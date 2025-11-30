[koyō jōkyō] El salario sube, el empleo cae

Japón siente el enfriamiento del empleo mientras la inflación aprieta a las empresas

📍 Tōkyō, 30 de noviembre de 2025

Octubre dejó una señal inquietante en la economía japonesa: el trabajo empieza a faltar justo cuando vivir se ha vuelto más caro.

El indicador más vigilado del mercado laboral japonés, el índice de oferta de empleo (有効求人倍率), cayó a 1.18, su nivel más bajo en casi cuatro años. Detrás de ese número frío hay miles de historias que empiezan a torcerse: contratos que no se renuevan, vacantes que desaparecen, currículums que regresan sin respuesta.

Cada cifra es un hogar con menos certezas

El dato fue publicado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, que no ocultó la causa principal de este retroceso: el encarecimiento de la vida y el aumento del salario mínimo están obligando a muchas empresas a recortar contratación o directamente sustituir personas por sistemas automatizados.

“No es que falte trabajo”, explican fuentes del Ministerio. “Es que cada vez es más caro sostenerlo”.

Y en los sectores donde faltan brazos —construcción, cuidados de ancianos, transporte, hostelería— la paradoja es aún más cruel: hay necesidad, pero no hay gente dispuesta a aceptar condiciones que ya no compensan.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo oficial se ubicó en 2.6%, por encima de lo esperado por el mercado, según cifras oficiales. No es un colapso, pero sí una advertencia silenciosa: la estabilidad laboral japonesa ya no es una garantía automática.

En este escenario arranca el gobierno de la primera ministra Takaichi Sanae quien ha prometido una “economía fuerte” basada en gasto fiscal estratégico y política monetaria expansiva. Su apuesta es lo que en Japón ya llaman “economía de alta presión”: generar tanta demanda que las empresas se vean forzadas a contratar más y pagar mejor.

Pero las calles no siempre responden al guion

Desde el sector financiero, Nomurashōken advierte que el deterioro existe, aunque no es catastrófico. El aumento de personas que cambian de trabajo en busca de mejores condiciones no debe leerse como crisis, sino como reajuste natural bajo una economía aún en movimiento.

Y sin embargo, para quien acaba de perder su empleo, ningún reajuste es teórico.

⚖️ MARCO LEGAL JAPONÉS — ¿QUÉ PROTEGE AL TRABAJADOR HOY?

1. Salario mínimo obligatorio (最低賃金法)

La Ley de Salario Mínimo obliga a los empleadores a respetar el sueldo mínimo regional.

Pero el aumento legal de salarios también ha provocado que pequeñas empresas:

reduzcan contrataciones

automaticen procesos

sustituyan empleados por contratos temporales

2. Protección contra despido abusivo (労働契約法)

La Ley de Contratos Laborales establece que:

Un despido no puede ser arbitrario

La empresa debe demostrar causa válida

El trabajador puede demandar por despido improcedente

3. Seguro de desempleo (雇用保険法)

Las personas que pierden su trabajo pueden recibir:

subsidio mensual

cobertura médica

apoyo a reinserción laboral

El problema: miles de trabajadores precarios no alcanzan el mínimo de cotización.

4. Obligación de intermediación pública

El Estado debe garantizar acceso a empleo a través de Hello Work (ハローワーク), el sistema oficial de colocación laboral.

Pero hoy, incluso Hello Work muestra señales de agotamiento.

🧠 CONTEXTO SOCIAL

Este no es solo un problema económico:

el costo de los alimentos

las facturas de energía

el alquiler

el precio del transporte

han aumentado más rápido que los salarios reales.

Y cuando el salario sube en papel pero la inflación corre más rápido, el trabajador siente que trabaja más… para vivir peor.



