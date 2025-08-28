[afutāpiru] Un paso adelante en los derechos reproductivos

El gobierno japonés elimina barreras de acceso a la anticoncepción de emergencia

📍Tōkyō | 28 de Agosto de 2025

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (厚生労働省) decidió que la píldora anticonceptiva de emergencia (アフターピル) podrá venderse en farmacias de todo el país como medicamento de venta sin receta, sin límite de edad y sin necesidad de consentimiento de los padres.

La única condición será que la mujer la tome frente al farmacéutico en el mismo lugar de compra, con el fin de garantizar un uso correcto y evitar reventa o mal uso.

⚕️ Qué significa este cambio

La píldora debe ingerirse dentro de 72 horas posteriores a la relación sexual para reducir de manera muy significativa el riesgo de embarazo no deseado.

Hasta ahora, en Japón se exigía receta médica para obtenerla, lo que dificultaba su acceso en situaciones de urgencia.

Desde noviembre de 2023 se estaba llevando a cabo una venta de prueba en algunas farmacias, limitada a mujeres de 16 años o más. Ahora la restricción por edad desaparece.

📜 Marco legal y regulatorio

En mayo de 2025 entró en vigor la reforma de la Ley de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (医薬品医療機器法), que creó la categoría de “medicamentos de orientación especial” (特定要指導医薬品).

Esta categoría obliga a la venta presencial en farmacias (no online) y al acompañamiento del farmacéutico , pero permite que ciertos fármacos —como el de emergencia— se vendan sin receta.

Los laboratorios あすか製薬 (Asuka Pharmaceutical) y 富士製薬 (Fuji Pharma) ya habían solicitado la aprobación de venta sin receta del fármaco ノルレボ錠 (NorLevo, levonorgestrel), la marca más común de la píldora.

🌏 Contexto internacional

En muchos países, como Francia, Reino Unido y parte de América Latina, la píldora del día después ya está disponible en farmacias sin receta y sin restricción de edad.

Japón estaba considerado rezagado en este aspecto, con voces críticas que señalaban que las barreras burocráticas afectaban sobre todo a mujeres jóvenes en riesgo de embarazo no deseado.

👩‍👧 Impacto social

Acceso para jóvenes: al no requerir consentimiento paterno, adolescentes que no pueden hablar de estos temas en casa tendrán acceso más rápido y seguro.

Prevención del aborto inducido: al facilitar el uso de la píldora, se espera una reducción de embarazos no planeados y, por ende, de abortos.

Respaldo médico: el hecho de tomarla frente al farmacéutico asegura una orientación mínima y reduce riesgos de uso incorrecto.

©NoticiasNippon