[gaikokujin] detenidos por robo de cobre

De obras en demolición a chatarrerías: trazado el circuito del cobre robado por extranjeros

📍Tōkyō | 26 de septiembre

La policía metropolitana de Tokio reveló la detención de tres ciudadanos chinos —蘇照文 (35 años), 劉小民 (39 años) y 于荊 (40 años)— acusados de robar más de 330 kilos de cableado de cobre en un sitio de demolición de un antiguo pachinko en Musashimurayama, Tokio.

El valor de lo sustraído rondaba los 350.000 yenes (35万円) y el material había sido vendido a chatarrerías en Saitama, siguiendo un patrón delictivo que preocupa en Japón: el robo de cobre, aluminio y piezas de infraestructura, que afecta tanto a la seguridad pública como a la economía de las obras.

⚖️ La nueva Ley de contramedidas contra el robo de metales (金属盗対策法)

Lo más relevante del caso es que dos de los detenidos (蘇照文 y 于荊) fueron procesados no solo por robo, sino también bajo la nueva ley contra el robo de metales, en vigor desde septiembre de 2025.

Esta legislación nació como respuesta a la ola de hurtos en líneas eléctricas, obras públicas y templos, donde desaparecían desde tuberías hasta campanas de bronce.

La ley establece:

Prohibición de portar herramientas especializadas (ej. cortacables de gran tamaño) en circunstancias no justificadas.

Sanciones más severas que las del Código Penal común, al considerar estos delitos de impacto social y riesgo para infraestructuras críticas.

Obligación para los comercios de reciclaje de registrar el origen de los metales adquiridos y los datos del vendedor.

👉 Este es el primer caso a nivel nacional en que se aplica la ley, convirtiéndose en un precedente legal.

📜 Marco legal aplicable

Código Penal Japonés (刑法) Art. 235 (盗取罪 – delito de robo): pena de hasta 10 años de prisión y multa de hasta 500.000 yenes .

Art. 243 (建造物侵入罪 – allanamiento): pena de hasta 3 años de prisión o multa de hasta 100.000 yenes. 金属盗対策法 (Ley contra el robo de metales, 2025) Portar sin justificación herramientas destinadas a cortar o manipular metales puede implicar penas de hasta 3 años de prisión o multas de hasta 3 millones de yenes .

El uso de esas herramientas en un robo agrava la pena. Ley de reciclaje y comercio de metales Los negocios que compren cobre u otros metales robados sin verificar procedencia también pueden ser sancionados, con multas y suspensión de licencia.

🚔 Situación actual de los acusados

蘇照文 y 于荊: admitieron los cargos , reconociendo el robo y la tenencia de los cortacables (de 80 y 60 cm).

劉小民: niega parcialmente su participación , aunque fue arrestado junto a los otros.

La policía halló además en su vehículo recibos de venta por otros 300 kilos de cobre y grifería, lo que apunta a una red de reventa sistemática.

🌏 Contexto e impacto social

Japón ha visto crecer los casos de robo de cobre, un metal muy demandado por la industria tecnológica y de energías renovables, cuyo precio internacional sigue alto.

Estos delitos afectan no solo a empresas privadas, sino también a la seguridad eléctrica, ferroviaria y de agua potable , al poner en riesgo instalaciones críticas.

La sociedad japonesa percibe estos casos con especial dureza cuando los cometen extranjeros, lo que suele reactivar debates sobre inmigración, trabajo irregular y control de fronteras.

🚨 Conclusión

El caso de Musashimurayama no es un simple robo: marca un antes y un después en la aplicación de la nueva Ley contra el robo de metales en Japón.

Para los acusados, las sanciones podrían incluir varios años de prisión y multas millonarias .

Para la justicia japonesa, es la oportunidad de enviar un mensaje contundente: los delitos contra infraestructuras críticas serán castigados con severidad .

Para la opinión pública, refuerza la necesidad de vigilancia en torno al rol de algunos extranjeros en delitos organizados, lo que inevitablemente influirá en el debate migratorio de los próximos años.

