[ressha jiko] Silencio, luces rojas y confusión

El susto de medianoche: dos trenes chocan en Kajigaya, pero milagrosamente no hay heridos

📍Tōkyō | 6 de octubre

La noche del domingo, alrededor de las 11 p.m., dos trenes de la línea Tokyu Den-en-toshi chocaron cerca de la estación Kajigaya (ciudad de Kawasaki, prefectura de Kanagawa).

Uno de los trenes, con 149 pasajeros a bordo y rumbo a Shibuya, se disponía a ingresar a la estación cuando impactó contra otro tren fuera de servicio, lo que provocó que este último se descarrilara parcialmente.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el incidente obligó a suspender completamente el servicio entre Shibuya y Saginuma durante la noche.

🕕 Situación del transporte el lunes

Durante la mañana del lunes, Tokyu Railways informó que:

La línea Den-en-toshi solo operaba entre Saginuma y Chūō-Rinkan , con aproximadamente 40% de su frecuencia normal .

La línea Ōimachi, conectada al sistema, también se vio afectada y funcionaba únicamente entre Ōimachi y Futako-Tamagawa, con 30% del servicio habitual.

La empresa indicó que la reanudación total podría demorar varios días, mientras se realizan inspecciones y se retiran los trenes dañados.

⚙️ Causas preliminares

Según el Ministerio de Transporte, el choque se produjo por una mala posición de un tren fuera de servicio conducido por un maquinista en entrenamiento.

Este tren había recibido una señal automática que lo obligó a detenerse antes del punto previsto, quedando parcialmente sobre las vías principales justo cuando el otro convoy se acercaba a la estación.

El conductor del tren con pasajeros intentó frenar, pero no logró detenerse a tiempo, provocando la colisión y el descarrilamiento parcial del tren estacionado.

🧑‍⚖️ Investigación oficial

El Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) designó a dos miembros de la Junta de Seguridad en el Transporte de Japón (JTSB) para investigar el accidente.

Por su parte, el secretario en jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, declaró el lunes por la mañana que:

“Garantizar la seguridad del transporte es la misión más importante de las compañías ferroviarias. El ministerio revisará el informe de Tokyu Railways y brindará la orientación necesaria para asegurar operaciones seguras y estables.”

🚉 Contexto y repercusiones

La línea Den-en-toshi es una de las arterias ferroviarias más concurridas del Gran Tokio, conectando áreas residenciales de Kanagawa con los distritos comerciales de Shibuya.

El accidente, aunque sin víctimas, generó retrasos y congestión en horas punta del lunes, afectando a miles de pasajeros que dependen de esta ruta para llegar a sus trabajos y universidades.

La empresa Tokyu Railways pidió disculpas por las molestias y reiteró su compromiso con la revisión exhaustiva de los protocolos de formación de conductores y de gestión de señales automáticas.

