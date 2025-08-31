[neage] más de 1,400 alimentos subirán de precio

Expertos advierten que la ola de incrementos se prolongará por causas internas

📍Tōkyō, 31 de agosto de 2025

El costo de la vida en Japón sigue en ascenso. Una investigación de la firma privada 帝国データバンク (Teikoku Databank) reveló que en septiembre de 2025 se encarecerán 1,422 productos alimenticios, un aumento del 0.6% respecto al mismo mes del año pasado.

Con ello, los incrementos de precios ya suman nueve meses consecutivos superando a los del año previo.

Los rubros más golpeados son los condimentos, con 427 artículos como salsa de soya o mayonesa; seguidos de los alimentos procesados, con 338 productos que incluyen congelados y preparados; y los dulces, con 291 variedades como chocolates y galletas.

Pero el panorama es aún más amplio: de aquí a noviembre, los fabricantes japoneses ya han anunciado la subida de más de 20,000 alimentos, un 60% por encima de todas las alzas registradas en 2024.

De factores externos a internos

Hasta el año pasado, la inflación alimentaria se atribuía principalmente al alto precio del petróleo, la energía y la depreciación del yen. Sin embargo, en 2025 el fenómeno cambió de naturaleza:

la escasez de conductores elevó los costos logísticos,

las subidas salariales aumentaron los gastos laborales,

y los altos precios de la electricidad encarecieron la producción.

Según Teikoku Databank, esto indica que el proceso inflacionario dejó de ser temporal y ahora responde a factores estructurales internos, lo que aumenta la probabilidad de que los aumentos se prolonguen en el tiempo.

Impacto en los hogares

Para las familias japonesas, que ya venían enfrentando facturas más altas por el uso constante de aire acondicionado durante el verano y un mayor gasto en bebidas, la subida de precios en alimentos básicos se siente como un nuevo golpe al bolsillo. Incluso los productos de indulgencia, como chocolates y snacks, también estarán alcanzados por el alza.

El fenómeno obliga a muchos hogares, incluidos los residentes extranjeros, a ajustar sus presupuestos y priorizar compras, mientras los supermercados y konbini intentan atraer clientes con promociones y descuentos.

