[tenisu] Osaka Naomi en cuartos del US OPEN

🎾 Ex numero uno del mundo regresa con fuerza al grand slam estadounidense

📍Nueva York, 1 de septiembre de 2025

En la madrugada de hoy martes 2 de septiembre (hora de Japón) , Ōsaka Naomi (大坂なおみ), de 27 años, logró una victoria contundente en los octavos de final del US Open 2025.

Marcador: 6-3, 6-2 frente a la estadounidense Coco Gauff

Osaka no concedió ni una sola oportunidad de quiebre y ganó 94% de los puntos con su primer saque.

Rompió el servicio de su rival en 4 ocasiones.

Gauff acumuló 33 errores no forzados, lo que le pasó factura.

Con este triunfo, Osaka avanza a los cuartos de final, alcanzando esta ronda en un Grand Slam por primera vez en 4 años y medio (desde el Australian Open 2021).

👶 Un regreso después de la maternidad

Osaka dio a luz a su hija en julio de 2023. Ella misma recordó que, apenas dos meses después, estaba en las gradas viendo jugar a Gauff. Por eso, al regresar ahora como competidora en la pista central del US Open, confesó:

“Se me vienen las emociones encima, pero no quiero llorar. Esta es la cancha que más amo en el mundo, y regresar aquí significa muchísimo para mí「気持ちがこみ上げてきます。でも泣きたくはありません。ここは世界で一番好きなコートで、ここに戻ってこられたことは私にとって大きな意味があります」”

Su victoria tiene un fuerte simbolismo: no solo por lo deportivo, sino también como un mensaje de resiliencia tras la maternidad.

📊 Trayectoria en este US Open 2025

1ª ronda: venció a Greet Minnen (Bélgica, ranking 106).

2ª ronda: derrotó a Hailey Baptiste (EE.UU., ranking 47).

3ª ronda: eliminó a Daria Kasatkina (Australia, 15ª cabeza de serie).

4ª ronda: triunfo frente a Coco Gauff (Nº 3 del mundo).

Próxima rival:

Karolína Muchová (チェコ, 11ª favorita)

🌍 Impacto y contexto

Para Japón: Ōsaka vuelve a poner al tenis japonés en el mapa mundial, recordando sus títulos del US Open 2018 y 2020. Para el circuito femenino: demuestra que las jugadoras pueden regresar al más alto nivel después de la maternidad, siguiendo el camino de Serena Williams y otras. Para los aficionados: este triunfo conecta con la nostalgia de sus mejores años y da esperanza de verla luchar por un nuevo título en Nueva York.

©️Noticias Nippon