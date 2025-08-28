[kōshitsu] familia imperial en redes sociales

👑 La Familia Imperial comparte postales íntimas de sus vacaciones en Shizuoka
📍Tōkyō | 28 de agosto de 2025
La Agencia de la Casa Imperial (宮内庁, Kunaichō) dio a conocer una serie de fotografías que muestran a los emperadores Naruhito y Masako, junto a su hija, la princesa Aiko, disfrutando de unos días de descanso en la residencia veraniega de Susaki Goyōtei, ubicada en Shimoda, prefectura de Shizuoka.
🌊 Un verano sencillo y familiar
Durante su estancia a inicios de mes, la familia imperial se dedicó a actividades simples pero cargadas de simbolismo:
-
Baños de mar en la playa privada de la residencia.
-
Paseos en bicicleta, recorriendo senderos costeros en un ambiente relajado.
-
Momentos de contemplación, como la imagen de los emperadores sonriendo en un mirador con el océano Pacífico como telón de fondo.
Las fotos transmiten una imagen cercana y natural, alejada de la formalidad que suele rodear a la institución imperial.
📸 El emperador detrás de la cámara
Un detalle destacado es la afición del Emperador Naruhito por la fotografía.
-
Usó una cámara acuática para registrar peces mientras practicaba snorkel.
-
Capturó la luna sobre el mar, una estampa poética que refleja su sensibilidad artística.
-
También se difundieron instantáneas tomadas por la Emperatriz Masako y la Princesa Aiko, quienes retrataron paisajes de la zona.
Según la propia Agencia, la familia eligió en conjunto qué imágenes compartir, lo que añade un matiz de complicidad familiar.
📱 Tradición que se moderniza: del Palacio a Instagram
En un giro que refleja la adaptación de la monarquía japonesa a los nuevos tiempos, las imágenes no solo se distribuyeron en comunicados oficiales, sino también a través de la cuenta oficial de Instagram de la Casa Imperial.
Esto busca acercar la figura de la familia imperial a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes que consumen información en redes sociales.
Cuenta: https://www.instagram.com/kunaicho_jp/
✨ Una monarquía más cercana
Históricamente, las vacaciones de los emperadores solían mantenerse en estricto ámbito privado. Sin embargo, la apertura gradual a través de fotografías familiares transmite dos mensajes clave:
-
Humanizar a la familia imperial, mostrando que también disfrutan de momentos sencillos como cualquier familia japonesa.
-
Reforzar la conexión con la sociedad, en un contexto en el que la institución debe equilibrar su peso histórico con la necesidad de cercanía y modernidad.
Estas imágenes no solo muestran un verano en la costa, sino también una estrategia de comunicación que acerca a los emperadores a su pueblo sin perder la elegancia de la tradición.
©NoticiasNippon