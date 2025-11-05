[gaikokujin] Violento asalto nocturno en Tochigi

Tres extranjeros irrumpen en una vivienda y golpean a adulta mayor

📍 Tochigi, 5 de noviembre

La calma de la noche en la ciudad de Oyama (Tochigi) se vio interrumpida el lunes hacia las 10:30 p.m., cuando tres hombres irrumpieron violentamente en una vivienda familiar ubicada en el distrito de Ōkawashima, una zona rural a unos 6 km al oeste de la estación JR Oyama.

Según informó la policía, los atacantes golpearon brutalmente a una mujer de 69 años con un objeto similar a una vara, provocándole una herida sangrante en la cabeza antes de huir del lugar.

El incidente fue reportado por un familiar que escuchó el estruendo del vidrio roto y llamó al número de emergencias.

Los tres agresores —descritos por los testigos como extranjeros que hablaban en una lengua no japonesa— vestían ropas oscuras y deportivas: uno con sudadera gris y pantalones negros, otro con sudadera negra y pantalones grises, y el tercero con sudadera blanca.

La vivienda presentaba signos de haber sido saqueada, por lo que la policía de Tochigi investiga el caso como un robo con lesiones graves (強盗傷害事件, gōtō shōgai jiken), una figura penal que contempla penas severas de prisión.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde permanece estable. Mientras tanto, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad y huellas encontradas en el lugar para dar con el paradero de los sospechosos, que continúan prófugos.

El vecindario, rodeado de campos agrícolas y residencias unifamiliares, se encuentra en alerta; muchos residentes aseguran haber escuchado vehículos circulando a gran velocidad cerca del momento del ataque.

⚖️ Marco legal

El delito de robo con violencia y lesiones (強盗致傷, artículo 240 del Código Penal Japonés) establece que quien cometa un robo y cause daño físico a otra persona puede enfrentar pena de prisión no menor de seis años, con posibilidad de agravamiento si la víctima resulta gravemente herida.

Además, en caso de confirmarse que los sospechosos son extranjeros, podrían enfrentarse a expulsión del país tras cumplir la condena, conforme al artículo 24 de la Ley de Inmigración y Control de Refugiados (出入国管理及び難民認定法), que permite la deportación de personas que cometan delitos graves o reincidan en conductas violentas.

