[koyō jōkyō] Desempleo se redujo en julio

📉 El nivel de desempleo más bajo desde antes del COVID-19

📍 Tōkyō, 29 de agosto de 2025

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (総務省) anunció que el índice de desempleo en Japón se ubicó en 2.3% en julio de 2025, una mejora de 0.2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Esta cifra marca un hito: es la tasa más baja registrada desde diciembre de 2019 (2.2%), es decir, 5 años y 7 meses antes, justo antes de que la pandemia golpeara con fuerza la economía global.

📊 Radiografía del empleo en julio

Empleados totales: 68.5 millones (+550,000 en comparación con julio de 2024).

→ Esto significa 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo , una tendencia sólida que muestra la recuperación gradual del mercado laboral.

Empleo regular (正規雇用): 37.2 millones (+780,000 respecto al año anterior).

→ Es el vigésimo primer mes seguido de aumento , lo que refleja mayor estabilidad y seguridad laboral.

Mujeres trabajadoras: 13.62 millones.

→ Es la cifra más alta desde que existen estadísticas comparables (2013) , evidenciando la mayor inserción femenina en el empleo formal.

Desempleados: 1.69 millones (-190,000 frente al año pasado).

→ Sexto mes consecutivo en descenso.

🏭 Contexto económico

Este repunte en la contratación se produce en un momento en que la economía japonesa intenta equilibrar varios factores:

Escasez de mano de obra: especialmente en sectores como servicios, manufactura y atención a mayores.

Demanda interna estable: a pesar de la presión inflacionaria en alimentos y energía, el consumo mantiene cierta fortaleza.

Transformación digital y automatización: que han generado nuevas oportunidades laborales, pero también desplazan empleos tradicionales.

El ministerio señaló:

“La situación del empleo no es mala. Seguiremos observando de cerca la evolución de los ocupados y desempleados para evaluar si este nivel bajo se mantiene”.

👩‍👩‍👦 Impacto social y humano

La mejora laboral no solo es un dato económico, sino también un reflejo del alivio que sienten muchos hogares tras los años más duros del COVID-19.

Para los jóvenes graduados , significa mayor posibilidad de encontrar un primer empleo estable.

Para las mujeres , el récord en empleo formal supone un avance hacia la igualdad laboral, aunque persisten brechas salariales y de condiciones.

Para los trabajadores extranjeros residentes en Japón, esta baja tasa de desempleo puede traducirse en más oportunidades en sectores con déficit de personal como construcción, restaurantes y cuidados a ancianos.

🌍 Comparación internacional

Con este 2.3%, Japón vuelve a situarse entre los países con menor desempleo del mundo desarrollado, muy por debajo de:

EE. UU. (alrededor del 4%)

Zona euro (cerca del 6%)

Corea del Sur (alrededor del 3%)

📌 En resumen: Japón alcanzó en julio un hito laboral histórico en la pospandemia, con desempleo en niveles mínimos de 5 años y una fuerza laboral más grande y diversa. El reto ahora será sostener esta tendencia en un contexto de envejecimiento poblacional, inflación persistente y necesidad de atraer más mano de obra extranjera para cubrir la escasez en sectores clave.

