[nesage] Sukiya rebajará sus precios

En plena inflación, Sukiya baja precios: estrategia para recuperar a sus clientes

📍Tōkyō | 28 de Agosto de 2025

En un momento en que el bolsillo de las familias japonesas siente cada vez más la presión de la inflación, llega una noticia inesperada: la cadena de gyūdon “Sukiya” anunció que reducirá los precios de su plato estrella a partir del 4 de septiembre.

Es la primera rebaja en 11 años y, aunque los montos puedan parecer pequeños —de 30 a 40 yenes en promedio—, para muchos clientes significa un respiro en la vida diaria.

🌏 El gyūdon como termómetro social

El gyūdon (牛丼) no es solo un plato rápido de arroz con carne, es casi un símbolo del “comer cotidiano” en Japón.

Estudiantes que almuerzan entre clases.

Oficinistas que buscan una comida rápida y barata antes de volver al trabajo.

Familias que a veces optan por una cena sencilla y económica.

Por eso, cualquier cambio en su precio se percibe como un reflejo directo del costo de vida. Que Sukiya decida bajarlo, en un contexto de precios al alza, tiene un fuerte valor simbólico.

💴 Detalle de la rebaja

«En los últimos tiempos, el aumento de los costos de las materias primas y de la energía ha provocado un encarecimiento generalizado de los precios. En este contexto económico, Sukiya ha decidido revisar los precios con el objetivo de que más clientes puedan disfrutar de su gyūdon a un precio más accesible«, refieren en un comunicado.

Del mismo modo, destacan que «el gyūdon de Sukiya utiliza 100% arroz japonés de marcas selectas, como Koshihikari y Hitomebore. El sabor y la calidad se mantienen intactos, ofreciendo un plato aún más conveniente para acompañar diversas ocasiones de la vida diaria».

Nuevos precios:

Gyūdon tamaño regular (並盛) : de 480 yenes → 450 yenes (−30 yenes).

Gyūdon grande (大盛) : de 680 yenes → 650 yenes (−30 yenes).

Otros platos, como el gyūsara (牛皿, plato de carne sin arroz), también bajarán entre 10 y 40 yenes.

«Para un oficinista que almuerza gyūdon cinco veces a la semana, la rebaja significa un ahorro de más de 600 yenes al mes, lo que equivale a una comida extra o un par de pasajes de tren», concluyen.

📉 El trasfondo: inflación y confianza dañada

Japón vive una paradoja: los precios siguen subiendo, pero los salarios reales caen. Esto golpea especialmente a los trabajadores jóvenes, a las madres solteras y a quienes dependen de comidas rápidas y baratas.

A esto se suma que, en marzo de este año, Sukiya enfrentó un escándalo por objetos extraños en algunos productos. Desde entonces, la afluencia de clientes ha bajado y la empresa tiene el desafío de recuperar credibilidad. La rebaja busca ser una señal clara: “Queremos estar de tu lado en tiempos difíciles”.

🔄 Efecto en la competencia y en la sociedad

La medida podría encender una nueva “guerra de precios” entre las grandes cadenas: Yoshinoya y Matsuya, rivales históricos de Sukiya, podrían verse presionadas a responder.

Para la sociedad japonesa, acostumbrada a que casi todo suba de precio en los últimos años, ver que un producto icónico baja de valor genera una sensación de alivio, pero también de expectativa:

¿Será algo puntual de Sukiya?

¿O podría marcar un cambio de tendencia en la comida rápida?

