🚄🌧️ Suspenden el Tokaidō Shinkansen entre Tokio y Odawara por lluvias torrenciales

📍Tōkyō | 11 de septiembre de 2025

Una de las líneas ferroviarias más importantes de Japón, el Tokaidō Shinkansen, sufrió una suspensión parcial debido a la intensidad de las lluvias.

Según informó JR Tōkai, desde las 15:00 horas se detuvo la operación entre Tokio y Odawara, afectando tanto a viajeros de negocios como a turistas en plena hora de traslado.

🌊 Una lluvia fuera de lo común

A las 15:04, los sensores de la empresa registraron en el tramo Shinagawa–Shin-Yokohama una precipitación de 89 milímetros en una sola hora. Este nivel se clasifica en Japón como “muy fuerte” (猛烈な雨 / mōretsu na ame), capaz de generar inundaciones repentinas, anegamientos de calles y desbordamiento de alcantarillas.

Para dar una idea: 80–100 mm en una hora significa que incluso caminar con paraguas es casi imposible; el agua puede cubrir rápidamente carreteras y arrastrar objetos.

En zonas urbanas como Tokio y Yokohama, estas lluvias suelen provocar interrupciones eléctricas, afectación del tráfico y demoras en otros medios de transporte.

🚄 Por qué se suspendió el tren bala

El sistema del shinkansen cuenta con protocolos muy estrictos frente a fenómenos climáticos.

Si las precipitaciones superan ciertos umbrales, los trenes deben detenerse por riesgo de descarrilamiento, deslizamientos de tierra en taludes cercanos a la vía y fallas eléctricas en los sistemas de señalización .

Aunque los convoyes están diseñados para circular con seguridad, la filosofía de JR es priorizar la prevención: más vale parar un par de horas que poner en peligro a cientos de pasajeros.

👥 Impacto en los pasajeros

Miles de viajeros se vieron afectados, en particular:

Personas que regresaban de Tokio hacia el área de Nagoya y Kansai en plena jornada laboral.

Turistas internacionales , muchos de los cuales planifican traslados ajustados en itinerarios exprés.

Usuarios que esperaban conexiones en Odawara hacia destinos costeros y montañosos.

En estaciones como Tokio y Shinagawa se reportaron largas filas frente a los paneles de información, con anuncios constantes de retrasos y cancelaciones. Personal de JR atendió en varios idiomas para orientar a los visitantes extranjeros, aunque la incertidumbre generó comprensible frustración.

⚠️ Contexto meteorológico

El fenómeno está asociado al paso de un frente otoñal activo, que desde la madrugada ya había provocado aguaceros en distintas prefecturas. Los meteorólogos advierten que el ambiente seguirá altamente inestable durante todo el día, con posibilidad de nuevas descargas intensas y tormentas eléctricas.

🛑 Recomendaciones para residentes y extranjeros

Verificar información en tiempo real en la app oficial de JR o en las pantallas de estaciones.

No apresurarse a abordar : las reanudaciones suelen ser graduales y es posible que primero se circule a baja velocidad.

Considerar alternativas : trenes convencionales, autobuses de media distancia o incluso aplazar el viaje si no es urgente.

Precaución en la ciudad: lluvias de esta magnitud también generan calles anegadas y cortes eléctricos que pueden afectar semáforos y ascensores.

📌 En resumen: El Tokaidō Shinkansen, arteria principal entre Tokio y Osaka, quedó detenido en parte de su recorrido por una lluvia torrencial histórica. La medida busca salvaguardar la vida de los pasajeros en un contexto climático que está poniendo a prueba la infraestructura japonesa.

ACTUALIZACIÓN

A las 16:00 horas se normalizó servicio.

