Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Tenis

[tenisu] Osaka Naomi en semifinales del US OPEN

PorNoticiasNippon

Sep 4, 2025 #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Osaka Naomi, #tenis, #Tenisu, #US Open, #テニス, #全米オープン, #大阪なおみ

🎾 Ex numero uno del mundo regresa con fuerza al grand slam estadounidense

📍Nueva York, 3 de septiembre de 2025

La nipona Ōsaka Naomi (27), ex número uno del mundo y madre desde julio de 2023, logró una victoria histórica al derrotar a la checa Karolína Muchová (29), sembrada 11, por 6-4, 7-6 (7-3) en cuartos de final.

Con este triunfo, Osaka regresa a las semifinales del US Open después de 5 años (la última vez fue en 2020, cuando ganó el torneo) y lo hace por primera vez desde su maternidad.

 

🔑 Detalles del partido

  • Primer set: Osaka se mantuvo sólida con su servicio y rompió en el décimo game para llevárselo 6-4.
  • Segundo set: ambas jugadoras se quebraron dos veces; el set llegó al tiebreak, donde Osaka dominó 7-3.
  • Momento emotivo: en el match point decisivo, Muchová falló un tiro largo. Osaka se llevó las manos al rostro emocionada, mientras su madre, Tamaki Osaka, lloraba en las gradas.

 

🗣️ Declaraciones de Osaka

  • “Ella (Muchová) es una de las mejores del mundo. Siempre es un desafío enfrentarla. El año pasado perdí aquí con mi ropa favorita y me dolió mucho. Hoy estoy agradecida de poder estar otra vez en esta cancha”.
  • Recordó cuando en 2023, aún de descanso, fue espectadora del partido de su “hermana menor” Coco Gauff en el mismo estadio: “Soñaba con volver. Hoy siento que ese deseo se hizo realidad. Me sorprende que no esté llorando”.

 

📊 Contexto y rivalidades

  • Osaka vengó la derrota sufrida contra Muchová en 2024 (2ª ronda del US Open).
  • Ahora buscará su tercer título en Nueva York tras los obtenidos en 2018 y 2020.
  • Su próximo reto será contra Amanda Anisimova (24, EE.UU.), la 8ª sembrada.
  • En la otra semifinal se medirán la 1ª sembrada Aryna Sabalenka (Bielorrusia) y la 4ª sembrada Jessica Pegula (EE.UU.).

 

🌍 Impacto e importancia

  • Para Japón y la comunidad internacional, Osaka simboliza un regreso poderoso: después de luchar contra la ansiedad, alejarse del circuito y ser madre, vuelve a la élite con fuerza renovada.
  • Para los aficionados extranjeros en EE.UU. y en Japón, su historia inspira a muchas madres jóvenes y muestra que la conciliación entre maternidad y alta competencia es posible.
  • El US Open vuelve a vibrar con su carisma y estilo: incluso fuera de la cancha, Osaka había hecho noticia esta semana al aparecer en la Met Gala con un peinado excéntrico y un vestido de lujo.

📌 En resumen: Osaka está a dos victorias de volver a ser campeona del US Open. Su presencia no solo es deportiva, sino también simbólica: una historia de resiliencia, identidad multicultural (japonesa-haitiana-estadounidense) y superación personal.

 

©️Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Tenis

[tenisu] Osaka Naomi en cuartos del US OPEN

Sep 2, 2025 NoticiasNippon
Tenis

[renai sukandaru] Nishikori se disculpa

Jun 19, 2025 NoticiasNippon
Tenis

[renai sukandaru] ¿Nishikori Kei?

Jun 18, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Tenis

[tenisu] Osaka Naomi en semifinales del US OPEN

2025-09-04 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yōho] disminuye el calor extremo

2025-09-04 NoticiasNippon No hay comentarios
Tifones

[taifū jōhō] se formó Peipah

2025-09-04 NoticiasNippon No hay comentarios
Sekai barē

[hinotori nippon] en semifinales del Mundial

2025-09-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.