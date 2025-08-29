Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Situación laboral

[koyō jōkyō] Desempleo se redujo en julio

PorNoticiasNippon

Ago 29, 2025 #Desempleo, #Empleo, #Koseirodosho, #Koyō jōkyō, #ministerio de Trabajo, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Situación laboral, #雇用状況

📉 El nivel de desempleo más bajo desde antes del COVID-19

📍 Tōkyō, 29 de agosto de 2025

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (総務省) anunció que el índice de desempleo en Japón se ubicó en 2.3% en julio de 2025, una mejora de 0.2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Esta cifra marca un hito: es la tasa más baja registrada desde diciembre de 2019 (2.2%), es decir, 5 años y 7 meses antes, justo antes de que la pandemia golpeara con fuerza la economía global.

 

📊 Radiografía del empleo en julio

  • Empleados totales: 68.5 millones (+550,000 en comparación con julio de 2024).
    → Esto significa 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo, una tendencia sólida que muestra la recuperación gradual del mercado laboral.

  • Empleo regular (正規雇用): 37.2 millones (+780,000 respecto al año anterior).
    → Es el vigésimo primer mes seguido de aumento, lo que refleja mayor estabilidad y seguridad laboral.

  • Mujeres trabajadoras: 13.62 millones.
    → Es la cifra más alta desde que existen estadísticas comparables (2013), evidenciando la mayor inserción femenina en el empleo formal.

  • Desempleados: 1.69 millones (-190,000 frente al año pasado).
    → Sexto mes consecutivo en descenso.

 

🏭 Contexto económico

Este repunte en la contratación se produce en un momento en que la economía japonesa intenta equilibrar varios factores:

  • Escasez de mano de obra: especialmente en sectores como servicios, manufactura y atención a mayores.

  • Demanda interna estable: a pesar de la presión inflacionaria en alimentos y energía, el consumo mantiene cierta fortaleza.

  • Transformación digital y automatización: que han generado nuevas oportunidades laborales, pero también desplazan empleos tradicionales.

El ministerio señaló:

“La situación del empleo no es mala. Seguiremos observando de cerca la evolución de los ocupados y desempleados para evaluar si este nivel bajo se mantiene”.

 

👩‍👩‍👦 Impacto social y humano

La mejora laboral no solo es un dato económico, sino también un reflejo del alivio que sienten muchos hogares tras los años más duros del COVID-19.

  • Para los jóvenes graduados, significa mayor posibilidad de encontrar un primer empleo estable.

  • Para las mujeres, el récord en empleo formal supone un avance hacia la igualdad laboral, aunque persisten brechas salariales y de condiciones.

  • Para los trabajadores extranjeros residentes en Japón, esta baja tasa de desempleo puede traducirse en más oportunidades en sectores con déficit de personal como construcción, restaurantes y cuidados a ancianos.

 

🌍 Comparación internacional

Con este 2.3%, Japón vuelve a situarse entre los países con menor desempleo del mundo desarrollado, muy por debajo de:

  • EE. UU. (alrededor del 4%)

  • Zona euro (cerca del 6%)

  • Corea del Sur (alrededor del 3%)

📌 En resumen: Japón alcanzó en julio un hito laboral histórico en la pospandemia, con desempleo en niveles mínimos de 5 años y una fuerza laboral más grande y diversa. El reto ahora será sostener esta tendencia en un contexto de envejecimiento poblacional, inflación persistente y necesidad de atraer más mano de obra extranjera para cubrir la escasez en sectores clave.

 

 

©️ Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Si se lo perdió

Redes sociales

[warui manā] nueva polémica en Shibuya

2025-08-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Situación laboral

[koyō jōkyō] Desempleo se redujo en julio

2025-08-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Crisis del arroz

[kome kiki] un respiro en medio de la presión inflacionaria

2025-08-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Vida cotidiana

[tansuyokin] Cultura del efectivo

2025-08-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.