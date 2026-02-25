[ame]  El cielo se abre sobre Tokio

Sequía récord en pausa: la lluvia regresa al corazón de Japón

📍Tōkyō | 25 de febrero

Hoy miércoles no fue un día cualquiera en Japón. En el corazón de Tokio, el pluviómetro superó los 10 milímetros de lluvia, algo que no ocurría desde el 9 de noviembre del año pasado. Han pasado 108 días. Más de tres meses sin una precipitación significativa en la capital.

Puede parecer solo un número. Pero en meteorología —y en la vida diaria—, 108 días sin lluvia relevante significan suelo seco, embalses en descenso y preocupación silenciosa.

🌊 ¿Por qué es tan importante esta lluvia?

Durante todo el invierno, el lado del Pacífico japonés ha sufrido una sequía inusual (渇水・かっすい / kassui).

Cuando no llueve de forma acumulada:

Los embalses (ダム / damu) bajan su nivel.

La agricultura depende más del riego artificial.

Aumenta el riesgo de incendios forestales .

El aire se vuelve más seco, afectando incluso la salud respiratoria.

Por eso, lo que hoy cayó del cielo no es solo agua. Es equilibrio.

🌧️ ¿Qué está pasando en la atmósfera?

Un frente se extendió desde el oeste hacia la costa sur del este de Japón, acompañado de una baja presión que avanza hacia el este. Este tipo de sistema empuja aire húmedo desde el océano, generando lluvias amplias.

Desde Shikoku hasta Tōhoku, la lluvia se extendió durante la jornada. En el lado del Pacífico, en algunos puntos, la intensidad aumentó con ráfagas fuertes e incluso tormentas eléctricas.

En Mito (Ibaraki) también se registraron más de 10 mm por primera vez en 62 días.

Mientras tanto, en el oeste del país, la lluvia fue todavía más generosa. En las últimas 24 horas se superaron los 100 mm en ciudades como:

Saikai

Sasebo

Kochi

Kuroshio

Imari

Allí, la lluvia fue intensa y constante, contribuyendo a recuperar reservas hídricas.











📘 Un detalle educativo: ¿Qué significa “10 milímetros de lluvia”?

Cuando se habla de “10 mm de lluvia”, significa que, si el agua no se filtrara ni evaporara, formaría una capa de 1 centímetro de altura sobre el suelo.

No es una tormenta extrema. Pero sí es una lluvia suficiente para humedecer profundamente la tierra y alimentar ríos pequeños y embalses urbanos.

Después de 108 días, ese centímetro importa.

⏳ ¿Qué ocurrirá ahora?

El pico de precipitaciones se concentrará hasta el mediodía en muchas regiones del este.

En Kantō, incluida Tokio, la lluvia podría continuar hasta la madrugada del día 26.

Desde el oeste, el cielo comenzará a despejarse gradualmente. Pero el suelo ya habrá absorbido un mensaje claro: el ciclo se mueve.

🌿 Más que clima, una lección

La lluvia de hoy recuerda algo sencillo pero poderoso:

Japón es un país de extremos estacionales. Puede pasar de la sequía prolongada a lluvias intensas en cuestión de días.

Entender estos cambios nos ayuda a:

Valorar el uso responsable del agua.

Comprender la relación entre atmósfera y vida cotidiana.

Prepararnos ante futuros contrastes climáticos.

En Tokio, las calles brillan mojadas. Los paraguas se abren sin prisa.

Después de 108 días, la lluvia no incomoda. Enseña.

📘 Cuadro explicativo de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 渇水 kassui 渇 (sed, escasez) + 水 (agua) Sequía; escasez grave de agua 前線 zensen 前 (frente) + 線 (línea) Frente meteorológico 低気圧 teikiatsu 低 (bajo) + 気 (aire) + 圧 (presión) Sistema de baja presión 太平洋側 taiheiyō-gawa 太平洋 (Océano Pacífico) + 側 (lado) Lado del Pacífico de Japón 観測 kansoku 観 (observar) + 測 (medir) Observación / registro oficial 降水量 kōsuiryō 降水 (precipitación) + 量 (cantidad) Cantidad de lluvia acumulada 雷雨 raiu 雷 (trueno) + 雨 (lluvia) Tormenta eléctrica 未明 mimei 未 (aún no) + 明 (claro) Madrugada, antes del amanecer 回復 kaifuku 回 (volver) + 復 (recuperar) Recuperación del clima 記録的 kirokuteki 記録 (récord) + 的 (relativo a) De carácter histórico / récord

