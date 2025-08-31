[gaigokujin] congoleño detenido por fraude

Un caso que mezcla engaño, identidad falsa y fraude financiero.
📍Ōsaka, 31 de agosto de 2025
La policía detuvo a Rebana Zongia Ezekiel (レバナ・ゾンギア・エゼキエル) ciudadano de 23 años de edad la República Democrática del Congo, quien se hacía pasar por policía bajo el nombre ficticio de “本田ダニエル (Honda Daniel)”.
📌 El modus operandi
- El acusado se presentó ante una mujer de 80 años en Osaka, asegurándole que sus tarjetas bancarias estaban siendo mal utilizadas.
- Se identificó con una falsa tarjeta de presentación, donde figuraba como Agente Daniel Honda, Policía de Osaka, Sección de Investigación Nº2, Oficina de Crimen (巡査 本田ダニエル – 大阪府境警察署 捜査二課 犯罪対策室)
- Con esta coartada, logró que la mujer le entregara 3 tarjetas bancarias.
- Posteriormente retiró 1,22 millones de yenes en cajeros automáticos.
📉 Más víctimas y daños totales
La investigación reveló que este no fue un caso aislado:
- También se hizo pasar por funcionario de la Agencia de Servicios Financieros (金融庁).
- Con la misma táctica, habría cometido varios fraudes similares.
- Se estima que el monto total de los daños asciende a 3,9 millones de yenes (aprox. 25.000 USD / 95.000 soles).
⚠️ Contexto social
La policía sospecha que Ezekiel se unió a la red de “yami baito” – 闇バイト (trabajos oscuros) ofertas de empleo ilegales que circulan en redes sociales y reclutan jóvenes o extranjeros para estafas, robos y fraudes.
- Estos grupos criminales suelen pagar en efectivo.
- Los reclutas cumplen funciones como “ukeko” (受け子 – recogedores de dinero) o “tataki” (los que contactan a la víctima).
- Muchos son captados con la promesa de dinero rápido, pero terminan con antecedentes penales y deportaciones.
🧑🦳 ¿Por qué la víctima confió en él?
- En Japón, los adultos mayores tienen gran respeto por la autoridad policial.
- El uso de una tarjeta de presentación (名刺, meishi), muy valorada culturalmente, reforzó la credibilidad.
- El temor de que sus cuentas fueran usadas ilegalmente la llevó a actuar sin consultar con familiares ni al banco.
