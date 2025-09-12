Noticias Nippon

[gaikokujin] Japón digitaliza la tarjeta de entrada

Sep 12, 2025

Adiós al papel, hola al Visit Japan Web

 

📍Tōkyō  |  12 de septiembre

 El Ministerio de Justicia de Japón anunció que el Gaikokujin nyūkoku kiroku/ ED kādo (外国人入国記録 (がいこくじんにゅうこくきろく / EDカード), conocido en inglés como Disembarkation Card for Foreign Nationals, ahora puede presentarse de forma electrónica a través de la plataforma Visit Japan Web.

Hasta ahora, todo viajero extranjero debía llenar a mano este formulario en papel durante el vuelo o al llegar al aeropuerto. En él se solicitaban datos personales, motivo de la visita, duración de la estancia y dirección en Japón.

Sin embargo, desde la digitalización, los pasajeros pueden cargar esta información previamente en línea y mostrar un código QR en el control migratorio.

 

¿Qué cambia con la digitalización?

  1. Menos papeleo y más rapidez
    Los viajeros ya no tendrán que preocuparse por encontrar un bolígrafo en pleno vuelo o cometer errores en un formulario en papel. La información se completa antes de viajar y se presenta de forma digital, reduciendo tiempos de espera en las filas de inmigración.

  2. Unificación en Visit Japan Web
    Esta plataforma ya integraba trámites como la declaración de aduana y la verificación sanitaria (usada especialmente durante la pandemia). Ahora se suma el EDカード, convirtiéndose en una ventanilla única para los trámites de entrada.

  3. Mayor seguridad y control
    La digitalización evita falsificaciones y facilita a las autoridades migratorias acceder a la información de forma inmediata y precisa.

 

Impacto para los viajeros extranjeros

  • Turistas: les permite una entrada más ágil, lo que mejora la experiencia en aeropuertos japoneses, famosos por sus estrictos controles pero también por la eficiencia.

  • Residentes y trabajadores: quienes viajan con frecuencia a Japón ya no tendrán que repetir el engorroso proceso en papel cada vez que crucen la frontera.

  • Aeropuertos y autoridades: se espera una reducción de carga administrativa y un procesamiento más fluido, especialmente en picos turísticos como la primavera (sakura) o el verano (festivales y Expo Osaka 2025).

Contexto internacional

Japón sigue la tendencia global de digitalizar documentos migratorios. Países como Estados Unidos (ESTA), Canadá (eTA) o la Unión Europea (ETIAS, desde 2025) ya utilizan sistemas electrónicos previos a la entrada. Sin embargo, el EDカード mantiene su carácter obligatorio, solo que ahora puede ser gestionado en línea.

 

Una transición cultural también

En Japón, donde el papel aún domina en oficinas y trámites oficiales, esta medida simboliza un paso hacia la modernización digital del sistema migratorio. Se espera que ayude no solo al turismo, sino también a la creciente comunidad extranjera que vive y trabaja en el país.

🔗 Más detalles y traducciones oficiales en varios idiomas pueden consultarse en la página del Ministerio de Justicia de Japón: Immigration Procedures – MOJ.

