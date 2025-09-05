🚰 Choque cultural por mal uso de agua sagrada en santuario

📍Tōkyō | 05 de septiembre de 2025

Un video difundido en redes sociales muestra a varios turistas extranjeros llenando botellas directamente del agua de un chōzuya–la fuente de purificación ubicada en la entrada de los santuarios sintoístas en Japón–, un hecho que ha despertado un fuerte debate sobre el respeto a las tradiciones y los espacios sagrados.

📌 ¿Qué es un chōzuya?

El chōzuya (手水舎), también llamado temizuya, es un pabellón con agua corriente que se utiliza en los santuarios sintoístas para purificarse antes de acercarse a los dioses (kami).

Los visitantes deben enjuagarse las manos y la boca siguiendo un ritual simbólico.

El agua no es potable: está destinada a la limpieza espiritual, no al consumo.

Para los japoneses, beber directamente de este lugar equivale a romper un protocolo sagrado, lo que genera rechazo e incomodidad.

⚖️ ¿Es ilegal beber de un chōzuya?

No existe una ley penal específica que sancione este acto.

Sin embargo, puede interpretarse como una falta de respeto religioso y cultural .

Si se produjera daño al pabellón o contaminación del agua, podría aplicarse el delito de daños a la propiedad (器物損壊罪, Kibu Sonkai-zai) del Código Penal japonés.

En la práctica, lo más común es que el personal del santuario reprenda verbalmente a quienes cometen esta acción.

🌐 Reacciones en redes sociales

Los comentarios de usuarios japoneses reflejan indignación y tristeza:

“No es una fuente pública, es un lugar sagrado”.

“Deberían informarse antes de venir”.

“Así se pierde el respeto hacia nuestras tradiciones”.

Muchos piden más señalización multilingüe en los santuarios para evitar que visitantes sin conocimiento caigan en este tipo de errores.

🧭 Contexto cultural

En Japón, las normas de etiqueta en espacios religiosos son tomadas muy en serio. Lo ocurrido no solo es visto como una mala costumbre turística, sino como un acto de profanación simbólica.

Casos similares ya han ocurrido en templos y jardines históricos, donde turistas han entrado a zonas restringidas o manipulado objetos rituales.

Esto refuerza el debate sobre la convivencia entre turismo masivo y preservación cultural.

✅ Conclusión

Aunque beber agua de un chōzuya no es un delito en sí, sí constituye una falta de respeto grave hacia las tradiciones sintoístas. Lo más probable es que quienes lo hagan reciban una advertencia, pero el verdadero castigo está en la reprobación social y la vergüenza pública que generan estos actos en un país donde la armonía y el respeto son valores centrales.

✨ El chōzuya (手水舎・ちょうずや) o temizuya (てみずや)

Es la fuente de purificación que se encuentra en la entrada de muchos santuarios sintoístas y algunos templos budistas en Japón.

👉 No es un bebedero, sino un espacio ritual para limpiar simbólicamente cuerpo y espíritu antes de rezar.

El gesto de enjuagarse representa quitar impurezas físicas y espirituales y presentarse con respeto ante la divinidad. 🙏

🪣 Cómo usarlo correctamente

Sostén el cucharón con la mano derecha y lava tu mano izquierda. Cambia el cucharón a la mano izquierda y lava tu mano derecha. Vierte un poco de agua en la palma izquierda y enjuaga tu boca suavemente (sin beber directo del cucharón). Lava otra vez tu mano izquierda. Inclina el cucharón en vertical para que el agua corra por el mango y quede limpio para la siguiente persona.

👉 Hazlo despacio, sin desperdiciar agua y con respeto.

🚱 Por qué no es una “refill station”

El agua del chōzuya no es potable , está destinada al rito.

Usarlo para llenar botellas o beber directo es visto como falta de respeto .

Los templos suelen tener máquinas expendedoras o bebederos aparte para hidratarse.

🧘 En resumen

El chōzuya purifica el alma, no la garganta 💧✨.

©NoticiasNippon