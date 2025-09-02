[nyūkan-hō] Detenido por emplear ilegales

📰 Arrestan a empresario por emplear ilegalmente a vietnamitas

📍Osaka, 2 de septiembre de 2025

La policía prefectural reportó la detención de Ōhashi Ryūji (大橋龍二) de 39 años, considerado el verdadero responsable de la empresa de envío de personal Kōei Kaihatsu (高栄開発).

Está acusado de emplear de manera ilegal a tres hombres de nacionalidad vietnamita en una compañía de recolección de basura ubicada en la ciudad de Yao entre 2024 y 2025.

Según la investigación, los tres extranjeros habían ingresado al país bajo el sistema de aprendices técnicos (ginō jisshūsei, 技能実習生), desempeñándose en acerías y fábricas.

Sin embargo, debido a los bajos salarios abandonaron sus lugares de prácticas, quedando en situación irregular.

Ōhashi, que ya reconoció los cargos, habría actuado como un “broker”, reclutando a extranjeros que escapaban de sus empleadores oficiales para colocarlos en trabajos sin permiso de residencia válido.

Antes de su arresto, incluso declaró que tenía a su cargo “unos 20 vietnamitas” bajo estas condiciones.

La policía sospecha que este no es un caso aislado y que el empresario podría haber manejado una red más amplia de contratación ilegal, aprovechando la vulnerabilidad de los jóvenes extranjeros.

⚖️ Marco legal

En Japón, emplear a extranjeros sin estatus de residencia o sin permiso laboral constituye una violación de la Ley de Control de Inmigración (入管法, Nyūkan-hō).

Los empleadores se enfrentan a hasta 3 años de prisión o multas de hasta 3 millones de yenes.

Los propios trabajadores en situación irregular pueden ser detenidos, deportados y recibir una prohibición de reingreso durante varios años.

🌏 Contexto

El caso vuelve a poner bajo la lupa al programa deaprendices técnicos (ginō jisshūsei, 技能実習生),, creado originalmente para transferir conocimientos a países en desarrollo, pero que en la práctica acumula críticas por salarios bajos, malas condiciones laborales y abusos.

Cada año, miles de aprendices —especialmente de Vietnam— abandonan sus lugares de prácticas y son captados por redes de empleo ilegal en sectores como basura, construcción o agricultura, donde escasea la mano de obra japonesa.

