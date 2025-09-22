[sōsaisen] definirá el rumbo del país

Arranca la batalla por el liderazgo de Jimintō : cinco candidatos marcan rumbo para Japón

📍Tōkyō | 22 de septiembre

En el salón principal del cuartel general del PLD en Tokio, se reunieron parlamentarios, dirigentes regionales y delegados de base.

Aplausos y vítores acompañaron los discursos de los cinco candidatos: Kobayashi Takayuki, Motegi Toshimitsu, Hayashi Yoshimasa, Takaichi Sanae y Koizumi Shinjirō.

La ceremonia no fue un mero trámite: fue el pistoletazo de salida para definir el futuro del partido y, por extensión, de Japón.

🌟 Los discursos: cinco visiones, un mismo objetivo

Kobayashi Takayuki (小林鷹之)

Con tono combativo, advirtió que el conformismo no abre caminos:

“Desde la resignación no se construye un futuro brillante”.

Prometió encabezar un “nuevo país” basado en tres futuros: crecimiento económico, impulso a la inteligencia artificial y la industria de semiconductores, además de reformas fiscales que favorezcan la inversión.

Motegi Toshimitsu (茂木敏充)

Con crudeza, comparó al partido con una empresa en bancarrota:

“Estamos al borde del colapso, pero es el momento de levantarnos”.

Propuso un plan de dos años para recuperar la economía y el partido, con una renovación generacional: reducir en 10 años la media de edad del gabinete y que un 30% de los ministros sean mujeres.

Hayashi Yoshimasa (林芳正)

Reconoció que el panorama no es optimista, pero destacó la experiencia acumulada del PLD:

“Hay talento y hay recursos, si sabemos articularlos aún podemos”.

Planteó un crecimiento salarial real del 1%, y priorizó la transición verde y digital (GX・DX), utilizando su bagaje como exjefe de gabinete para combinar continuidad y cambio.

Takaichi Sanae (高市早苗)

Introdujo el factor migratorio desde el inicio:

“Debemos replantear desde cero cómo convivir con los extranjeros con respeto mutuo”.

Defendió reformas profundas como la revisión de la Constitución y de la Ley de la Casa Imperial, y enfatizó su lema:

“Devolver a Japón a una posición elevada, con economía fuerte, territorio seguro y sociedad estable”.

Koizumi Shinjirō (小泉進次郎)

Con estilo directo, cuestionó a su propio partido:

“Perdimos la mayoría porque no enfrentamos los miedos de la gente”.

Prometió encabezar la reconstrucción del PLD con una política de escucha y cumplimiento de promesas. Subrayó la urgencia de combatir la inflación mediante un presupuesto complementario inmediato.

🙌 Reacciones y ambiente

Los discursos fueron seguidos con atención y emoción: risas, aplausos y alguna ovación marcaron el ritmo de la sesión. La sensación fue que el PLD, debilitado tras perder fuerza en la Dieta, busca no solo elegir a un nuevo líder, sino redefinirse frente al electorado.

📅 Lo que viene

Este fue apenas el inicio. Los candidatos llevarán sus propuestas a la calle en debates regionales:

24 de septiembre: Tokio

26 de septiembre: Nagoya

2 de octubre: Osaka

Cada parada será clave para medir el pulso ciudadano y el respaldo dentro del partido.

✨ En síntesis

La contienda refleja un PLD en transición: dividido entre quienes buscan reformas audaces (Kobayashi, Takaichi, Koizumi) y quienes apuestan por la gestión pragmática (Motegi, Hayashi). Para los japoneses y los residentes extranjeros, los debates tocarán asuntos sensibles: desde salarios y precios hasta políticas migratorias y de seguridad social.

En suma, la jornada del 22 de septiembre no fue solo un acto interno: fue la vitrina de cinco futuros posibles para Japón.

©NoticiasNippon