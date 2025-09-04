[tenisu] Osaka Naomi en semifinales del US OPEN

🎾 Ex numero uno del mundo regresa con fuerza al grand slam estadounidense
📍Nueva York, 3 de septiembre de 2025
La nipona Ōsaka Naomi (27), ex número uno del mundo y madre desde julio de 2023, logró una victoria histórica al derrotar a la checa Karolína Muchová (29), sembrada 11, por 6-4, 7-6 (7-3) en cuartos de final.
Con este triunfo, Osaka regresa a las semifinales del US Open después de 5 años (la última vez fue en 2020, cuando ganó el torneo) y lo hace por primera vez desde su maternidad.
🔑 Detalles del partido
- Primer set: Osaka se mantuvo sólida con su servicio y rompió en el décimo game para llevárselo 6-4.
- Segundo set: ambas jugadoras se quebraron dos veces; el set llegó al tiebreak, donde Osaka dominó 7-3.
- Momento emotivo: en el match point decisivo, Muchová falló un tiro largo. Osaka se llevó las manos al rostro emocionada, mientras su madre, Tamaki Osaka, lloraba en las gradas.
🗣️ Declaraciones de Osaka
- “Ella (Muchová) es una de las mejores del mundo. Siempre es un desafío enfrentarla. El año pasado perdí aquí con mi ropa favorita y me dolió mucho. Hoy estoy agradecida de poder estar otra vez en esta cancha”.
- Recordó cuando en 2023, aún de descanso, fue espectadora del partido de su “hermana menor” Coco Gauff en el mismo estadio: “Soñaba con volver. Hoy siento que ese deseo se hizo realidad. Me sorprende que no esté llorando”.
📊 Contexto y rivalidades
- Osaka vengó la derrota sufrida contra Muchová en 2024 (2ª ronda del US Open).
- Ahora buscará su tercer título en Nueva York tras los obtenidos en 2018 y 2020.
- Su próximo reto será contra Amanda Anisimova (24, EE.UU.), la 8ª sembrada.
- En la otra semifinal se medirán la 1ª sembrada Aryna Sabalenka (Bielorrusia) y la 4ª sembrada Jessica Pegula (EE.UU.).
🌍 Impacto e importancia
- Para Japón y la comunidad internacional, Osaka simboliza un regreso poderoso: después de luchar contra la ansiedad, alejarse del circuito y ser madre, vuelve a la élite con fuerza renovada.
- Para los aficionados extranjeros en EE.UU. y en Japón, su historia inspira a muchas madres jóvenes y muestra que la conciliación entre maternidad y alta competencia es posible.
- El US Open vuelve a vibrar con su carisma y estilo: incluso fuera de la cancha, Osaka había hecho noticia esta semana al aparecer en la Met Gala con un peinado excéntrico y un vestido de lujo.
📌 En resumen: Osaka está a dos victorias de volver a ser campeona del US Open. Su presencia no solo es deportiva, sino también simbólica: una historia de resiliencia, identidad multicultural (japonesa-haitiana-estadounidense) y superación personal.
