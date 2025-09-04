[kyūfukin] ayuda económica será selectiva

Promesa electoral se ajusta: solo para quienes más lo necesiten
📍Tōkyō | 4 de septiembre de 2025
El primer ministro Ishiba Shigeru ha decidido acelerar las instrucciones para un nuevo paquete económico.
Aunque el 8 de septiembre se discutirá si adelantar las elecciones internas de la presidencia del partido gobernante Jiminto, Ishiba no va a esperar esa fecha y dará la orden esta misma semana a los ministerios competentes.
En el centro de la discusión está la promesa electoral de entregar 20,000 yenes a cada persona, que ahora se perfila con condiciones de ingreso.
🏠 ¿De dónde viene esta propuesta?
-
Fue un compromiso de campaña en las elecciones de la Cámara Alta de julio.
-
La propuesta original decía:
-
20,000 yenes por persona.
-
40,000 yenes para:
-
niños (menores de edad).
-
adultos de hogares exentos del impuesto residencial (Jūminzei hikazei setai, 住民税非課税世帯).
-
-
Era un plan universal, pero con el riesgo de ser demasiado costoso para el presupuesto.
💡 ¿Qué cambia ahora?
-
El gobierno de Ishiba busca añadir un límite de ingresos (Shotoku seigen , 所得制限).
-
La idea es que el dinero no se reparta a todos indiscriminadamente, sino que se concentre en quienes realmente lo necesitan.
⚖️ Contexto político
-
El debate sobre el adelanto del proceso para elegir al presidente del partido (Sōsai-sen, 総裁選) está en curso y se resolverá el 8 de septiembre.
-
Sin embargo, Ishiba quiere mostrar liderazgo y rapidez, por eso no esperará la decisión interna del partido.
-
Con esto, refuerza su imagen de “primer ministro que actúa con prioridad en lo económico”, justo antes de que empiece la batalla interna del partido.
👪 ¿Qué significa para los residentes (incluidos los extranjeros en Japón)?
-
Positivo:
-
Si cumples los requisitos de ingreso, recibirías el bono.
-
Especialmente útil para familias con hijos o quienes tienen salarios bajos.
-
-
Negativo:
-
Si tu ingreso supera el límite que decidan (todavía no definido), quedarías excluido.
-
Esto puede generar frustración entre trabajadores de ingresos medios, que no califican para el bono pero sienten la presión económica igual.
-
-
Para extranjeros residentes en Japón, el proceso suele depender de:
-
Estar registrados con residencia legal (Jūmin-hyō, 住民票).
-
Que tu hogar cumpla con los criterios de impuestos.
-
📊 Impacto esperado
-
Económico: Inyección de consumo a corto plazo (más gasto en supermercados, transporte, servicios básicos).
-
Político: Refuerza el perfil de Ishiba como líder activo antes del proceso de liderazgo interno.
-
Social: Debate sobre justicia distributiva: ¿es mejor dar a todos por igual o solo a quienes más lo necesitan?
ANEXO
Tei shotoku setai – 低所得世帯
En Japón, una familia se considera POBRE cuando su ingreso se encuentra por debajo de la “línea de pobreza relativa”. Esta línea se define como el 50% del ingreso mediano disponible de la población.
Veamos esto con detalle y ejemplos actuales para entenderlo mejor.
🔎 ¿Qué es la pobreza relativa?
- Pobreza relativa no significa vivir en la indigencia total, sino tener ingresos tan bajos que no se puede participar plenamente en la vida social y económica del país.
- En Japón, la línea de pobreza se calcula cada varios años en base a encuestas oficiales del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW).
📊 Cifras recientes (2022, publicadas en 2024)
- Ingreso mediano disponible anual por persona en Japón: 2,520,000 yenes (unos 168,000 yenes al mes).
- Por lo tanto, la línea de pobreza relativa fue de:
1,260,000 yenes anuales por persona
(unos 105,000 yenes mensuales, es decir, 700 dólares al mes aprox. por persona).
👉 Ejemplo: ¿Qué pasa con una familia?
- Una familia de cuatro personas (dos adultos y dos hijos) se considera pobre si su ingreso disponible total es menor a 2.1 millones de yenes anuales aprox., o sea menos de 175,000 yenes al mes por persona ajustado al tamaño del hogar.
📉 Tasa de pobreza en Japón
- Según los últimos datos, el 15.4% de la población en Japón vive por debajo de esta línea.
- En el caso de madres solteras con hijos, la pobreza alcanza a casi el 50%, una de las tasas más altas entre los países de la OCDE.
🧾 ¿Qué tipo de familias suelen estar en situación de pobreza?
- Familias monoparentales (especialmente con madre sola).
- Personas mayores que viven solas.
- Trabajadores a tiempo parcial o con empleo no regular.
- Hogares que dependen solo de pensiones mínimas o asistencia pública.
🧺 ¿Qué dificultades enfrentan estas familias?
- Poca capacidad para pagar alquiler, calefacción o educación de los hijos.
- Dificultades para acceder a alimentos balanceados.
- Aislamiento social y limitaciones para buscar empleo de mejor calidad.
💬 En resumen:
Una familia en Japón se considera pobre si sus ingresos disponibles son menos del 50% del ingreso mediano nacional, es decir, si no pueden alcanzar un nivel de vida básico y digno comparado con el resto de la sociedad. Esta definición no mide solo la escasez absoluta, sino el grado de desigualdad económica.
