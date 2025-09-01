[⁬kokyaku sābisu] Ricoh anuncia cambios

📰 Fin al “servicio 24 horas”: un cambio que refleja la nueva realidad laboral del país
📍Tōkyō, 1 de septiembre de 2025
Ricoh Japan sorprendió al anunciar la reducción y eliminación de su “Full Time Service”, un programa que permitía a los clientes recibir soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año, aunque con costo adicional.
A partir del 1 de octubre, la atención sufrirá un recorte significativo:
- Copiadoras, multifuncionales y láser printers → el servicio se limitará de 9:00 a 21:00.
- Impresoras digitales, faxes, proyectores y pantallas digitales → solo de lunes a sábado, entre 9:00 y 17:00. No habrá atención nocturna ni en días festivos.
💸 ¿Por qué Ricoh da este paso?
La empresa explicó que mantener un servicio ininterrumpido ya no es viable. Entre las razones principales están:
- Costos crecientes: cubrir guardias nocturnas, traslados de emergencia y horas extra se volvió demasiado caro.
- Escasez de personal: con la población trabajadora en descenso, resulta difícil sostener un equipo disponible 24/7.
- Nuevos hábitos de oficina: tras la pandemia, muchas compañías redujeron el trabajo presencial y reorganizaron horarios, lo que disminuyó la necesidad de soporte técnico en horas extremas.
En otras palabras: el modelo que funcionaba en la era de oficinas repletas y máquinas encendidas toda la noche, hoy ya no se ajusta a la realidad.
👥 El impacto en los clientes
- Negocios comunes de oficina: probablemente no noten gran diferencia, ya que el nuevo horario cubre las horas de trabajo estándar.
- Empresas con operaciones críticas o nocturnas (hospitales, fábricas 24/7, medios de impresión masiva): podrían enfrentar dificultades, ya que perderán la opción de asistencia inmediata en caso de fallas fuera de horario. Estas organizaciones deberán reforzar sus planes de mantenimiento preventivo o buscar servicios alternativos.
El anuncio deja claro que Ricoh está priorizando la sostenibilidad del servicio sobre la disponibilidad absoluta.
🌐 Contexto más amplio: Japón y el fin de la “sociedad 24 horas”
Durante décadas, Japón se asoció con la idea de disponibilidad permanente: konbinis abiertos toda la noche, trenes hasta la madrugada, servicios técnicos de emergencia. Sin embargo, en los últimos años esa imagen está cambiando:
- Varias cadenas de convenience stores ya cerraron locales nocturnos por falta de empleados.
- Los servicios públicos también han ajustado horarios para aliviar la presión sobre el personal.
- El gobierno impulsa la 働き方改革 (hatarakikata kaikaku, “reforma del estilo de trabajo”), que busca limitar jornadas abusivas y fomentar la salud laboral.
El movimiento de Ricoh se entiende dentro de esta tendencia: no es solo un ajuste empresarial, sino parte de un cambio cultural en la forma de concebir el trabajo y el servicio en Japón.
🔮 Conclusión
La decisión de Ricoh Japón marca el fin de una era. Lo que antes era símbolo de eficiencia y compromiso ilimitado —un técnico disponible a cualquier hora— ahora se redefine bajo el prisma de la sostenibilidad, el costo humano y la transformación del mundo laboral.
Más que un simple recorte de horarios, es un reflejo de cómo Japón está dejando atrás la “cultura del sacrificio 24/7” para abrazar un modelo más realista, aunque desafiante, tanto para las empresas como para los clientes.
©️ Noticias Nippon