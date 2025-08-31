[gaigokujin] congoleño detenido por fraude

Un caso que mezcla engaño, identidad falsa y fraude financiero.

📍Ōsaka, 31 de agosto de 2025

La policía detuvo a Rebana Zongia Ezekiel (レバナ・ゾンギア・エゼキエル) ciudadano de 23 años de edad la República Democrática del Congo, quien se hacía pasar por policía bajo el nombre ficticio de “本田ダニエル (Honda Daniel)”.

📌 El modus operandi

El acusado se presentó ante una mujer de 80 años en Osaka, asegurándole que sus tarjetas bancarias estaban siendo mal utilizadas.

Se identificó con una falsa tarjeta de presentación, donde figuraba como Agente Daniel Honda, Policía de Osaka, Sección de Investigación Nº2, Oficina de Crimen (巡査 本田ダニエル – 大阪府境警察署 捜査二課 犯罪対策室)

Con esta coartada, logró que la mujer le entregara 3 tarjetas bancarias.

Posteriormente retiró 1,22 millones de yenes en cajeros automáticos.

📉 Más víctimas y daños totales

La investigación reveló que este no fue un caso aislado:

También se hizo pasar por funcionario de la Agencia de Servicios Financieros (金融庁).

Con la misma táctica, habría cometido varios fraudes similares.

Se estima que el monto total de los daños asciende a 3,9 millones de yenes (aprox. 25.000 USD / 95.000 soles).

⚠️ Contexto social

La policía sospecha que Ezekiel se unió a la red de “yami baito” – 闇バイト (trabajos oscuros) ofertas de empleo ilegales que circulan en redes sociales y reclutan jóvenes o extranjeros para estafas, robos y fraudes.

Estos grupos criminales suelen pagar en efectivo.

Los reclutas cumplen funciones como “ukeko” (受け子 – recogedores de dinero) o “tataki” (los que contactan a la víctima).

Muchos son captados con la promesa de dinero rápido, pero terminan con antecedentes penales y deportaciones.

🧑‍🦳 ¿Por qué la víctima confió en él?

En Japón, los adultos mayores tienen gran respeto por la autoridad policial.

El uso de una tarjeta de presentación (名刺, meishi), muy valorada culturalmente, reforzó la credibilidad.

El temor de que sus cuentas fueran usadas ilegalmente la llevó a actuar sin consultar con familiares ni al banco.

