[kinenbi] Takarakuji no hi

La lotería japonesa no solo es juego: también es fuente de ingresos sociales para hospitales, infraestructura y cultura

📍Tōkyō, 2 de septiembre de 2025

Hoy martes, Japón celebra el “Takarakuji no Hi” (宝くじの日 – Día de la Lotería), una fecha creada en 1967 (Shōwa 42) por el entonces Dai-Ichi Kangyō Ginkō (第一勧業銀行 – Primer Banco Kangyō, hoy parte de Mizuho Bank).

El motivo de elegir este día es un goroawase (語呂合わせ – juego de palabras numéricas): 9 (ku) + 2 (ji) → kuji (くじ, lotería).

🎯 Objetivo de la conmemoración

El propósito central es recordar a los jugadores que revisen sus boletos y no dejen que prescriban, ya que en Japón los premios tienen un jikō (時効 – fecha de caducidad legal).

Cada año, miles de boletos premiados se convierten en dinero no reclamado, perdiéndose para los jugadores.

Para motivar a la gente, desde 1973 (Shōwa 48) se realiza el “Takarakuji no Hi O-tanoshimi Chūsen” (宝くじの日お楽しみ抽せん – Sorteo de Consolación del Día de la Lotería), una especie de “segunda oportunidad” donde se eligen números entre los boletos no premiados para regalar diversos productos.

🏮 Breve historia del Takarakuji

El nombre oficial de la lotería en Japón es Tōsenkin-tsuki Shōhyō (当せん金付証票 – Certificado con derecho a premio en efectivo).

Aunque popularmente se le llama takarakuji (宝くじ – billete del tesoro), la forma más clásica es tomi-kuji (富くじ – lotería de fortuna), usada en el periodo Edo.

Tras la guerra, el primer sorteo moderno fue en 1945 (Shōwa 20), bajo el título de “Seifu Dai-ikkai Takarakuji” (政府第1回宝くじ – Primera Lotería del Gobierno).

Precio: 10 en (10円 – 10 yenes) por boleto.

Premio mayor: 100,000 en (10万円 – 100 mil yenes), una suma gigantesca en tiempos de posguerra.

Premios extra: telas de algodón blanco llamadas kyarako ( キャラコ – muselina) y cigarrillos como compensación para boletos perdedores.

Los boletos llevaban el kanji 宝籤 (takara-kuji en caracteres tradicionales) y se hicieron tan populares que incluso circularon falsificaciones.

💰 Formatos actuales de lotería

Hoy en día, el mercado de la lotería japonesa es muy amplio:

Jumbo Takarakuji (ジャンボ宝くじ – Lotería Jumbo): iniciada en 1979, con ediciones como la de primavera (Dream Jumbo), verano y fin de año. Sūji Sentakushiki Takarakuji (数字選択式宝くじ – Lotería de selección numérica): incluye Numbers (ナンバーズ) y Loto (ロト6, ロト7), similares a la lotería europea. Chiiki Gentei Kuji (地域限定くじ – Loterías locales): como la Tōkyō-to Takarakuji (東京都宝くじ – Lotería de Tokio) o la Kinki Takarakuji (近畿宝くじ – Lotería de Kansai).

Los ingresos de estas loterías no se quedan en empresas privadas, sino que van destinados a kōkyō jigyō (公共事業 – proyectos públicos) y shakai kōken (社会貢献 – contribuciones sociales), como infraestructura, servicios médicos y asistencia comunitaria.

🌸 Significado cultural

El Takarakuji no Hi no es solo un recordatorio económico. Representa la idea de “dar una segunda oportunidad”, tanto a las personas que no ganaron como a la sociedad en su conjunto, ya que lo recaudado se reinvierte en beneficio de todos.

De esta forma, la lotería en Japón mezcla:

Yume (夢 – sueños/esperanza individual)

Kōken (貢献 – contribución comunitaria)

Omoiyari (思いやり – consideración por los demás)

📌 En síntesis

Fecha: 2 de septiembre, "Kuji no Hi" (くじの日 – Día de la Lotería).

Origen: 1967, creado por el Dai-Ichi Kangyō Ginkō.

Motivo: Prevenir que los premios caduquen y promover el hábito de revisar los boletos.

Historia: Primer sorteo en 1945, con boletos de 10 yenes y premio mayor de 100,000 yenes.

Hoy: Existen modalidades Jumbo, Loto, Numbers y regionales.

: Existen modalidades Jumbo, Loto, Numbers y regionales. Impacto social: Lo recaudado se invierte en servicios públicos y comunitarios.

