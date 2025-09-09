[happīsetto] Makku restringirá la venta

Medida responde a quejas por reventa en internet y abandono de comida

📍Tōkyō | 9 de septiembre

McDonald’s Japón anunció medidas inéditas para proteger la integridad del famoso menú infantil Happy Set (conocido por incluir un juguete coleccionable).

La decisión surge tras detectar que algunos clientes realizaban compras masivas con fines de reventa, lo que derivó en abandono y desperdicio de alimentos.

📌 El problema de fondo

En agosto, la cadena enfrentó críticas cuando se descubrió que ciertos compradores pedían decenas de menús únicamente por el juguete, dejando sin recoger o tirando la comida.

Este comportamiento no solo generó pérdida económica y ambiental, sino también un problema social: familias y niños que deseaban el set no podían adquirirlo por la rápida escasez provocada por revendedores.

La Agencia de Asuntos del Consumidor intervino y solicitó a McDonald’s reforzar su política de venta para prevenir que estas irregularidades se repitan.

🛑 Las nuevas medidas

A partir del 12 de septiembre, día de lanzamiento de los nuevos juguetes:

📲 Restricción digital :

El Happy Set no estará disponible en la app de McDonald’s ni en el servicio de entrega a domicilio el día de lanzamiento . Solo se podrá comprar en tienda física o en drive-thru .

👨‍👩‍👧‍👦 Límites por grupo :

Entre el 12 y el 15 de septiembre , y nuevamente entre el 26 y el 28 de septiembre (momentos en que llegan juguetes nuevos), se aplicarán restricciones de cantidad por familia o grupo .

🍔 Otros productos no afectados:

Todos los demás menús y promociones seguirán disponibles normalmente por las vías digitales.

McDonald’s declaró:

“No podemos tolerar el abandono ni el desperdicio de alimentos. Rechazamos firmemente el uso indebido de nuestros productos para fines de reventa. Pedimos a los clientes respetar las reglas y el espíritu del Happy Set”.

🌍 Contexto social y cultural

El Happy Set no es solo un menú, sino una experiencia emocional para los niños en Japón. Muchas familias esperan el lanzamiento de cada colección de juguetes, que a menudo incluyen personajes de anime, películas de Disney o colaboraciones culturales populares.

El abuso de compra masiva por revendedores —que después ofrecen los juguetes en plataformas como Mercari a precios inflados— ha generado frustración entre padres y niños. Además, la preocupación ambiental por la comida desperdiciada conecta con un debate nacional más amplio sobre el manejo de residuos y el consumo responsable en Japón.

🔎 Análisis

Estas restricciones muestran cómo una cadena internacional debe adaptarse al mercado japonés, donde la presión social y la vigilancia del consumo son muy estrictas. McDonald’s busca equilibrar la demanda infantil, la justicia en el acceso y la responsabilidad ambiental.

Para los extranjeros residentes, este caso también refleja algo importante del día a día en Japón:

La fuerte condena social al desperdicio de alimentos (食品ロス, shokuhin ros) .

La cultura de respeto a las reglas compartidas para mantener la equidad en el consumo.

🌍 Contexto

Este cambio refleja un problema recurrente en Japón: la “fiebre de coleccionismo”, donde artículos promocionales limitados terminan en plataformas de reventa a precios elevados. Ya ha ocurrido con juguetes de Happy Set, boletos de conciertos y productos de conveniencia.

El gobierno japonés, a través de la Agencia de Asuntos del Consumidor, había pedido a McDonald’s que tomara medidas para evitar tanto el acaparamiento especulativo como el desperdicio alimentario, un tema sensible en un país que busca reducir sus tasas de desecho de comida.

La medida también manda un mensaje claro: McDonald’s prefiere proteger la experiencia de los clientes regulares y familias con niños frente a quienes buscan ganancias fáciles mediante reventa.

