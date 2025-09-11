[kinenbi] Kōshūdenwa no hi

🗓️ Hace 125 años: Japón instalaba su primer teléfono público

📍Tōkyō | 11 de septiembre de 2025

Un día como hoy, hace 125 años, Japón dio un paso decisivo hacia la modernización de las comunicaciones al instalar sus primeros teléfonos públicos en las estaciones de Shimbashi y Ueno, en Tokio.

Aquellos aparatos, conocidos entonces como “jido denwa” (自動電話, teléfonos automáticos), marcaron el inicio de un servicio que transformaría la vida urbana, el transporte y las emergencias en el país.

📜 De “teléfonos automáticos” a “teléfonos públicos”

En 1900, el sistema estaba lejos de ser completamente automático:

El usuario debía levantar el auricular y hablar con una operadora .

Tras indicar el destino, se insertaba la moneda para concretar la llamada.

Finalmente, la operadora realizaba la conexión.

El verdadero salto llegó en 1925 (Taishō 14), cuando aparecieron los teléfonos de disco que permitían marcar sin necesidad de operadora. A partir de ese momento se adoptó oficialmente el término “kōshū denwa” (公衆電話, teléfono público), consolidando este servicio como un pilar de la comunicación urbana.

🚉 El auge en la vida cotidiana

Durante gran parte del siglo XX, los teléfonos públicos se convirtieron en parte inseparable del paisaje japonés:

Estaciones ferroviarias, aeropuertos, hoteles y calles principales contaban con cabinas repletas de usuarios.

En la era Shōwa (1926–1989), era común ver largas filas frente a las cabinas, especialmente en momentos de gran afluencia, como el regreso de las vacaciones o eventos deportivos.

Los icónicos teléfonos verdes se volvieron un símbolo de la comunicación accesible para todos.

Para muchos japoneses, estos aparatos no solo eran un medio para llamar, sino un lugar cargado de emociones: desde avisos familiares hasta confesiones amorosas hechas desde una cabina.

📱 Declive y supervivencia en la era digital

La llegada de los teléfonos móviles en los años 90 y, más tarde, de los smartphones, redujo drásticamente la necesidad de cabinas públicas. Miles de ellas fueron retiradas y, en las grandes ciudades, pasaron de ser omnipresentes a convertirse en un elemento cada vez más escaso y nostálgico.

Sin embargo, en Japón no se trata de un recuerdo del pasado.

Los teléfonos públicos son infraestructura crítica de emergencia : cuando ocurre un terremoto o un tsunami, las redes móviles colapsan, mientras que las cabinas públicas mantienen prioridad de conexión.

Por esta razón, el gobierno y las empresas de telecomunicaciones continúan manteniéndolos, sobre todo en estaciones de tren, ayuntamientos y refugios de evacuación.

🌍 Contexto humano y cultural

En una sociedad cada vez más digitalizada, el teléfono público japonés encarna una paradoja: su uso cotidiano casi desapareció, pero su valor estratégico nunca fue tan alto.

Para los mayores, evoca la memoria de un Japón en pleno crecimiento económico.

Para los jóvenes, es un objeto retro y fotogénico, parte de la estética urbana.

Para todos, sigue siendo un salvavidas en situaciones críticas.

🔎 Un símbolo que perdura

Hoy, al cumplirse 125 años de su instalación, los teléfonos públicos recuerdan que la tecnología más avanzada no siempre es la más confiable en emergencias. Mientras los móviles dependen de baterías y saturación de red, la vieja cabina verde resiste como un refugio de comunicación en momentos de caos.

©NoticiasNippon