[warui manā] extranjeras bailan en Shibuya

Polémica en Shibuya: extranjeras bailan en el famoso cruce y generan indignación en redes

📍Tōkyō | 04 de septiembre de 2025

Un video viral muestra a dos mujeres extranjeras que, aprovechando el cambio de luz verde, corren hacia el cruce peatonal de Shibuya (渋谷スクランブル交差点) y empiezan a bailar en medio de la vía.



El problema es que ingresaron antes de que los coches se detuvieran por completo, es decir, mientras aún circulaban vehículos.

La escena, grabada en plena hora concurrida, rápidamente se difundió en redes sociales japonesas, donde muchos usuarios expresaron indignación y preocupación por la seguridad vial.

⚖️ ¿Violaron alguna norma de tránsito?

Sí. En Japón, el Reglamento de Tránsito por Carreteras (道路交通法 – Dōro Kōtsūhō) establece:

🚦 Los peatones solo pueden ingresar al cruce cuando la luz peatonal está en verde y la vía ya es segura.

🚗 Entrar cuando aún circulan coches o permanecer detenido de manera que obstaculice el flujo constituye una infracción .

🕺 Bailar o realizar conductas que dificulten el tránsito peatonal puede considerarse un “uso indebido de la vía pública”.

🚓 ¿Pueden ser sancionadas?

Sí, aunque depende de la actuación policial:

Multa por infracción peatonal: Generalmente de 2,000 a 5,000 yenes , según la prefectura.

Advertencia policial: En casos menores, los agentes suelen limitarse a llamar la atención.

Intervención mayor: Si ponen en riesgo la seguridad vial (por ejemplo, generando un accidente), la sanción podría ser más grave, incluso con detención por alteración del orden público.

En Tokio, la 警視庁 (Policía Metropolitana) suele estar muy atenta a incidentes en Shibuya porque es un punto turístico icónico y altamente vigilado por cámaras.

🌐 Reacciones en redes sociales

Muchos usuarios japoneses expresaron enojo: “Esto no es un parque de diversiones” o “Ponen en riesgo a todos los peatones”.

Otros comentaron que el cruce de Shibuya se ha vuelto un “escenario turístico”, pero recalcaron que hay que respetar que es una vía pública y no un lugar para espectáculos improvisados.

📊 Contexto cultural

El cruce de Shibuya es famoso en el mundo entero y se ha convertido en un símbolo turístico de Tokio. Sin embargo, para los locales, es simplemente un punto de tránsito masivo, donde cruzan hasta 3,000 personas en un solo cambio de semáforo.

Por ello, cualquier interrupción o comportamiento riesgoso se percibe como una falta de respeto a la convivencia urbana.

✅ En conclusión: sí violaron normas básicas de tránsito peatonal y podrían haber sido sancionadas con multas o advertencias policiales. El incidente reabre el debate sobre el choque cultural entre turistas que buscan diversión y la necesidad de mantener el orden y la seguridad en espacios públicos icónicos como Shibuya.

