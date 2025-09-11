[netchūshō keikai arāto] alerta en 1 región

🔴 Okinawa amanece bajo “Alerta por golpe de calor”: riesgo extremo para la salud desde tempranas horas.

📍Tōkyō | 11 de septiembre de 2025

Hoy jueves el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Metereológica de Japón emitieron una nueva “Alerta por golpe de calor” (熱中症警戒アラート) para la región de Okinawa (zona principal de la isla).

Esto significa que las condiciones de temperatura y humedad alcanzarán niveles que ponen en grave riesgo la salud de la población, incluso durante actividades cotidianas y en reposo.

📈 El dato clave: WBGT 31, el umbral del peligro

Más allá de los grados centígrados que vemos en el termómetro, las autoridades japonesas utilizan el WBGT (Índice de Bulbo Húmedo y Temperatura de Globo), que mide no solo la temperatura del aire, sino también la humedad, la radiación solar y la ventilación.

Cuando el WBGT supera 31, se considera “peligro extremo”.

En estas condiciones, hasta personas en reposo pueden sufrir un golpe de calor, sobre todo ancianos y niños pequeños.

Hoy, en ciudades como Naha, se prevé que alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde el índice llegue a 31–32, entrando directamente en esa zona crítica.

🌦️ Contexto climático del día

La mañana comenzará con nubes intermitentes y temperaturas ya cercanas a los 30 °C desde temprano.

Al mediodía, el termómetro subirá a 33 °C y el ambiente será muy húmedo, elevando el WBGT al nivel de “peligro”.

Por la tarde, la situación seguirá sofocante, con posibles tormentas eléctricas que no bajarán de golpe la sensación de bochorno.

Esto crea un cóctel de calor y humedad que obliga a extremar precauciones: incluso una pequeña caminata puede resultar extenuante.

👵👶 ¿Quiénes corren más riesgo?

Personas mayores que viven solas y quizá no usen aire acondicionado de forma constante.

Niños y bebés, cuyo sistema de regulación térmica aún es inmaduro.

Trabajadores al aire libre (construcción, reparto, agricultura).

Turistas o recién llegados a Japón, poco acostumbrados al clima húmedo de la región.

En Okinawa, además, el calor húmedo se combina con un estilo de vida muy activo al aire libre, lo que incrementa los riesgos.

🏠 Consejos prácticos que salvan vidas

Evite salir en las horas más calurosas (11:00–15:00).

Use aire acondicionado o ventiladores; no confíe solo en abrir las ventanas, pues la humedad impide refrescarse.

Beba agua y bebidas con electrolitos antes de tener sed.

En caso de mareos, dolor de cabeza o náuseas, busque un lugar fresco de inmediato y pida ayuda si los síntomas empeoran.

Japón también recomienda usar “Cooling shelters” (centros comunitarios climatizados), abiertos para proteger especialmente a quienes no tienen aire acondicionado en casa.

🌍 Una alerta que habla del cambio climático

Aunque estemos en septiembre —época en la que en teoría deberían bajar las temperaturas—, el calor persiste con fuerza. Este tipo de alertas tardías son cada vez más comunes y reflejan un patrón: los veranos se alargan y se intensifican, un signo claro de la crisis climática que también golpea a Japón.

✅ En resumen:

Hoy Okinawa está oficialmente bajo “alerta por golpe de calor”. El WBGT de 31–32 sitúa la región en el nivel más peligroso del índice, con riesgo incluso en reposo. El llamado de las autoridades es claro: evitar la exposición, hidratarse constantemente y proteger a los más vulnerables.



©NoticiasNippon