[gaikokujin] extranjero se queda dormido en tren

🚆 Cansancio o falta de etiqueta: debate por extranjero dormido en el suelo del tren

📍Tōkyō | 01 de septiembre de 2025

En la siempre concurrida estación de Shibuya, epicentro de la vida urbana en Tokio, los pasajeros presenciaron una imagen que rápidamente se volvió llamativa: un extranjero acostado en el suelo del tren, durmiendo profundamente.

El texto que acompaña la grabación, «densha de bakusui suru gaikokujin»「電車で爆睡する外国人」 puede traducirse como “extranjero durmiendo a pierna suelta en el tren”.

La palabra clave es bakusui 「爆睡 」, que describe un sueño tan profundo que la persona parece desconectarse del mundo.

🔹 Dormirse en el tren: una costumbre japonesa

Para entender el impacto de esta imagen, es necesario hablar de un fenómeno muy japonés: el sueño en el transporte público.

En Tokio y otras grandes ciudades, es común ver a los japoneses quedarse dormidos en los trenes, sobre todo en trayectos largos.

Este hábito incluso tiene nombre: inemuri 「居眠り」 , que literalmente significa “dormir presente”. Se considera un descanso momentáneo, casi legítimo, producto del cansancio laboral o escolar.

Dormirse sentado, con la cabeza inclinada o apoyada en el hombro de un desconocido, suele ser aceptado socialmente y rara vez genera comentarios.

🔹 ¿Qué cambia cuando es un extranjero?

El contraste surge porque este pasajero extranjero no estaba simplemente cabeceando sentado, sino que se recostó en el suelo del vagón. En la cultura japonesa, donde el espacio público se cuida con gran disciplina, tumbarse en el piso del tren puede interpretarse como una falta de respeto hacia los demás pasajeros.

Además, cuando se trata de extranjeros, las cámaras y los móviles suelen estar más atentos:

Por un lado, existe curiosidad por la diferencia cultural.

Por otro, algunos japoneses interpretan estas escenas como ejemplos de “mal comportamiento extranjero” en el transporte público.

Sin embargo, también hay quienes lo ven como una muestra de humanidad universal: el cansancio no distingue nacionalidades.

🔹 El simbolismo de “bakusui”

La palabra usada en la imagen, bakusui 「爆睡」, no solo significa dormir profundamente, sino hacerlo de una manera tan evidente que llama la atención. En Japón, este tipo de expresiones se usan a menudo en medios sensacionalistas o en redes sociales para dar un tono cómico o exagerado a la situación.

Que se haya aplicado a un gaikokujin 「外国人」 (extranjero) refuerza el efecto: resalta la diferencia entre lo esperado (dormir sentado discretamente) y lo inesperado (acostarse en el suelo en pleno vagón).

🔹 Más allá de la anécdota: una mirada humana

Al final, la escena no debería reducirse a un choque cultural. Tokio es una ciudad que nunca descansa: millones de personas viajan diariamente en trenes abarrotados, y tanto locales como visitantes experimentan el agotamiento físico y mental.

Ese extranjero dormido en el suelo puede interpretarse como un símbolo de vulnerabilidad compartida:

La vida urbana moderna empuja a las personas al límite del cansancio.

Dormirse en lugares públicos se vuelve una consecuencia inevitable.

En un país como Japón, donde el descanso en público está normalizado, esta escena también recuerda que el cuerpo humano tiene sus propios límites, más allá de la etiqueta social.

✅ Conclusión: Lo que para algunos japoneses puede ser un gesto inapropiado, para otros es simplemente una muestra de que todos, sin importar de dónde vengamos, buscamos un respiro en medio del ritmo frenético de la ciudad. La anécdota de Shibuya no es solo sobre un extranjero dormido, sino sobre cómo Japón y el mundo entero lidian con el cansancio en la era moderna.

