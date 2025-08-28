[kōshitsu] familia imperial en redes sociales

👑 La Familia Imperial comparte postales íntimas de sus vacaciones en Shizuoka

📍Tōkyō | 28 de agosto de 2025

La Agencia de la Casa Imperial (宮内庁, Kunaichō) dio a conocer una serie de fotografías que muestran a los emperadores Naruhito y Masako, junto a su hija, la princesa Aiko, disfrutando de unos días de descanso en la residencia veraniega de Susaki Goyōtei, ubicada en Shimoda, prefectura de Shizuoka.







🌊 Un verano sencillo y familiar

Durante su estancia a inicios de mes, la familia imperial se dedicó a actividades simples pero cargadas de simbolismo:

Baños de mar en la playa privada de la residencia.

Paseos en bicicleta , recorriendo senderos costeros en un ambiente relajado.

Momentos de contemplación, como la imagen de los emperadores sonriendo en un mirador con el océano Pacífico como telón de fondo.

Las fotos transmiten una imagen cercana y natural, alejada de la formalidad que suele rodear a la institución imperial.

📸 El emperador detrás de la cámara

Un detalle destacado es la afición del Emperador Naruhito por la fotografía.

Usó una cámara acuática para registrar peces mientras practicaba snorkel.

Capturó la luna sobre el mar , una estampa poética que refleja su sensibilidad artística.

También se difundieron instantáneas tomadas por la Emperatriz Masako y la Princesa Aiko, quienes retrataron paisajes de la zona.

Según la propia Agencia, la familia eligió en conjunto qué imágenes compartir, lo que añade un matiz de complicidad familiar.

📱 Tradición que se moderniza: del Palacio a Instagram

En un giro que refleja la adaptación de la monarquía japonesa a los nuevos tiempos, las imágenes no solo se distribuyeron en comunicados oficiales, sino también a través de la cuenta oficial de Instagram de la Casa Imperial.

Esto busca acercar la figura de la familia imperial a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes que consumen información en redes sociales.

Cuenta: https://www.instagram.com/kunaicho_jp/

✨ Una monarquía más cercana

Históricamente, las vacaciones de los emperadores solían mantenerse en estricto ámbito privado. Sin embargo, la apertura gradual a través de fotografías familiares transmite dos mensajes clave:

Humanizar a la familia imperial, mostrando que también disfrutan de momentos sencillos como cualquier familia japonesa. Reforzar la conexión con la sociedad, en un contexto en el que la institución debe equilibrar su peso histórico con la necesidad de cercanía y modernidad.

Estas imágenes no solo muestran un verano en la costa, sino también una estrategia de comunicación que acerca a los emperadores a su pueblo sin perder la elegancia de la tradición.

©NoticiasNippon