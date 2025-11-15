[futekisetsuna seikyū] municipio se disculpa

Ciudad admite 10 años de cobros indebidos a familias monoparentales

📍Fukui, 15 de noviembre

Durante más de una década, la ciudad de Fukui aplicó de forma incorrecta el cálculo de las tarifas de guardería para cerca de 700 familias monoparentales, provocando un exceso de cobro que ahora asciende a unos 50 millones de yenes, incluyendo intereses.

El error, que afecta al periodo comprendido entre abril de 2015 (Heisei 27) y noviembre de 2025, salió a la luz tras una consulta ciudadana en agosto, lo que llevó a la administración municipal a revisar su propio sistema y descubrir que la base legal para ese recargo simplemente no existía.

Según explicó el gobierno municipal, al momento de calcular la cuota de las guarderías se incluía como criterio si el hogar recibía o no el Jidō Fuyō Teate (児童扶養手当, Subsidio por Crianza Infantil), una ayuda estatal dirigida a madres y padres solteros con ingresos bajos.

Sin embargo, al revisar la legislación vigente, la ciudad confirmó que ninguna ley, ordenanza municipal ni notificación del gobierno central autorizaba a utilizar ese subsidio como factor para elevar la cuota.

La anomalía afectó especialmente a familias vulnerables que, por definición, enfrentan mayores dificultades económicas.

La responsable del Departamento de Futuro de la Infancia, Hashimoto Ayumi, pidió disculpas públicas y prometió reforzar la formación del personal y los sistemas de verificación interna. “Trabajaremos para recuperar la confianza”, declaró.

⚖️ Marco legal

1. La base de las tarifas de guardería en Japón

Las tarifas de los centros de cuidado infantil municipales se determinan principalmente según:

Ingresos del hogar, basados en la declaración del año anterior.

Número de menores a cargo.

Normativas municipales, que deben respetar las directrices del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

2. ¿Qué ocurrió en Fukui?

El municipio utilizó como variable adicional si el hogar recibía el Jidō Fuyō Teate, lo que generaba tarifas más altas. Sin embargo:

La Ley de Bienestar Infantil (児童福祉法) no contempla este subsidio como criterio para incrementar tarifas.

Las ordenanzas municipales tampoco contenían base legal.

Las notificaciones del gobierno central (厚労省通知) no autorizaban tal uso.

Es decir, Fukui creó de facto un criterio sin amparo normativo, violando el principio administrativo básico de legalidad y no arbitrariedad.

3. Responsabilidad administrativa

Aunque no se considera un acto doloso, el error puede constituir:

Negligencia administrativa.

Vulneración del deber de revisión, ya que persistió más de 10 años.

Afectación económica a hogares vulnerables, lo que agrava la responsabilidad política y social.

La devolución con intereses es obligatoria para restaurar la situación patrimonial original de las familias afectadas.

En síntesis

La ciudad iniciará en las próximas semanas el proceso de reembolso, que incluirá los intereses devengados, y notificará a cada familia afectada sobre el monto exacto a devolver.

