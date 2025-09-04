[hōchisareta sūtsukēsu] más que un dolor de cabeza

🧳 Maletas abandonadas: un nuevo reto de seguridad y legalidad en los aeropuertos de Japón

📍Tokio, 4 de septiembre 2025

Lo que para un viajero puede parecer un simple “descarte” de equipaje al descubrir que no cabe en cabina, en Japón puede convertirse en un problema de seguridad nacional y en un delito sancionable por la ley.

Los aeropuertos japoneses están viviendo un auge inédito de maletas abandonadas, fenómeno que tensiona la logística, preocupa a la policía y abre un debate sobre responsabilidad individual y normativa.

📈 El crecimiento del problema tras la pandemia

Con el regreso masivo del turismo tras la reapertura de fronteras post-COVID, el abandono de equipaje se disparó:

Narita : de 338 maletas en 2021 → 1,073 en 2024 .

Kansai : de 221 → 816 en 2024 (récord histórico).

Chubu: de 22 → 85 en 2024.

La explicación, según el personal aeroportuario, es simple pero preocupante: muchos pasajeros, al enterarse en el último momento de que su maleta no cumple con los límites de equipaje de mano, prefieren abandonarla antes que pagar por facturarla.

🚨 Seguridad bajo presión

En Japón, cada maleta abandonada se trata bajo el principio de máxima precaución:

La policía acordona el área. Se revisa el contenido con rayos X. En algunos casos, se abre con procedimientos de seguridad antiexplosivos.

El proceso tarda unas tres horas por maleta. En la mayoría, el resultado es banal: equipaje vacío o con ropa sin valor. Pero los oficiales no pueden arriesgarse.

Un ejemplo ocurrió en Narita (febrero 2024), cuando se halló un olla a presión: objeto asociado a atentados en el extranjero. Tras evacuar el área y abrirla con extremo cuidado, resultó estar vacía. Fue clasificada como “objeto perdido”, pero consumió tiempo y recursos valiosos.

⚖️ Marco legal en Japón: de la basura al delito

Aunque muchos viajeros lo ignoran, abandonar una maleta en un aeropuerto japonés no es un simple descuido, sino que entra en el ámbito de la Ley de Gestión de Residuos (廃棄物処理法 / Haikibutsu Shori Hō).

Esta ley establece que el abandono ilegal de objetos en lugares públicos es una infracción, con sanciones que van desde multas administrativas hasta procesos penales en casos graves.

En aeropuertos, el abandono se considera más serio, porque puede generar riesgo para la seguridad pública.

📌 Caso concreto:

En junio de 2024, un hombre de unos 30 años abandonó su maleta frente al Terminal 2 de Chubu Airport tras vaciarla y cambiarse a otra. La policía determinó que actuó con intención de deshacerse de la maleta de forma ilegal, por lo que fue remitido a fiscales bajo cargos de disposición ilegal de residuos. Fue el primer caso procesado en Chubu desde su inauguración en 2005.

🔨 Posibles sanciones

Las consecuencias para quien abandona maletas en Japón pueden incluir:

Multas económicas : en casos leves, se aplican sanciones administrativas que pueden rondar los 100,000 a 500,000 yenes (680 – 3,400 USD) , dependiendo del prefectura y la gravedad.

Proceso penal : si se determina intención clara de abandono ilegal, la pena puede escalar a hasta 5 años de prisión o una multa de hasta 5 millones de yenes (≈ 34,000 USD) según el artículo 25 de la Ley de Residuos.

Registro policial: aunque no siempre implique cárcel, el antecedente puede afectar futuras solicitudes de visa o reingreso a Japón.

Un abogado especializado en derecho administrativo comentó en la prensa local: “Los viajeros deben entender que en Japón la basura no es un asunto menor; el abandono de objetos en un aeropuerto es visto como una amenaza potencial y no como un simple olvido”.

🛑 Medidas de contención

Para frenar la tendencia, los aeropuertos han implementado medidas:

Chubu : avisos en inglés y chino en basureros indicando que está prohibido desechar maletas.

Programa de entrega voluntaria: desde octubre 2024, los viajeros pueden dejar maletas no deseadas pagando 1,200 yenes (≈ 8,20 USD). Hasta junio 2025 se habían recibido 185 maletas bajo este sistema.

🌍 Lectura social y cultural

Este fenómeno expone un choque cultural entre la rigidez normativa japonesa y la relajación de ciertos viajeros extranjeros. Lo que para algunos es una decisión práctica —“dejar lo que estorba”— en Japón se interpreta como irresponsabilidad que pone en riesgo a todos.

Además, recuerda que el país sigue en alerta constante frente a amenazas terroristas, lo que explica la seriedad con que se trata cada caso. La saturación de depósitos policiales y el desgaste del personal de seguridad son la cara menos visible de este problema.

✈️ Conclusión

Las maletas abandonadas ya no son un simple “objeto perdido” en Japón. Son un problema de seguridad, logística y legalidad, capaz de movilizar a la policía, retrasar operaciones y derivar en sanciones penales.

El mensaje de las autoridades es claro: lo que parece un acto trivial puede costar caro en un país donde el orden y la prevención son pilares de la vida pública.

©NoticiasNippon