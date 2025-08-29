[koyō jōkyō] Desempleo se redujo en julio

📉 El nivel de desempleo más bajo desde antes del COVID-19
📍 Tōkyō, 29 de agosto de 2025
El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (総務省) anunció que el índice de desempleo en Japón se ubicó en 2.3% en julio de 2025, una mejora de 0.2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.
Esta cifra marca un hito: es la tasa más baja registrada desde diciembre de 2019 (2.2%), es decir, 5 años y 7 meses antes, justo antes de que la pandemia golpeara con fuerza la economía global.
📊 Radiografía del empleo en julio
-
Empleados totales: 68.5 millones (+550,000 en comparación con julio de 2024).
→ Esto significa 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo, una tendencia sólida que muestra la recuperación gradual del mercado laboral.
-
Empleo regular (正規雇用): 37.2 millones (+780,000 respecto al año anterior).
→ Es el vigésimo primer mes seguido de aumento, lo que refleja mayor estabilidad y seguridad laboral.
-
Mujeres trabajadoras: 13.62 millones.
→ Es la cifra más alta desde que existen estadísticas comparables (2013), evidenciando la mayor inserción femenina en el empleo formal.
-
Desempleados: 1.69 millones (-190,000 frente al año pasado).
→ Sexto mes consecutivo en descenso.
🏭 Contexto económico
Este repunte en la contratación se produce en un momento en que la economía japonesa intenta equilibrar varios factores:
-
Escasez de mano de obra: especialmente en sectores como servicios, manufactura y atención a mayores.
-
Demanda interna estable: a pesar de la presión inflacionaria en alimentos y energía, el consumo mantiene cierta fortaleza.
-
Transformación digital y automatización: que han generado nuevas oportunidades laborales, pero también desplazan empleos tradicionales.
El ministerio señaló:
“La situación del empleo no es mala. Seguiremos observando de cerca la evolución de los ocupados y desempleados para evaluar si este nivel bajo se mantiene”.
👩👩👦 Impacto social y humano
La mejora laboral no solo es un dato económico, sino también un reflejo del alivio que sienten muchos hogares tras los años más duros del COVID-19.
-
Para los jóvenes graduados, significa mayor posibilidad de encontrar un primer empleo estable.
-
Para las mujeres, el récord en empleo formal supone un avance hacia la igualdad laboral, aunque persisten brechas salariales y de condiciones.
-
Para los trabajadores extranjeros residentes en Japón, esta baja tasa de desempleo puede traducirse en más oportunidades en sectores con déficit de personal como construcción, restaurantes y cuidados a ancianos.
🌍 Comparación internacional
Con este 2.3%, Japón vuelve a situarse entre los países con menor desempleo del mundo desarrollado, muy por debajo de:
-
EE. UU. (alrededor del 4%)
-
Zona euro (cerca del 6%)
-
Corea del Sur (alrededor del 3%)
📌 En resumen: Japón alcanzó en julio un hito laboral histórico en la pospandemia, con desempleo en niveles mínimos de 5 años y una fuerza laboral más grande y diversa. El reto ahora será sostener esta tendencia en un contexto de envejecimiento poblacional, inflación persistente y necesidad de atraer más mano de obra extranjera para cubrir la escasez en sectores clave.
©️ Noticias Nippon