[kyūfukin] ayuda económica será selectiva

Promesa electoral se ajusta:  solo para quienes más lo necesiten

 

📍Tōkyō | 4 de septiembre  de 2025

El primer ministro Ishiba Shigeru ha decidido acelerar las instrucciones para un nuevo paquete económico.

Aunque el 8 de septiembre se discutirá si adelantar las elecciones internas de la presidencia del partido gobernante Jiminto, Ishiba no va a esperar esa fecha y dará la orden esta misma semana a los ministerios competentes.


En el centro de la discusión está la promesa electoral de entregar 20,000 yenes a cada persona, que ahora se perfila con condiciones de ingreso.

 

🏠 ¿De dónde viene esta propuesta?

  • Fue un compromiso de campaña en las elecciones de la Cámara Alta   de julio.

  • La propuesta original decía:

    • 20,000 yenes por persona.

    • 40,000 yenes para:

      • niños (menores de edad).

      • adultos de hogares exentos del impuesto residencial (Jūminzei hikazei setai, 住民税非課税世帯).

Era un plan universal, pero con el riesgo de ser demasiado costoso para el presupuesto.

 

💡 ¿Qué cambia ahora?

  • El gobierno de Ishiba busca añadir un límite de ingresos (Shotoku seigen , 所得制限).

  • La idea es que el dinero no se reparta a todos indiscriminadamente, sino que se concentre en quienes realmente lo necesitan.

 

⚖️ Contexto político

  • El debate sobre el adelanto del proceso para elegir al presidente del partido (Sōsai-sen, 総裁選) está en curso y se resolverá el 8 de septiembre.

  • Sin embargo, Ishiba quiere mostrar liderazgo y rapidez, por eso no esperará la decisión interna del partido.

  • Con esto, refuerza su imagen de “primer ministro que actúa con prioridad en lo económico”, justo antes de que empiece la batalla interna del partido.

 

👪 ¿Qué significa para los residentes (incluidos los extranjeros en Japón)?

  • Positivo:

    • Si cumples los requisitos de ingreso, recibirías el bono.

    • Especialmente útil para familias con hijos o quienes tienen salarios bajos.

  • Negativo:

    • Si tu ingreso supera el límite que decidan (todavía no definido), quedarías excluido.

    • Esto puede generar frustración entre trabajadores de ingresos medios, que no califican para el bono pero sienten la presión económica igual.

  • Para extranjeros residentes en Japón, el proceso suele depender de:

    • Estar registrados con residencia legal (Jūmin-hyō, 住民票).

    • Que tu hogar cumpla con los criterios de impuestos.

 

📊 Impacto esperado

  1. Económico: Inyección de consumo a corto plazo (más gasto en supermercados, transporte, servicios básicos).

  2. Político: Refuerza el perfil de Ishiba como líder activo antes del proceso de liderazgo interno.

  3. Social: Debate sobre justicia distributiva: ¿es mejor dar a todos por igual o solo a quienes más lo necesitan?

 

ANEXO

Tei shotoku setai –  低所得世帯

En Japón, una familia se considera POBRE cuando su ingreso se encuentra por debajo de la “línea de pobreza relativa”. Esta línea se define como el 50% del ingreso mediano disponible de la población.

Veamos esto con detalle y ejemplos actuales para entenderlo mejor.

 

🔎 ¿Qué es la pobreza relativa?

  • Pobreza relativa no significa vivir en la indigencia total, sino tener ingresos tan bajos que no se puede participar plenamente en la vida social y económica del país.
  • En Japón, la línea de pobreza se calcula cada varios años en base a encuestas oficiales del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW).

 

📊 Cifras recientes (2022, publicadas en 2024)

  • Ingreso mediano disponible anual por persona en Japón: 2,520,000 yenes (unos 168,000 yenes al mes).
  • Por lo tanto, la línea de pobreza relativa fue de:
    1,260,000 yenes anuales por persona
    (unos 105,000 yenes mensuales, es decir, 700 dólares al mes aprox. por persona).

 

👉 Ejemplo: ¿Qué pasa con una familia?

  • Una familia de cuatro personas (dos adultos y dos hijos) se considera pobre si su ingreso disponible total es menor a 2.1 millones de yenes anuales aprox., o sea menos de 175,000 yenes al mes por persona ajustado al tamaño del hogar.

 

📉 Tasa de pobreza en Japón

  • Según los últimos datos, el 15.4% de la población en Japón vive por debajo de esta línea.
  • En el caso de madres solteras con hijos, la pobreza alcanza a casi el 50%, una de las tasas más altas entre los países de la OCDE.

 

🧾 ¿Qué tipo de familias suelen estar en situación de pobreza?

  • Familias monoparentales (especialmente con madre sola).
  • Personas mayores que viven solas.
  • Trabajadores a tiempo parcial o con empleo no regular.
  • Hogares que dependen solo de pensiones mínimas o asistencia pública.

 

🧺 ¿Qué dificultades enfrentan estas familias?

  • Poca capacidad para pagar alquiler, calefacción o educación de los hijos.
  • Dificultades para acceder a alimentos balanceados.
  • Aislamiento social y limitaciones para buscar empleo de mejor calidad.

 

💬 En resumen:

Una familia en Japón se considera pobre si sus ingresos disponibles son menos del 50% del ingreso mediano nacional, es decir, si no pueden alcanzar un nivel de vida básico y digno comparado con el resto de la sociedad. Esta definición no mide solo la escasez absoluta, sino el grado de desigualdad económica.

 

