Africanos

[gaigokujin] congoleño detenido por fraude

Ago 31, 2025

Un caso que mezcla engaño, identidad falsa y fraude financiero.

📍Ōsaka, 31 de agosto de 2025

La policía detuvo a Rebana Zongia Ezekiel (レバナ・ゾンギア・エゼキエル) ciudadano de 23 años de edad  la República Democrática del Congo, quien se hacía pasar por policía bajo el nombre ficticio de “本田ダニエル (Honda Daniel)”.

📌 El modus operandi

  • El acusado se presentó ante una mujer de 80 años en Osaka, asegurándole que sus tarjetas bancarias estaban siendo mal utilizadas.
  • Se identificó con una falsa tarjeta de presentación, donde figuraba como  Agente Daniel Honda, Policía de Osaka, Sección de Investigación Nº2, Oficina de Crimen (巡査 本田ダニエル – 大阪府境警察署 捜査二課 犯罪対策室)
  • Con esta coartada, logró que la mujer le entregara 3 tarjetas bancarias.
  • Posteriormente retiró 1,22 millones de yenes en cajeros automáticos.

 

📉 Más víctimas y daños totales

La investigación reveló que este no fue un caso aislado:

  • También se hizo pasar por funcionario de la Agencia de Servicios Financieros (金融庁).
  • Con la misma táctica, habría cometido varios fraudes similares.
  • Se estima que el monto total de los daños asciende a 3,9 millones de yenes (aprox. 25.000 USD / 95.000 soles).

 

⚠️ Contexto social

La policía sospecha que Ezekiel se unió a la red de “yami baito”  – 闇バイト (trabajos oscuros) ofertas de empleo ilegales que circulan en redes sociales y reclutan jóvenes o extranjeros para estafas, robos y fraudes.

  • Estos grupos criminales suelen pagar en efectivo.
  • Los reclutas cumplen funciones como “ukeko” (受け子 – recogedores de dinero) o “tataki” (los que contactan a la víctima).
  • Muchos son captados con la promesa de dinero rápido, pero terminan con antecedentes penales y deportaciones.

 

🧑‍🦳 ¿Por qué la víctima confió en él?

  • En Japón, los adultos mayores tienen gran respeto por la autoridad policial.
  • El uso de una tarjeta de presentación (名刺, meishi), muy valorada culturalmente, reforzó la credibilidad.
  • El temor de que sus cuentas fueran usadas ilegalmente la llevó a actuar sin consultar con familiares ni al banco.

 

