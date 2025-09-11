Noticias Nippon

[tenki yohō] lluvias intensas y riesgos de desastre

PorNoticiasNippon

⛈️⚡ Caída de rayos y ráfagas de viento amenazan con apagones y transporte interrumpido

 

📍Tōkyō  |  11 de septiembre

Hoy Japón amanece bajo un cielo cargado de inestabilidad atmosférica. La combinación de la frente estacional de otoño (秋雨前線, akisame zensen) y la entrada de aire húmedo ha generado un escenario peligroso: nubes de tormenta activas, lluvias repentinas y descargas eléctricas frecuentes.

 

🌧️ Situación actual

  • Desde Hokkaidō hasta Kyūshū y Okinawa, el ambiente es propenso a la formación de nubarrones y tormentas.
  • Durante la madrugada, en Ena (Gifu) se registraron 104 mm de lluvia en solo una hora, un dato que llevó a emitir un aviso de lluvia torrencial en corto tiempo (記録的短時間大雨情報).
  • Incluso si el cielo se despeja momentáneamente, se prevé que vuelvan aguaceros intensos, lo que obliga a no confiarse y mantener el paraguas o impermeable a mano.

 

📍 Pronóstico regional

  • Hokkaidō y Tōhoku: chubascos y truenos principalmente hasta el mediodía.
  • Kantō, Tōkai, Kinki, Kyūshū y Okinawa: riesgo elevado de lluvias fuertes y rayos hasta la noche, sobre todo en la hora de regreso a casa.
  • Las precipitaciones pueden ser tan violentas que inunden carreteras en minutos, interrumpiendo el transporte.

🌧️ Acumulados de lluvia previstos (11 sept. 6:00 – 12 sept. 6:00)

  • Hokkaidō: 60 mm
  • Tōhoku: 60 mm
  • Kantō-Kōshin: 120 mm
  • Hokuriku: 60 mm
  • Tōkai: 100 mm
  • Kinki: 80 mm
  • Kyūshū sur: 180 mm 🚨

➡️ Especial atención en Kyūshū, donde la saturación del suelo ya aumenta el riesgo de deslizamientos y desbordes de ríos.

 

⚠️ Principales riesgos

  1. Inundaciones repentinas: calles bajas, pasos subterráneos y zonas cercanas a ríos pueden quedar cubiertas de agua en minutos.
  2. Deslizamientos de tierra: en laderas empinadas y zonas montañosas, el terreno ya reblandecido puede ceder.
  3. Tormentas eléctricas y ráfagas de viento: peligro de apagones y caída de árboles.
  4. Subsuelo y sótanos: riesgo de anegamiento súbito, con escaso margen de reacción.

 

🛑 Recomendaciones de seguridad

  • 🚶 No acercarse a ríos ni canales de riego, aunque parezcan tranquilos.
  • 🚗 Evitar carreteras bajas o pasos subterráneos: el agua puede inmovilizar vehículos en segundos.
  • 🏔️ Alejarse de laderas y refugiarse en lugares seguros y altos.
  • ⬆️ Salir de sótanos y zonas subterráneas ante cualquier filtración o lluvia intensa.
  • 📱 Revisar continuamente alertas oficiales (大雨警報・土砂災害警戒情報) y estar listos para evacuar.

 

📌 En síntesis

Hoy Japón enfrenta una jornada de lluvia peligrosa y cambiante. Aunque los termómetros no suban demasiado, la amenaza no está en el calor, sino en el agua que cae a borbotones y los rayos que pueden provocar cortes eléctricos. La mejor protección es la precaución temprana: saber qué lugares evitar, cómo moverse con seguridad y qué rutas descartar.

 

2025-09-11
