportan un aumento en la venta de bebidas isotónicas, hielo y aparatos de refrigeración.
- Turismo: Varios festivales de verano han reducido su programación diurna, trasladando eventos a la noche para proteger a los asistentes.
📝 Conclusión
Japón vive hoy un doble desafío climático: en el norte, las lluvias récord que ponen en riesgo la seguridad de comunidades enteras; en el centro y sur, un calor histórico que sigue rompiendo marcas. La recomendación es refugiarse en lugares frescos y seguros, monitorear las alertas oficiales y planear los traslados con precaución.
- 🌧️ Hokkaidō: lluvias récord e inundaciones.
- ⚡ Norte: riesgo de deslizamientos graves.
- 🔥 Tokio: décimo día de猛暑日.
- 🌡️ Centro: calor extremo rompe marcas.
- 🚨 22 prefecturas en alerta por calor.
- 🌊 Oeste: lluvias y crecidas repentinas.
- ☀️ Okinawa: sol, humedad y chubascos.
