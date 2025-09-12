[gaikokujin] detenido por serie de robos

🚨 “Los japoneses tienen baja conciencia de seguridad, es fácil robarles”

📍Tōkyō | 12 de septiembre

Un caso que ha generado gran preocupación en Japón es el arresto de Tian Hongbo (田紅波), ciudadano chino de 41 años, quien ingresó al país con una visa de corta estancia y fue detenido por la policía bajo sospecha de cometer robos en zonas turísticas y en el recinto de la futura Expo de Osaka-Kansai 2025.

🔎 Los hechos

Junio en Osaka : las cámaras de seguridad del metro captaron a Tian sustrayendo una billetera con ¥35,000 del bolso de un pasajero que esperaba el ascensor.

Nara, al día siguiente : en una transitada galería comercial, aprovechó un descuido para arrebatar otra billetera en segundos.

Expo Osaka-Kansai (Yumeshima): fue reaprehendido el 9 de septiembre, acusado de robar junto con un cómplice una cartera con ¥120,000 de un visitante en el recinto del evento.

En sus declaraciones a la policía, Tian admitió:

“Los japoneses tienen baja conciencia de seguridad, es fácil robar aquí. Venía repetidamente a Japón para conseguir dinero para vivir”.

Las autoridades investigan ahora la red de cómplices y otros posibles delitos similares.

⚖️ Marco legal en Japón

Delito principal: El robo simple (窃盗罪 settō-zai) está tipificado en el Artículo 235 del Código Penal japonés .

Pena prevista: hasta 10 años de prisión o multa de hasta ¥500,000. Circunstancias agravantes: El hurto reiterado en espacios públicos turísticos puede considerarse conducta habitual (常習犯, jōshūhan) , lo que endurece la sanción.

La participación de cómplices convierte el caso en robo en coautoría (共同正犯, kyōdō seihan), igualmente sancionado. Condición migratoria: Al ser visitante temporal (短期滞在ビザ, tankitaizaibiza), Tian queda expuesto a revocación de visado y deportación inmediata una vez cumplida la pena o incluso durante el proceso penal, según la Ley de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管難民法) .

Además, puede imponerse prohibición de reingreso de hasta 10 años.

🚨 Impacto social

Turismo en riesgo : Japón se prepara para la Expo 2025 en Osaka-Kansai , que atraerá a millones de visitantes. Casos como este generan alarma sobre la seguridad en recintos turísticos y podrían afectar la confianza internacional.

Imagen de vulnerabilidad : el propio testimonio del detenido, señalando la “baja conciencia de seguridad” de los japoneses, abre debate sobre la necesidad de fortalecer medidas de prevención en zonas concurridas .

Reacción policial: las autoridades intensifican patrullajes en estaciones, calles comerciales y sitios de interés histórico como Nara, además de reforzar los sistemas de vigilancia en Yumeshima.

📌 Claves para extranjeros en Japón

Respeto a la ley : delitos como el hurto no solo conllevan cárcel y multas , sino también la expulsión y el veto migratorio , lo que afecta de por vida la posibilidad de regresar a Japón.

Prevención personal : se recomienda a visitantes y residentes no dejar objetos de valor a la vista , usar bolsos cerrados y estar atentos en lugares concurridos.

Cooperación internacional: este caso refuerza la importancia de la colaboración entre autoridades japonesas y países de origen de los turistas para disuadir a potenciales infractores.

👉 En síntesis: lo que comenzó como “hurtos menores” se ha transformado en un caso de gran visibilidad pública porque pone bajo la lupa la seguridad en sitios emblemáticos de Japón y la seriedad de las sanciones que enfrentan los extranjeros que cometen delitos en territorio japonés.

