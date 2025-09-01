[eiga] «8-Ban deguchi» superó todas las expectativas

🎬 “8番出口” rompe récords y confirma el poder del cine japonés contemporáneo

📍Tōkyō | 01 de septiembre de 2025

El 29 de agosto llegó a las salas japonesas la película 8-Ban deguchi「8番出口 」 dirigida por Kawamura Genki (川村元気) y protagonizada por Ninomiya Kazunari (二宮和也), miembro del icónico grupo Arashi.

En tan solo tres días (29 al 31 de agosto), la cinta fue vista por 671,840 personas y alcanzó una recaudación de 9,539,190,900 yenes (unos 64 millones de dólares).

Ese desempeño la convirtió en la película de acción real más taquillera del año en su primer fin de semana (dato de 興行通信社, Kōgyō Tsūshinsha).

Para dimensionar: en Japón, incluso grandes producciones internacionales no siempre logran superar los 5 mil millones en su arranque.

¿De qué trata 8-Ban deguchi「8番出口 」?

El filme adapta un videojuego independiente lanzado en 2023 por Kotake Create, un desarrollador solitario que jamás imaginó que su obra tendría tanto alcance.

El juego, ambientado en un laberinto de pasillos infinitos en una estación de metro, desafía al jugador a encontrar la salida mientras enfrenta perturbadoras anomalías.

La película lleva esta experiencia al terreno audiovisual: Ninomiya interpreta al protagonista atrapado en ese bucle inquietante, acompañado por Komatsu Nana (小松菜奈) y Kawachi Yamato (河内大和).

La atmósfera claustrofóbica y la tensión psicológica trasladan al espectador a una experiencia entre el terror, el suspenso y lo existencial.

Experiencia inmersiva: cuando el cine se siente en el cuerpo

El éxito fue tan grande que los productores anunciaron una expansión a formatos inmersivos desde el 12 de septiembre:

MX4D / 4DX : butacas móviles, viento, agua y vibraciones que “sacan la pantalla” al mundo físico.

SCREENX : una pantalla panorámica de tres muros que rodea al público.

ULTRA 4DX : la fusión extrema de SCREENX y 4DX.

Dolby Cinema: calidad de imagen y sonido de referencia mundial.

Esto significa que la película no solo se “mira”, sino que se experimenta con los cinco sentidos, alineándose con la tendencia global de ofrecer espectáculos que compitan con la comodidad del streaming.

De Japón al mundo: Cannes, Toronto, Busan y Sitges

“8-Ban deguchi「8番出口 」” ya no es solo un fenómeno japonés.

En Cannes 2025 , dentro de la sección Midnight Screening, fue recibida con una ovación de pie de 2,300 espectadores .

Su ruta de festivales incluye el 50º Toronto (4 sept.) , el 30º Busan (17 sept.) y el 58º Sitges (9 oct.) , todos referentes mundiales del cine de autor y de género.

Además, ya tiene asegurada su proyección en más de 100 países y regiones, desde Asia hasta Europa.

Este recorrido internacional refuerza la imagen de Japón como productor de historias universales, capaces de dialogar con públicos de culturas muy distintas.

Un hito simbólico para la cultura pop japonesa

El impacto de “8-Ban deguchi「8番出口 」” va más allá de la taquilla:

Un creador independiente (Kotake Create) pasó de desarrollar un juego en solitario a ver su obra adaptada a una superproducción mundial.

Kazunari Ninomiya , conocido por papeles dramáticos y carisma televisivo, refuerza su prestigio como actor capaz de liderar proyectos exigentes.

La industria japonesa del entretenimiento demuestra que puede competir con Hollywood no solo en animación (como el caso de Ghibli o Makoto Shinkai), sino también en acción real, apostando por la innovación estética y la inmersión tecnológica.

🌍 ¿Qué significa para el público?

Para los espectadores japoneses, el éxito de “8-Ban deguchi「8番出口 」” se traduce en orgullo cultural y en la confirmación de que las historias locales pueden convertirse en fenómenos globales.

Para el público extranjero, es la puerta a un cine japonés que combina minimalismo narrativo con experiencias sensoriales extremas.

Y para la industria, un recordatorio de que en tiempos de plataformas digitales, el cine en sala sigue vivo si logra ofrecer algo que la pantalla del hogar no puede dar.

✨ En resumen, “8-Ban deguchi「8番出口 」” no es solo una película: es un símbolo de cómo Japón transforma la creatividad independiente en un espectáculo global, capaz de mover audiencias masivas y conquistar escenarios internacionales.

Web oficial: exit8-movie.toho.co.jp

