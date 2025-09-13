[ōame] torrenciales precipitaciones en Mie

🌧️ Lluvias récord en Yokkaichi: calles inundadas y autos arrastrados por el agua

📍 Tōkyō / 13 de septiembre

La noche del viernes, un flujo intenso de aire cálido y húmedo desestabilizó la atmósfera en el norte de la prefectura de Mie en la región de Kansai.



Esa combinación generó nubes de tormenta extremadamente activas que descargaron lluvias torrenciales en muy poco tiempo.

En Yokkaichi, el Observatorio Meteorológico de Nagoya registró 123.5 mm de precipitación en una hora, la cifra más alta de la historia local.

Ante la magnitud, la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) emitió de inmediato un “Record-Breaking Short-Time Heavy Rain Information” (記録的短時間大雨情報), pidiendo a la población proteger su vida.





🚗 Escenas de caos en la ciudad

El episodio más impactante ocurrió cerca de la estación Kintetsu Yokkaichi, una zona normalmente muy concurrida los fines de semana.

Calles y comercios quedaron anegados en minutos.

Coches atrapados por el agua bloquearon avenidas y callejones.

En un estacionamiento subterráneo, el agua comenzó a entrar con fuerza.

Un joven empleado de restaurante, de apenas 19 años, contó que intentó sacar su vehículo del aparcamiento para llevarlo a un sitio seguro. Sin embargo, la creciente inundación lo obligó a abandonarlo en medio de la calle.

Cuando bajó a mirar al estacionamiento, vio autos flotando y encajados en la entrada, imposibilitando cualquier rescate.

Con voz aún incrédula, dijo:

“En tan poco tiempo, el agua subió de golpe. Jamás imaginé que algo así pasaría en Yokkaichi”.

🏠 Daños materiales

Según el Centro de Contramedidas ante Desastres de Mie, al 13 de septiembre, 6:00 AM:

No se han confirmado víctimas humanas.

En Komono-chō (菰野町) se reportaron 2 casas con inundación por encima del piso (床上浸水) y 7 con agua en sótanos o pisos bajos (床下浸水).

En Yokkaichi, varias viviendas sufrieron inundaciones bajo y sobre el nivel del piso, con numerosos reportes aún en verificación.

Precipitaciones acumuladas en 24 horas (hasta las 6:00 AM del 13): Yokkaichi: 259 mm Inabe: 139 mm



⚠️ Lecciones y prevención

Este tipo de lluvias repentinas son cada vez más frecuentes en Japón debido al cambio climático, que intensifica los episodios de lluvias extremas.

En este caso, la velocidad con que el agua subió sorprendió a muchos vecinos, dejando claro que:

Los estacionamientos subterráneos son puntos de alto riesgo.

No se debe esperar hasta último momento para mover vehículos o pertenencias.

Es vital seguir las alertas de la JMA (気象庁) y actuar antes de que la inundación sea imparable.

👉 En resumen, Yokkaichi vivió una noche de angustia con lluvias récord que paralizaron la ciudad y anegaron calles, comercios y hogares. Aunque no hubo víctimas humanas, el impacto emocional y material ha sido fuerte, dejando claro que incluso en zonas que no suelen asociarse a inundaciones urbanas graves, la amenaza es real y creciente.

