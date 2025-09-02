[kekkaku] fortalecen controles fronterizos

📰 Japón impone nuevo filtro sanitario en las frontera

📍Tōkyō | 2 de septiembre de 2025

Japón comenzó ayer lunes 1 de septiembre a exigir a todos los ciudadanos de Vietnam que deseen permanecer en el país más de tres meses la presentación de un certificado médico que demuestre que no padecen tuberculosis (TB).

El examen debe realizarse en hospitales designados por Japón en el país de origen y convertirse en un documento clave para la solicitud de visa.

La medida ya estaba en vigor desde junio para ciudadanos de Nepal y Filipinas, y según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, pronto se aplicará también a personas de China, Indonesia y Myanmar. No se descarta ampliar a países de otros continentes.

🧪 ¿Por qué Japón endurece los controles?

La tuberculosis, aunque hoy es tratable y prevenible, sigue siendo una enfermedad con gran carga histórica en Japón.

En 2023, el país registró:

10,096 casos de tuberculosis en total.

1,619 fueron de personas nacidas en el extranjero (un 16% del total).

Ese porcentaje aumenta cada año.

Casi 80% de los casos entre extranjeros provenían de los seis países ahora en la lista de control.

Es decir, el gobierno no está actuando de manera aleatoria: identificó con claridad de dónde provienen la mayoría de los casos importados y tomó medidas para reducirlos.

🌍 Una tendencia global en salud pública

La política japonesa se alinea con prácticas ya comunes en otros países.

Estados Unidos, Reino Unido y Australia cuentan con sistemas de pre-screening médico para visados de larga estancia, especialmente en enfermedades infecciosas.

Esto sitúa a Japón dentro de una estrategia internacional de “salud fronteriza”, donde se intenta proteger a la población nacional reduciendo riesgos antes de que los viajeros crucen la frontera.

👩‍🎓 👷 Impacto humano para estudiantes y trabajadores extranjeros

Para los vietnamitas que buscan estudiar, trabajar o reunirse con familiares en Japón, el cambio significa:

Más trámites burocráticos: el examen debe hacerse en centros autorizados, no en cualquier hospital local.

Costos adicionales: el chequeo corre por cuenta del solicitante.

Tiempos de espera más largos: ahora la aprobación de una visa depende no solo de documentos académicos o laborales, sino también de certificados médicos.

Sin embargo, la medida busca dar certeza y seguridad tanto a la sociedad japonesa como a las comunidades extranjeras ya residentes, que en ocasiones enfrentan estigmatización por casos de TB diagnosticados tiempo después de su llegada.

🩺 El trasfondo humano de la tuberculosis en Japón

La tuberculosis tiene una fuerte carga emocional en Japón: fue una de las enfermedades más temidas del siglo XX y llegó a ser llamada “la enfermedad nacional” por su alta mortalidad. Aunque hoy su tasa es mucho más baja, sigue activa y latente.

La llegada de extranjeros con infecciones no detectadas representa un desafío porque muchos son jóvenes, asintomáticos en las primeras fases, y suelen descubrir el diagnóstico meses después de haber ingresado, lo que multiplica las posibilidades de contagio.

🔎 Conclusión: entre la prevención y la integración

Japón está reforzando la prevención en origen como estrategia de salud pública, al mismo tiempo que busca equilibrar su necesidad de mano de obra y de estudiantes internacionales con la seguridad sanitaria de su población.

La medida puede ser vista como un nuevo obstáculo burocrático para quienes migran, pero también como una herramienta para proteger comunidades y reducir la propagación de una enfermedad infecciosa que, aunque antigua, sigue siendo vigente.

En palabras simples: Japón está construyendo un escudo sanitario en sus fronteras, con la tuberculosis como primera línea de defensa.

