[tenisu] Osaka Naomi en semifinales del US OPEN

🎾 Ex numero uno del mundo regresa con fuerza al grand slam estadounidense

📍Nueva York, 3 de septiembre de 2025

La nipona Ōsaka Naomi (27), ex número uno del mundo y madre desde julio de 2023, logró una victoria histórica al derrotar a la checa Karolína Muchová (29), sembrada 11, por 6-4, 7-6 (7-3) en cuartos de final.

Con este triunfo, Osaka regresa a las semifinales del US Open después de 5 años (la última vez fue en 2020, cuando ganó el torneo) y lo hace por primera vez desde su maternidad.

🔑 Detalles del partido

Primer set: Osaka se mantuvo sólida con su servicio y rompió en el décimo game para llevárselo 6-4.

Segundo set: ambas jugadoras se quebraron dos veces; el set llegó al tiebreak, donde Osaka dominó 7-3.

Momento emotivo: en el match point decisivo, Muchová falló un tiro largo. Osaka se llevó las manos al rostro emocionada, mientras su madre, Tamaki Osaka, lloraba en las gradas.

🗣️ Declaraciones de Osaka

“Ella (Muchová) es una de las mejores del mundo. Siempre es un desafío enfrentarla. El año pasado perdí aquí con mi ropa favorita y me dolió mucho. Hoy estoy agradecida de poder estar otra vez en esta cancha”.

Recordó cuando en 2023, aún de descanso, fue espectadora del partido de su “hermana menor” Coco Gauff en el mismo estadio: “Soñaba con volver. Hoy siento que ese deseo se hizo realidad. Me sorprende que no esté llorando”.

📊 Contexto y rivalidades

Osaka vengó la derrota sufrida contra Muchová en 2024 (2ª ronda del US Open).

Ahora buscará su tercer título en Nueva York tras los obtenidos en 2018 y 2020.

Su próximo reto será contra Amanda Anisimova (24, EE.UU.), la 8ª sembrada.

En la otra semifinal se medirán la 1ª sembrada Aryna Sabalenka (Bielorrusia) y la 4ª sembrada Jessica Pegula (EE.UU.).

🌍 Impacto e importancia

Para Japón y la comunidad internacional, Osaka simboliza un regreso poderoso: después de luchar contra la ansiedad, alejarse del circuito y ser madre, vuelve a la élite con fuerza renovada.

Para los aficionados extranjeros en EE.UU. y en Japón, su historia inspira a muchas madres jóvenes y muestra que la conciliación entre maternidad y alta competencia es posible.

El US Open vuelve a vibrar con su carisma y estilo: incluso fuera de la cancha, Osaka había hecho noticia esta semana al aparecer en la Met Gala con un peinado excéntrico y un vestido de lujo.

📌 En resumen: Osaka está a dos victorias de volver a ser campeona del US Open. Su presencia no solo es deportiva, sino también simbólica: una historia de resiliencia, identidad multicultural (japonesa-haitiana-estadounidense) y superación personal.

©️Noticias Nippon