[warui manā ] malestar en tren tokiota

🚇 Extranjero causa alboroto en tren: música a todo volumen desata indignación

📍Tokyo, 31 de agosto de 2025

La calma habitual de un vagón de la línea Hanzomon, en pleno corazón de Shibuya, se rompió de manera abrupta cuando un turista extranjero subió con un altavoz portátil de gran tamaño y comenzó a reproducir música a todo volumen.

El joven, sonriente y bailando en medio del pasillo, convirtió el vagón en una especie de escenario improvisado, mientras pasajeros sorprendidos y molestos lo miraban en silencio.

En el video difundido en redes sociales, se observa a pasajeros japoneses intentando mantener la calma: algunos apartan la mirada, otros miran sus teléfonos con incomodidad, y una joven vestida con ropa de estilo “lolita” se mantiene de pie junto a la puerta fingiendo indiferencia.

Reacción en redes sociales

La escena rápidamente generó indignación en plataformas como X (Twitter) y Instagram, donde muchos usuarios japoneses denunciaron la actitud como falta de respeto hacia la cultura local y las normas de convivencia.

Comentarios como:

“El tren no es un club nocturno”

“Esto no es Europa, aquí respetamos el silencio”

“Si los extranjeros quieren disfrutar, que lo hagan en lugares adecuados, no en espacios públicos”

El tema se convirtió en tendencia bajo hashtags como #迷惑行為 (conducta molesta) y #外国人観光客 (turistas extranjeros).

Normas que fueron violadas

En Japón, la convivencia en el transporte público está regida por normas claras:

Prohibición de reproducir música o sonidos sin auriculares.

Evitar conductas que incomoden a los demás pasajeros.

No obstaculizar pasillos ni generar aglomeraciones dentro de los vagones.

Además, en Tokio rige la Ordenanza de Prevención de Molestias (迷惑防止条例), que sanciona comportamientos ruidosos o perturbadores en espacios públicos.

Posibles sanciones

El comportamiento del turista puede acarrear:

Advertencia inmediata por parte del personal de la compañía ferroviaria.

Expulsión del tren.

En casos graves, aplicación de la ordenanza local, con multas de hasta ¥50,000.

Si se considera que obstaculizó el normal funcionamiento del transporte, incluso podría tipificarse como obstrucción forzosa de negocios (威力業務妨害罪), un delito que contempla hasta 3 años de prisión o multa de ¥500,000.

Contexto social y cultural

En Japón, el tren es mucho más que un simple medio de transporte: es un espacio de respeto mutuo, donde se valora el silencio, la discreción y la armonía colectiva.

El incidente revive el debate sobre la conducta de algunos turistas extranjeros, en un momento en que Japón experimenta un récord de llegadas internacionales tras la reapertura total de fronteras.

Para muchos japoneses, este tipo de actos no solo generan molestias, sino que también amenazan la imagen de seguridad y orden que caracteriza al transporte público del país.

Hizo lo mismo en la vía pública

Reflexión

Aunque algunos usuarios en redes defendieron al joven señalando que “solo estaba divirtiéndose”, la mayoría coincidió en que la diversión no puede estar por encima de la convivencia.

La lección que deja este episodio es clara: en Japón, los espacios compartidos requieren respeto absoluto. La diferencia cultural no exime de responsabilidad, y la armonía social es vista como un valor sagrado.

