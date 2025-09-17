[kimetsu no yaiba] Un fenómeno en la pantalla grande

Más de 55 millones de entradas vendidas en todo el mundo

📍Tōkyō | 17 de septiembre

Japón vuelve a ser testigo de un fenómeno cultural sin precedentes. La nueva película de Kimetsu no Yaiba: Mugenjō-hen – Primera parte: Akaza regresa, estrenada el pasado 18 de julio, superó en apenas 60 días los 330 mil millones de yenes en recaudación y más de 23 millones de espectadores.

Esta cifra no solo coloca al filme en el segundo lugar histórico de la taquilla nacional, por encima de El viaje de Chihiro (2001), sino que lo mantiene en camino firme para intentar arrebatar el récord absoluto a su antecesora, Mugen Ressha-hen (2020), que alcanzó 407.5 mil millones.

🌍 Impacto global

El éxito no se limita a Japón. A nivel mundial ya acumula 680 mil millones de yenes y más de 55 millones de boletos vendidos, confirmando a Kimetsu no Yaiba como una de las franquicias japonesas más influyentes de la última década. En Estados Unidos, su estreno marcó un récord histórico para el anime: más de 102 mil millones de yenes (7060 millones de dólares) en su primer fin de semana, rompiendo una marca que llevaba 26 años intacta.

⏳ Ritmo imparable

Si bien Mugen Ressha-hen fue considerada un fenómeno irrepetible durante la pandemia, la nueva entrega avanza más rápido en cada hito de recaudación:

100 mil millones de yenes en solo 8 días (frente a 10 de la película de 2020).

300 mil millones en 46 días (frente a 59 de la anterior).

Esto significa que no es un éxito aislado, sino una tendencia sostenida que confirma el crecimiento del fenómeno.

📚 De manga a fenómeno social

Lo que comenzó en 2016 como un manga de aventuras históricas ambientadas en la era Taishō ya es un producto cultural integral: series de televisión, videojuegos, espectáculos teatrales y ahora una trilogía cinematográfica que enfrenta a Tanjiro y sus compañeros contra Muzan Kibutsuji en la batalla final.

Kimetsu no Yaiba no solo llena salas de cine: ha unido generaciones en Japón y en el extranjero, revitalizando el interés global por la animación japonesa y mostrando que el anime ya no es un producto de nicho, sino un motor económico y cultural comparable a cualquier gran franquicia de Hollywood.

👉 En resumen: Kimetsu no Yaiba ya no compite solo en el terreno del anime, sino que se ha consolidado como un fenómeno social y global que define a toda una época en la cultura popular japonesa.

