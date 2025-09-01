[⁬kokyaku sābisu] Ricoh anuncia cambios

📰 Fin al “servicio 24 horas”: un cambio que refleja la nueva realidad laboral del país

📍Tōkyō, 1 de septiembre de 2025

Ricoh Japan sorprendió al anunciar la reducción y eliminación de su “Full Time Service”, un programa que permitía a los clientes recibir soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año, aunque con costo adicional.

A partir del 1 de octubre, la atención sufrirá un recorte significativo:

Copiadoras, multifuncionales y láser printers → el servicio se limitará de 9:00 a 21:00.

Impresoras digitales, faxes, proyectores y pantallas digitales → solo de lunes a sábado, entre 9:00 y 17:00. No habrá atención nocturna ni en días festivos.

💸 ¿Por qué Ricoh da este paso?

La empresa explicó que mantener un servicio ininterrumpido ya no es viable. Entre las razones principales están:

Costos crecientes: cubrir guardias nocturnas, traslados de emergencia y horas extra se volvió demasiado caro.

Escasez de personal: con la población trabajadora en descenso, resulta difícil sostener un equipo disponible 24/7.

Nuevos hábitos de oficina: tras la pandemia, muchas compañías redujeron el trabajo presencial y reorganizaron horarios, lo que disminuyó la necesidad de soporte técnico en horas extremas.

En otras palabras: el modelo que funcionaba en la era de oficinas repletas y máquinas encendidas toda la noche, hoy ya no se ajusta a la realidad.

👥 El impacto en los clientes

Negocios comunes de oficina: probablemente no noten gran diferencia, ya que el nuevo horario cubre las horas de trabajo estándar.

Empresas con operaciones críticas o nocturnas (hospitales, fábricas 24/7, medios de impresión masiva): podrían enfrentar dificultades, ya que perderán la opción de asistencia inmediata en caso de fallas fuera de horario. Estas organizaciones deberán reforzar sus planes de mantenimiento preventivo o buscar servicios alternativos.

El anuncio deja claro que Ricoh está priorizando la sostenibilidad del servicio sobre la disponibilidad absoluta.

🌐 Contexto más amplio: Japón y el fin de la “sociedad 24 horas”

Durante décadas, Japón se asoció con la idea de disponibilidad permanente: konbinis abiertos toda la noche, trenes hasta la madrugada, servicios técnicos de emergencia. Sin embargo, en los últimos años esa imagen está cambiando:

Varias cadenas de convenience stores ya cerraron locales nocturnos por falta de empleados.

Los servicios públicos también han ajustado horarios para aliviar la presión sobre el personal.

El gobierno impulsa la 働き方改革 (hatarakikata kaikaku, “reforma del estilo de trabajo”), que busca limitar jornadas abusivas y fomentar la salud laboral.

El movimiento de Ricoh se entiende dentro de esta tendencia: no es solo un ajuste empresarial, sino parte de un cambio cultural en la forma de concebir el trabajo y el servicio en Japón.

🔮 Conclusión

La decisión de Ricoh Japón marca el fin de una era. Lo que antes era símbolo de eficiencia y compromiso ilimitado —un técnico disponible a cualquier hora— ahora se redefine bajo el prisma de la sostenibilidad, el costo humano y la transformación del mundo laboral.

Más que un simple recorte de horarios, es un reflejo de cómo Japón está dejando atrás la “cultura del sacrificio 24/7” para abrazar un modelo más realista, aunque desafiante, tanto para las empresas como para los clientes.

