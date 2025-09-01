[gaikokujin] mayoría rechaza recibir más extranjeros

🇯🇵 📊 Una encuesta televisiva con un resultado contundente

📍Tōkyō, 1 de septiembre de 2025

En un programa en vivo de Fuji TV, más de 28 mil personas participaron en una encuesta sobre la inmigración como respuesta a la baja natalidad y el envejecimiento de la población.

Los resultados mostraron una clara mayoría en contra: 72% rechazó ampliar la aceptación de extranjeros, frente a un 17% que se mostró a favor y un 11% que se declaró indeciso, reflejando la resistencia social a esta medida pese a la presión demográfica que enfrenta Japón.

En otras palabras, 7 de cada 10 japoneses se oponen a que el país abra más sus puertas a inmigrantes, incluso frente a la realidad de un fuerte declive poblacional.

👶 Un país que cada año tiene menos nacimientos

Japón atraviesa una crisis demográfica sin precedentes:

En 2024 se registraron menos de 720 mil nacimientos , la cifra más baja desde que existen estadísticas.

Cada año la población disminuye en casi 800 mil personas .

El 29% de los habitantes ya tiene más de 65 años.

El gobierno reconoce que sin más trabajadores —incluyendo extranjeros— será difícil mantener el sistema de pensiones, la atención médica y la fuerza laboral en sectores clave como la construcción, el transporte y los cuidados a ancianos.

🤔 ¿Por qué tanto rechazo?

A pesar de estas necesidades urgentes, la sociedad japonesa mantiene una fuerte resistencia cultural y social hacia la inmigración.

Las razones más comunes son:

🏠 Temor a problemas de convivencia : aumento de la diversidad en un país históricamente homogéneo genera dudas.

⚖️ Desconfianza en la integración : programas pasados de trabajadores técnicos (技能実習生 ginō jisshūsei) estuvieron marcados por abusos y explotación laboral, lo que dejó una mala imagen.

👮 Miedo a la inseguridad: algunos sectores asocian la llegada de extranjeros con riesgos en el orden social.

📺 El programa y el debate público

El espacio donde se realizó la encuesta, The Prime, es uno de los programas de debate más influyentes de Fuji TV. Allí participan políticos, académicos y especialistas que discuten sobre la economía, la política exterior y los desafíos sociales del país.

El hecho de que la mayoría de televidentes se haya pronunciado en contra refleja un sentimiento social generalizado: aunque Japón necesita mano de obra extranjera, muchos ciudadanos no se sienten preparados para un cambio tan grande en la composición social del país.

🌏 Un dilema de futuro

El caso japonés no es único. Corea del Sur también enfrenta una natalidad bajísima, pero tampoco ha abierto sus puertas a la inmigración. China, aunque más poblada, también empieza a sufrir un declive demográfico.

Japón, sin embargo, está en una encrucijada más urgente:

Si no amplía la aceptación de extranjeros, su economía puede estancarse aún más .

Si la amplía sin un plan sólido de integración, pueden aumentar las tensiones sociales.

📊 Elecciones de la Cámara Alta y el tema extranjero

En las elecciones de julio pasado, la cuestión de los extranjeros apareció por primera vez como un eje central de debate político en Japón. El aumento de turistas y residentes ha generado beneficios, pero también tensiones sociales y preocupaciones de seguridad.

Este clima favoreció al partido 参政党 (Sanseitō), que subió de 2 a 15 escaños con un mensaje de “日本人ファースト” (“Japoneses primero”), mientras que la coalición gobernante 自公 (LDP–Komeito) sufrió una derrota significativa.

📺 Medios tradicionales bajo crítica

Algunos periódicos y cadenas de televisión fueron percibidos como pasivos o moralizantes en el tratamiento del tema.

東京新聞 (Tokyo Shimbun): señaló que Sanseitō “desatiende los derechos humanos”.

朝日新聞 (Asahi Shimbun): relacionó el auge del “Japón primero” con movimientos xenófobos en Europa, comparando a Sanseitō con la ultraderecha.

Esta línea editorial ha sido vista como alejada de las preocupaciones reales de los ciudadanos.

🗣️ Frustración social

En prefecturas como Saitama, donde existen tensiones con comunidades extranjeras (por ejemplo, kurdos), parte de la población sostiene que los medios “ignoran lo que pasa en la vida diaria”. Esto refleja una brecha entre la experiencia cotidiana y la narrativa mediática.

Además advierten que Japón podría repetir los errores de Europa y EE.UU., donde la inmigración masiva derivó en cambios sociales y conflictos políticos, si se insiste en un enfoque idealista basado solo en multiculturalidad y antidiscriminación.

Por ello instan a los medios a tratar este tema sin hipocresía moral (“kireigoto”), alertando sobre los problemas sociales emergentes en lugar de ocultarlos.

Una cobertura superficial alimenta la desconfianza ciudadana y los rumores en internet. Con el inevitable aumento de la población extranjera, será crucial un debate honesto y propuestas concretas.

📌 En conclusión: Japón necesita trabajadores y más nacimientos, pero la sociedad aún no confía en la inmigración como solución. El país vive un choque entre la realidad económica y el sentimiento cultural de sus ciudadanos.

©️Noticias Nippon