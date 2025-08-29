[warui manā] nueva polémica en Shibuya

🚦Extranjeros bailan en pleno cruce peatonal y generan malestar en Japón

📍Tōkyō | 29 de agosto de 2025

En una de las esquinas más icónicas de Tokio, el cruce de Shibuya, un grupo numeroso de extranjeros aprovechó el cambio de luz del semáforo para entrar al paso peatonal y bailar con música en altavoz, obstaculizando el tránsito de miles de transeúntes.



El momento fue grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales japonesas, donde las críticas no tardaron en llegar:

“El cruce no es un escenario”, “Esto es peligroso”, “No respetan la cultura de orden en Japón”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

En un país donde la convivencia en el espacio público se rige por normas de cortesía estrictas, la escena fue percibida como un acto de falta de respeto y riesgo para la seguridad peatonal.

⚖️ Marco legal aplicable

El comportamiento puede encuadrarse en diferentes normativas:

Ley de Tránsito Vial (道路交通法, Dōro Kōtsū Hō) El artículo 76 prohíbe el uso indebido de las vías públicas que entorpezca el tránsito peatonal o vehicular .

En pasos de alto flujo como Shibuya, detenerse a bailar sin autorización puede interpretarse como “obstrucción del tránsito” (通行妨害, tsūkō bōgai). Ordenanza de Prevención de Molestias Públicas de Tokio (迷惑防止条例, Meiwaku Bōshi Jōrei) Sanciona actos que generen perturbación o incomodidad social , incluyendo reuniones ruidosas en lugares de tránsito masivo.

El uso de altavoces y música a volumen alto en espacios sin permiso cae dentro de esta norma. Permiso de uso de la vía pública (道路使用許可, Dōro Shiyō Kyoka) Cualquier espectáculo o performance en la calle requiere autorización de la Policía Metropolitana de Tokio .

Al no contar con este permiso, el acto se considera uso ilegal del espacio público.





🚨 Posibles sanciones

Dependiendo de la interpretación de las autoridades, las sanciones podrían ir desde:

Amonestación verbal en el lugar (lo más común en casos leves).

Multa administrativa : hasta 50.000 yenes (≈ 330 USD) por obstrucción del tránsito vehicular o peatonal.

Falta contra la ordenanza local : conlleva sanciones económicas similares.

En casos graves o reincidentes: podría aplicarse la figura de obstrucción a la labor pública (公務執行妨害, Kōmu Shikkō Bōgai), que se castiga incluso con arresto temporal.

📊 Tabla comparativa: Normas, sanciones y casos similares en Shibuya (Tokio)

📍 Casos similares en Shibuya

Halloween 2018 : multitudes extranjeras y japonesas causaron disturbios, con volcamientos de autos y peleas; hubo arrestos por obstrucción del orden público .

2022-2023 : el gobierno metropolitano de Tokio y la alcaldía de Shibuya prohibieron beber alcohol en la calle durante Halloween y Año Nuevo en la zona de Shibuya, bajo la misma ordenanza de prevención de molestias.

Performances sin permiso: músicos y bailarines callejeros han recibido multas y confiscación de equipos por ocupar el cruce o aceras en horarios de gran tránsito.

🌏 Dimensión social y cultural

Más allá del aspecto legal, el incidente refleja un choque cultural.

Para los extranjeros participantes, la acción fue vista como una forma de diversión espontánea en un lugar turístico.

Para los japoneses, sin embargo, se trató de una transgresión del orden colectivo , algo que en la sociedad nipona tiene mucho peso.

Shibuya ya enfrenta problemas de aglomeración durante Halloween y Año Nuevo, por lo que estos comportamientos alimentan la percepción de “turismo irrespetuoso”.

✅ Conclusión

Aunque no se trata de un delito grave, la acción sí constituye una violación a la normativa de tránsito y convivencia de Tokio. La policía podría imponer multas y advertencias, pero el mayor impacto recae en la opinión pública japonesa, que exige respeto a las reglas de uso del espacio compartido.

El caso es un recordatorio de que en Japón, incluso en lugares vibrantes como Shibuya, la disciplina y el respeto al colectivo son tan importantes como las luces de neón que atraen a millones de visitantes.

©NoticiasNippon