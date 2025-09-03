[jūkyochi no todokede] una obligación clave

📰 Japón exige a los nuevos residentes notificar su lugar de vivienda en un plazo de 14 días

📍Tōkyō | 3 de septiembre de 2025

En Japón, todo extranjero que ingrese con un estatus de residencia de mediano o largo plazo —como estudiantes, trabajadores, técnicos o familiares— está sujeto a una regla fundamental para formalizar su vida en el país: registrar su domicilio en la oficina municipal correspondiente dentro de los 14 días posteriores a decidir dónde vivirá.

Este trámite se conoce oficialmente como jūkyochi no todokede (住居地の届出, “notificación de lugar de residencia”) y se realiza en el shiyakusho (市役所, ayuntamiento) o en la kuyakusho ( 区役所, oficina de distrito) de la ciudad donde la persona resida.

📌 ¿Por qué es importante este trámite?

Más allá de ser un simple requisito burocrático, la notificación de residencia es la puerta de entrada al sistema de servicios públicos de Japón.

Permite la emisión de la tarjeta de residencia actualizada con la dirección correcta.

Es necesaria para acceder al seguro de salud nacional , la inscripción a las escuelas, el pago de impuestos municipales y la apertura de ciertos servicios como teléfono o cuentas bancarias.

También sirve para que las autoridades locales puedan brindar asistencia en casos de emergencia, como terremotos, tifones o alertas de seguridad.

En palabras de un funcionario municipal: “No se trata solo de un trámite, sino de un paso esencial para que los nuevos residentes estén protegidos y conectados con la comunidad”.

⚖️ Marco legal y consecuencias

La obligación está establecida en la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (出入国管理及び難民認定法).

Plazo: 14 días desde la fecha en que la persona decide su vivienda.

Sanciones: En caso de incumplimiento, pueden aplicarse advertencias, multas administrativas e incluso afectar la renovación del visado en el futuro.

En los casos más graves, si se considera un intento deliberado de ocultar el domicilio, podría constituir motivo para revocar el estatus de residencia.

🌏 Impacto en la vida cotidiana de los extranjeros

Muchos recién llegados desconocen esta regla y creen que basta con tener su zairyū kādo (在留カード , tarjeta de residencia). Sin embargo, esa tarjeta solo cobra validez plena cuando se registra la dirección en el municipio.

Por ejemplo, un estudiante peruano en Tokio relató que sin este trámite no pudo inscribirse al seguro de salud, lo que lo dejó temporalmente desprotegido ante una enfermedad. Un ingeniero vietnamita señaló que tampoco pudo firmar un contrato de telefonía móvil hasta completar el registro.

🗣️ Un mensaje de integración

El Gobierno japonés busca con este procedimiento no solo control administrativo, sino también fomentar la integración social. Al registrarse, el extranjero queda automáticamente vinculado con los programas locales de salud, educación y emergencias, lo que facilita que no quede aislado.

Un experto en políticas migratorias explicó: “Japón es un país con fuertes normas de residencia porque necesita garantizar que todos, incluidos los extranjeros, estén dentro del sistema. Eso asegura tanto los derechos como las obligaciones”.

✅ En resumen: si llegas a Japón como residente de mediano o largo plazo, el primer paso para empezar tu vida aquí es notificar tu domicilio en la oficina municipal dentro de los 14 días. Es un trámite sencillo, pero crucial para abrir la puerta a todos los demás derechos y servicios.

©NoticiasNippon