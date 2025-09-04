[kyūfukin] ayuda económica será selectiva

Promesa electoral se ajusta: solo para quienes más lo necesiten

📍Tōkyō | 4 de septiembre de 2025

El primer ministro Ishiba Shigeru ha decidido acelerar las instrucciones para un nuevo paquete económico.

Aunque el 8 de septiembre se discutirá si adelantar las elecciones internas de la presidencia del partido gobernante Jiminto, Ishiba no va a esperar esa fecha y dará la orden esta misma semana a los ministerios competentes.



En el centro de la discusión está la promesa electoral de entregar 20,000 yenes a cada persona, que ahora se perfila con condiciones de ingreso.

🏠 ¿De dónde viene esta propuesta?

Fue un compromiso de campaña en las elecciones de la Cámara Alta de julio.

La propuesta original decía: 20,000 yenes por persona . 40,000 yenes para: niños (menores de edad). adultos de hogares exentos del impuesto residencial (Jūminzei hikazei setai, 住民税非課税世帯).



Era un plan universal, pero con el riesgo de ser demasiado costoso para el presupuesto.

💡 ¿Qué cambia ahora?

El gobierno de Ishiba busca añadir un límite de ingresos (Shotoku seigen , 所得制限).

La idea es que el dinero no se reparta a todos indiscriminadamente, sino que se concentre en quienes realmente lo necesitan.

⚖️ Contexto político

El debate sobre el adelanto del proceso para elegir al presidente del partido (Sōsai-sen, 総裁選) está en curso y se resolverá el 8 de septiembre.

Sin embargo, Ishiba quiere mostrar liderazgo y rapidez , por eso no esperará la decisión interna del partido.

Con esto, refuerza su imagen de “primer ministro que actúa con prioridad en lo económico”, justo antes de que empiece la batalla interna del partido.

👪 ¿Qué significa para los residentes (incluidos los extranjeros en Japón)?

Positivo: Si cumples los requisitos de ingreso, recibirías el bono. Especialmente útil para familias con hijos o quienes tienen salarios bajos.

Negativo: Si tu ingreso supera el límite que decidan (todavía no definido), quedarías excluido. Esto puede generar frustración entre trabajadores de ingresos medios , que no califican para el bono pero sienten la presión económica igual.

Para extranjeros residentes en Japón, el proceso suele depender de: Estar registrados con residencia legal (Jūmin-hyō, 住民票). Que tu hogar cumpla con los criterios de impuestos.



📊 Impacto esperado

Económico: Inyección de consumo a corto plazo (más gasto en supermercados, transporte, servicios básicos). Político: Refuerza el perfil de Ishiba como líder activo antes del proceso de liderazgo interno. Social: Debate sobre justicia distributiva: ¿es mejor dar a todos por igual o solo a quienes más lo necesitan?

ANEXO

Tei shotoku setai – 低所得世帯

En Japón, una familia se considera POBRE cuando su ingreso se encuentra por debajo de la “línea de pobreza relativa”. Esta línea se define como el 50% del ingreso mediano disponible de la población.

Veamos esto con detalle y ejemplos actuales para entenderlo mejor.

🔎 ¿Qué es la pobreza relativa?

Pobreza relativa no significa vivir en la indigencia total, sino tener ingresos tan bajos que no se puede participar plenamente en la vida social y económica del país.

En Japón, la línea de pobreza se calcula cada varios años en base a encuestas oficiales del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW).

📊 Cifras recientes (2022, publicadas en 2024)

Ingreso mediano disponible anual por persona en Japón: 2,520,000 yenes (unos 168,000 yenes al mes).

Por lo tanto, la línea de pobreza relativa fue de:

1,260,000 yenes anuales por persona

(unos 105,000 yenes mensuales, es decir, 700 dólares al mes aprox. por persona).

👉 Ejemplo: ¿Qué pasa con una familia?

Una familia de cuatro personas (dos adultos y dos hijos) se considera pobre si su ingreso disponible total es menor a 2.1 millones de yenes anuales aprox., o sea menos de 175,000 yenes al mes por persona ajustado al tamaño del hogar.

📉 Tasa de pobreza en Japón

Según los últimos datos, el 15.4% de la población en Japón vive por debajo de esta línea.

En el caso de madres solteras con hijos, la pobreza alcanza a casi el 50%, una de las tasas más altas entre los países de la OCDE.

🧾 ¿Qué tipo de familias suelen estar en situación de pobreza?

Familias monoparentales (especialmente con madre sola).

Personas mayores que viven solas.

Trabajadores a tiempo parcial o con empleo no regular.

Hogares que dependen solo de pensiones mínimas o asistencia pública.

🧺 ¿Qué dificultades enfrentan estas familias?

Poca capacidad para pagar alquiler, calefacción o educación de los hijos.

Dificultades para acceder a alimentos balanceados.

Aislamiento social y limitaciones para buscar empleo de mejor calidad.

💬 En resumen:

Una familia en Japón se considera pobre si sus ingresos disponibles son menos del 50% del ingreso mediano nacional, es decir, si no pueden alcanzar un nivel de vida básico y digno comparado con el resto de la sociedad. Esta definición no mide solo la escasez absoluta, sino el grado de desigualdad económica.

