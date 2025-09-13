Noticias Nippon

Efemérides

[kinenbi] Famirīkaraoke no hi

PorNoticiasNippon

Sep 13, 2025 #aniversario, #Día del Karaoke en Familia, #efemérides, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #ファミリーカラオケの日, #今日は何の日, #記念日

 

🎤Ocasión para unir generaciones con música y risas

 

📍Tōkyō | 13 de septiembre 

Hoy Japón celebra una fecha poco común pero muy significativa: el “Día del Karaoke en Familia” (ファミリーカラオケの日), que tiene lugar cada segundo sábado de septiembre.

La conmemoración fue establecida por la Japan Karaoke Box Association (日本カラオケボックス協会連合会, JKBA), con sede en Tokio, y está oficialmente reconocida por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.

La idea nació a partir de un cambio social importante: la adopción de la semana escolar de 5 días, que dio a las familias la oportunidad de pasar juntos el sábado libre.

 

🎯 Un día para cantar y acercarse

La iniciativa busca algo más profundo que solo cantar:

  • Ofrecer un espacio en el que padres, madres, hijos y abuelos, que suelen tener horarios distintos, puedan encontrarse.
  • Usar el karaoke como una forma de comunicación sencilla, divertida y sin barreras.
  • Compartir emociones, risas y recuerdos en un ambiente relajado, sin necesidad de grandes preparativos.

En Japón, el karaoke no es solo entretenimiento juvenil o nocturno. En muchas ciudades existen salas privadas pensadas para familias, con menús infantiles, promociones especiales y horarios diurnos, lo que facilita que incluso los más pequeños puedan participar.

 

 

🏢 La asociación detrás de la celebración

La JKBA, que agrupa a propietarios de locales de karaoke en todo el país, tiene como misión principal:

  • Promover un uso responsable de los espacios.
  • Proteger a los jóvenes con normas de autoregulación de la industria.
  • Mantener un ambiente seguro, ordenado y accesible.
  • Organizar eventos como concursos de karaoke y capacitaciones para administradores.

De este modo, el “Día del Karaoke en Familia” también refleja el esfuerzo de la industria por reafirmar el karaoke como un espacio sano y de integración social, más allá de su faceta de ocio nocturno.

 

 

🌸 Más que un micrófono: un puente entre generaciones

En la sociedad japonesa, donde el trabajo y los estudios suelen dejar poco tiempo libre en común, cantar juntos se convierte en una herramienta de unión.

  • Para los niños, es una experiencia divertida donde pueden mostrar sus canciones favoritas a los adultos.
  • Para los abuelos, una oportunidad de recordar viejas melodías y compartir recuerdos.
  • Para los padres, un instante de pausa frente al ritmo acelerado de la vida laboral.

El karaoke, nacido en Japón y extendido al mundo entero, se transforma así en un símbolo de convivencia familiar y alegría compartida.

 

✅ En conclusión, este sábado especial invita a dejar de lado la rutina, tomar un micrófono y cantar en familia, demostrando que la música sigue siendo un idioma universal capaz de acercar corazones en cualquier edad.

 

