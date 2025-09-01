[kinenbi] Bōsai no hi

📰 Japón conmemora el “Día de la Prevención de Desastres”: una lección viva del Gran Terremoto de Kanto

📍Tōkyō | 1 de septiembre de 2025

Japón conmema hoy el Día de la Prevención de Desastres (防災の日), una jornada instaurada en 1960 para recordar el Gran Terremoto de Kanto de 1923 y reforzar la preparación ciudadana frente a la constante amenaza de terremotos, tsunamis, tifones y erupciones volcánicas que marcan la geografía del archipiélago.

🌍 Un día que nació del dolor

El 1 de septiembre de 1923, a las 11:58 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió violentamente el área de Kanto. El balance fue devastador: más de 105.000 personas murieron o desaparecieron, y cientos de miles de viviendas quedaron reducidas a escombros o cenizas.

Lo más letal no fueron solo los derrumbes, sino el fuego que arrasó Tokio y Yokohama. La hora del desastre coincidió con el momento en que muchas familias preparaban el almuerzo, y las cocinas encendidas se convirtieron en focos de incendios que, avivados por fuertes vientos, transformaron barrios enteros en hogueras. A ello se sumaron tsunamis de más de 10 metros, derrumbes, corrimientos de tierra y accidentes ferroviarios.

El sismo se convirtió en la mayor catástrofe sísmica de la era moderna japonesa, dejando una cicatriz histórica y emocional que aún hoy influye en la manera en que el país se relaciona con los desastres naturales.

📅 De tragedia a prevención

Para que esa memoria colectiva no se diluyera con el tiempo, el gobierno japonés decretó en 1960 que cada 1 de septiembre sería el Día de la Prevención de Desastres, y que la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre se convirtiera en la Semana de la Prevención.

El objetivo no es meramente simbólico: se busca fortalecer la conciencia ciudadana, promover la preparación familiar y comunitaria, y reducir al mínimo las pérdidas humanas y materiales ante la inevitabilidad de futuros desastres.

🚨 Una fecha de práctica y preparación

Cada año, en esta jornada, millones de japoneses participan en simulacros.

Escuelas entrenan evacuaciones rápidas de niños y docentes.

Empresas y oficinas públicas practican planes de continuidad laboral.

Gobiernos locales, bomberos, policía y Fuerzas de Autodefensa realizan ejercicios conjuntos de rescate.

En los hogares, las familias aprovechan para revisar mochilas de emergencia, reservas de agua, alimentos no perecederos, linternas, botiquines, mascarillas y radios de mano.

La fecha coincide además con el “Día de Inspección de Equipos de Emergencia”, establecido por el especialista 山村武彦 (Yamamura Takehiko), que invita a repetir estas revisiones también el 1 de marzo, 1 de junio y 1 de diciembre, en cada cambio de estación.

🎬 La memoria en la cultura popular

El trauma del 1 de septiembre de 1923 ha sido representado en el arte y la animación japonesa.

En “Se levanta el viento” (2013), Hayao Miyazaki recreó con crudeza las escenas del terremoto y los incendios que marcaron la vida de los protagonistas.

En “Suzume” (2022), Makoto Shinkai aludió al desastre en el marco del centenario, recordando que la memoria colectiva sigue viva y transmitiéndose a nuevas generaciones.

Estas obras no solo entretienen: cumplen una función de pedagogía emocional, mostrando que detrás de las estadísticas hay familias, pérdidas y resiliencia.

🔗 Otros días que refuerzan la memoria

Japón ha creado un calendario de recordatorios relacionados con desastres:

3 de marzo 11 → Día de la Vida (いのちの日) , en memoria de las víctimas del tsunami de Tohoku en 2011.

5 de noviembre → Día de la Prevención de Tsunamis (津波防災の日) .

Además de jornadas locales como el Día de la Prevención en Akita (26 de mayo), Miyagi (12 de junio) o Gifu (28 de octubre).

🤝 Una lección para el presente y el futuro

Japón, ubicado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, sabe que el próximo gran terremoto es solo cuestión de tiempo. Los científicos advierten de un alto riesgo en áreas como la fosa de Nankai o la zona metropolitana de Tokio, lo que refuerza la importancia de estas prácticas.

Más que un acto conmemorativo, el 1 de septiembre es un recordatorio de que la memoria salva vidas. El mensaje central es claro: “Recordar el pasado, prepararse en el presente y proteger el futuro”.

📌 En Japón, esta fecha no solo honra a las víctimas del Gran Terremoto de Kanto, sino que convierte el recuerdo en acción: un país entero entrenando, revisando y preparándose para sobrevivir a la próxima gran sacudida.

