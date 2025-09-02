[ishiba shushō] resiste tras la derrota electoral

Ishiba: “Juzgaré mi responsabilidad en el momento apropiado”

📍Tōkyō | 2 de septiembre de 2025

El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru (石破 茂), se enfrenta a su primera gran prueba de liderazgo después de que el Partido Liberal Democrático (PLD) sufriera una derrota contundente en las elecciones a la Cámara de Consejeros (参院選, Sangiinsen).

Hoy martes, apenas horas después de la reunión extraordinaria de los legisladores del PLD, Ishiba apareció en la residencia oficial para dar un mensaje que buscó equilibrar autocrítica y firmeza. Reconoció la magnitud de la derrota, pero también dejó entrever con claridad que no tiene intención de renunciar de inmediato.

“Asumiré mi responsabilidad en el momento que corresponda (しかるべき時期, shikarubeki jiki), pero ahora debo concentrarme en cumplir con lo que el pueblo japonés espera de nosotros”, afirmó ante los periodistas.

Una frase ambigua pero estratégica

El término shikarubeki jiki ha sido utilizado en varias ocasiones por líderes japoneses en crisis. Su traducción —“el momento apropiado”— funciona como una válvula de escape política: reconoce la necesidad de asumir responsabilidades, pero evita fijar plazos concretos.

Con ello, Ishiba intenta ganar tiempo frente a las presiones internas y, al mismo tiempo, mostrarse como un dirigente que no abandona en plena tormenta.

La magnitud de la derrota

Las elecciones de la Cámara Alta fueron vistas como un plebiscito sobre la gestión de Ishiba, en un contexto marcado por el encarecimiento del costo de vida, los debates sobre seguridad nacional y el desgaste de un partido que lleva décadas en el poder.

El retroceso del PLD fue mayor de lo esperado, y dejó debilitada la capacidad de Ishiba para controlar las distintas facciones internas. Dentro del partido ya se escuchan voces que sugieren que un relevo sería necesario para recuperar la confianza ciudadana.

Tradición política y memoria reciente

En Japón, los primeros ministros suelen asumir la derrota electoral con renuncias rápidas.

En 2007 , Abe Shinzo abandonó el cargo tras un fuerte revés en la Cámara de Consejeros.

En 2021, Suga Yoshihide dimitió antes de las elecciones generales debido al desplome de su popularidad en plena pandemia.

En contraste, Ishiba ha optado por una estrategia de resistencia, consciente de que un paso en falso podría precipitar el final prematuro de su gobierno.

Lectura ciudadana

Para muchos votantes, el mensaje de Ishiba transmite una mezcla de humildad y obstinación.

Por un lado, admite la derrota y promete rendir cuentas.

Por otro, evita hablar de fechas y se aferra a la idea de seguir trabajando por las necesidades inmediatas de la población: salarios, inflación, recuperación económica y estabilidad social.

La apuesta de Ishiba es clara: reconstruir legitimidad desde la acción de gobierno antes de que la presión interna lo arrincone.

👉 En resumen: la frase “responsabilidad en el momento apropiado” funciona como un escudo retórico que refleja la incertidumbre política japonesa tras los comicios. El futuro de Ishiba dependerá tanto de su capacidad para mostrar resultados rápidos como de las maniobras de las facciones del PLD, que podrían decidir si el actual primer ministro se mantiene o no al frente del país.

